Лекция
16+
Астрофизические итоги 2025 года

Слушатели узнают, какими открытиями в 2025 году порадовали астрофизики.

Центр «Архэ»
15 января, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов расскажет, чем нас порадовали астрофизики. Слушатели узнают про интересные результаты связанные с нейтрино и темным веществом, нейтронными звездами и черными дырами. В Солнечную систему влетел очередной межзвездный объект (а Ави Леб снова не смог промолчать). Кроме того, заработал телескоп LSST, а установки LIGO и Virgo завершили самый длинный и продуктивный сеанс наблюдений. Обо всем этом — в итоговой лекции.

15
Четверг
Январь 2026
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

22 декабря, 05:02
Александр Речкин
2
# астрономия
# астрофизика
# космос
