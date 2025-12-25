Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки
Доцент Международного института экономики и финансов (МИЭФ) НИУ ВШЭ Дмитрий Макаров проанализировал работы известных экономистов Питера Карра и Люжень Ву и показал, что их «новая» модель оценки опционов — уже известная экономистам парадигма из теории оценки активов, но в других единицах измерения стоимости. Такая путаница может иметь отрицательные последствия для ученых и реальных участников финансового рынка.
В классической экономической модели цена актива, например облигации, зависит от ожиданий участников рынка. Основную роль в этих ожиданиях играет то, сколько держатель актива рассчитывает получить связанных с ним платежей. Чем дальше в будущем эти выплаты, тем менее точно можно их спрогнозировать и тем менее достоверной оказывается оценка актива.
Именитые экономисты Питер Карр и Люжень Ву предложили «новый», улучшенный метод оценивания и опубликовали две статьи о нем в ведущих финансовых журналах. В статье в Journal of Finance (2020) они применяют этот метод для оценки опционов, а в статье в Review of Finance (2023) — для оценки облигаций.
Экономист НИУ ВШЭ проанализировал эти работы и выяснил, что модели Карра и Ву математически идентичны давно известным в теории оценки активов подходам. Единственное отличие — использование других единиц измерения (подразумеваемая волатильность вместо цены, специфическая доходность вместо стандартной). Статья опубликована в журнале Finance Research Letters.
«Так же как законы физики и термодинамики не зависят от того, измеряем ли мы температуру в градусах Фаренгейта или Цельсия, так и модель ценообразования не меняется при переходе от одной шкалы измерения стоимости к другой. Чтобы убедительно донести эту идею, я разобрал конкретный пример и посчитал цену облигации с помощью «нового» метода Карра и Ву и существующего метода. Результаты совпали», — объяснил с помощью аналогии главную мысль Дмитрий Макаров.
По мнению Макарова, эти два примера не стоит рассматривать как случайные изолированные ошибки научных журналов. Это сигнал о нарастающей проблеме, которую научное сообщество должно осознать и отнестись к ней серьезно.
Исследователь подчеркнул, что предложенные в статьях Карра и Ву методы нацелены на практическое применение реальными инвесторами. Портфельные управляющие тратят серьезные ресурсы на поиск новых инвестиционных идей и моделей оценки активов. Они также вкладывают средства в разработку торговых стратегий на основе этих моделей, потому что соревнуются с другими управляющими. Им нужно показать достойную доходность активов под их управлением. Поэтому для реальных участников финансового рынка ошибочная оценка экономической модели как новой может обернуться существенными потерями.
«Я много раз слышал фразу «новое — это хорошо забытое старое», и вот удалось убедиться в правдивости этого утверждения. Если говорить более серьезно, общий вывод и одновременно рекомендация: никогда не стоит отключать критическое мышление при изучении любых материалов, даже если их авторы — ведущие эксперты в своей области. Как мне кажется, этой же мыслью стоит руководствоваться не только ученым, но и любому человеку в современном мире», — отметил Дмитрий Макаров.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Марта, 2015
Самые холодные места на Земле
3 Сентября, 2017
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
20 Марта, 2017
Готов ли человек жить вечно?
15 Июня, 2016
Чем вреден фастфуд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии