С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Со стартового комплекса на площадке № 1С космодрома Восточный заупстили ракету «Союз-2.1б». Она должна вывести в космос спутники «Аист-2Т» №1 и №2 способные снимать Землю с высоким разрешением. Для черно-белого канала разрешение составит 1,6 метра в обычном режиме, и 1,9 метра для стереоскопической съемки (сразу парой спутников с двух+ ракурсов). Цветные снимки будут иметь разрешение 4,8 и 5,9 метра соответственно. Это высокие показатели для гражданских спутников по мировым меркам.
Оба спутника имеют одинаковые размеры, 2,2×1,3×2,7 метра. В отличие от предшественников «Аист-2Т» , запущенных несколько лет назад, новые аппараты имеют двигатели для коррекции орбиты, увеличенную на порядок (до 1600 мегабит в секунду) скорость передачи данных и увеличенный с трех до пяти лет целевой срок службы. Отделение обоих аппаратов должно состояться через час и четыре минуты после пуска
Кроме этих двух довольно крупных спутников, показавших способность российской космической отрасли делать достаточно продвинутые аппараты наблюдения Земли без широкого доступа к импортным компонентам, ракета-носитель и установленный на ней разгонный блок «Фрегат» выводит еще 50 спутников, в основном кубсатов, сделанных группами студентов и сотрудников различных российских университетов. Многие из них, несмотря на малый размер, вполне способны получить серьезные научные данные.
Пуск стал последним из 17 российских в 2025 году. Предполагается, что со следующего года количество запусков начнет расти, поскольку создание спутников на импортозамещенной элементной базе ускоряется, а именно ограничения по срокам готовности полезной нагрузки диктовали сравнительно низкий темп запусков в последние два года.
Ракета «Союз-2.1б», использованная в запуске, имеет полную массу 310 тонн, как горючее использует нафтил, а как окислитель — жидкий кислород. Разгонный блок «Фрегат» при стартовой массе 22,1 тонны использует как горючее несимметричный диметилгидразин, а как окислитель — тетраоксид азота (НДМГ+АТ). Это топливо не кипит при нормальных температурах даже без охлаждения и, что еще важнее для разгонного блока, не требует систем зажигания, самовоспламеняясь при контакте горючего и окислителя. «Фрегат» может выполнить до семи включений двигателя в космосе, что позволяет развести по нужным орбитам сразу много аппаратов.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
