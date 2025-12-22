Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, какими открытиями в 2025 году порадовали астрофизики.
О мероприятии
Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов расскажет, чем нас порадовали астрофизики. Слушатели узнают про интересные результаты связанные с нейтрино и темным веществом, нейтронными звездами и черными дырами. В Солнечную систему влетел очередной межзвездный объект (а Ави Леб снова не смог промолчать). Кроме того, заработал телескоп LSST, а установки LIGO и Virgo завершили самый длинный и продуктивный сеанс наблюдений. Обо всем этом — в итоговой лекции.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Анализ данных миссии «Кассини» показал, что вокруг главных колец Сатурна простирается гигантское пылевое «гало» — облако из мельчайших частиц минералов, подобных земным камням, тянущееся на сотни тысяч километров над и под плоскостью колец.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Остатки сверхновых с определенной массой часто становятся нейтронными звездами — массой с Солнце, но диаметром примерно 20 километров. Изредка у таких ультраплотных «мертвых звезд» находят довольно необычные планеты. Некоторые из них ученые даже считают потенциально обитаемыми. Новые наблюдения «Джеймса Уэбба» помогли обнаружить, что одна из них обладает самой экзотической из всех известных астрономам газовых оболочек. Она настолько необычна, что в ней может идти снег из алмазов.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Апреля, 2021
Пищевые добавки: хорошие, плохие, непреднамеренные
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии