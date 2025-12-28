С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Со стартового комплекса на площадке № 1С космодрома Восточный заупстили ракету «Союз-2.1б». Она должна вывести в космос спутники «Аист-2Т» №1 и №2 способные снимать Землю с высоким разрешением. Для черно-белого канала разрешение составит 1,6 метра в обычном режиме, и 1,9 метра для стереоскопической съемки (сразу парой спутников с двух+ ракурсов). Цветные снимки будут иметь разрешение 4,8 и 5,9 метра соответственно. Это высокие показатели для гражданских спутников по мировым меркам.

Оба спутника имеют одинаковые размеры, 2,2×1,3×2,7 метра. В отличие от предшественников «Аист-2Т» , запущенных несколько лет назад, новые аппараты имеют двигатели для коррекции орбиты, увеличенную на порядок (до 1600 мегабит в секунду) скорость передачи данных и увеличенный с трех до пяти лет целевой срок службы. Отделение обоих аппаратов должно состояться через час и четыре минуты после пуска

Спутники «Аист-2Т» перед закрытием голвного обтекателя ракеты / © «Роскосмос»

Кроме этих двух довольно крупных спутников, показавших способность российской космической отрасли делать достаточно продвинутые аппараты наблюдения Земли без широкого доступа к импортным компонентам, ракета-носитель и установленный на ней разгонный блок «Фрегат» выводит еще 50 спутников, в основном кубсатов, сделанных группами студентов и сотрудников различных российских университетов. Многие из них, несмотря на малый размер, вполне способны получить серьезные научные данные.

Пуск стал последним из 17 российских в 2025 году. Предполагается, что со следующего года количество запусков начнет расти, поскольку создание спутников на импортозамещенной элементной базе ускоряется, а именно ограничения по срокам готовности полезной нагрузки диктовали сравнительно низкий темп запусков в последние два года.

Ракета «Союз-2.1б», использованная в запуске, имеет полную массу 310 тонн, как горючее использует нафтил, а как окислитель — жидкий кислород. Разгонный блок «Фрегат» при стартовой массе 22,1 тонны использует как горючее несимметричный диметилгидразин, а как окислитель — тетраоксид азота (НДМГ+АТ). Это топливо не кипит при нормальных температурах даже без охлаждения и, что еще важнее для разгонного блока, не требует систем зажигания, самовоспламеняясь при контакте горючего и окислителя. «Фрегат» может выполнить до семи включений двигателя в космосе, что позволяет развести по нужным орбитам сразу много аппаратов.

