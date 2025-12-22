Остатки сверхновых с определенной массой часто становятся нейтронными звездами — массой с Солнце, но диаметром примерно 20 километров. Изредка у таких ультраплотных «мертвых звезд» находят довольно необычные планеты. Некоторые из них ученые даже считают потенциально обитаемыми. Новые наблюдения «Джеймса Уэбба» помогли обнаружить, что одна из них обладает самой экзотической из всех известных астрономам газовых оболочек. Она настолько необычна, что в ней может идти снег из алмазов.