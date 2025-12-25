Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

Доцент Международного института экономики и финансов (МИЭФ) НИУ ВШЭ Дмитрий Макаров проанализировал работы известных экономистов Питера Карра и Люжень Ву и показал, что их «новая» модель оценки опционов — уже известная экономистам парадигма из теории оценки активов, но в других единицах измерения стоимости. Такая путаница может иметь отрицательные последствия для ученых и реальных участников финансового рынка.

В классической экономической модели цена актива, например облигации, зависит от ожиданий участников рынка. Основную роль в этих ожиданиях играет то, сколько держатель актива рассчитывает получить связанных с ним платежей. Чем дальше в будущем эти выплаты, тем менее точно можно их спрогнозировать и тем менее достоверной оказывается оценка актива.

Именитые экономисты Питер Карр и Люжень Ву предложили «новый», улучшенный метод оценивания и опубликовали две статьи о нем в ведущих финансовых журналах. В статье в Journal of Finance (2020) они применяют этот метод для оценки опционов, а в статье в Review of Finance (2023) — для оценки облигаций.

Экономист НИУ ВШЭ проанализировал эти работы и выяснил, что модели Карра и Ву математически идентичны давно известным в теории оценки активов подходам. Единственное отличие — использование других единиц измерения (подразумеваемая волатильность вместо цены, специфическая доходность вместо стандартной). Статья опубликована в журнале Finance Research Letters.

«Так же как законы физики и термодинамики не зависят от того, измеряем ли мы температуру в градусах Фаренгейта или Цельсия, так и модель ценообразования не меняется при переходе от одной шкалы измерения стоимости к другой. Чтобы убедительно донести эту идею, я разобрал конкретный пример и посчитал цену облигации с помощью «нового» метода Карра и Ву и существующего метода. Результаты совпали», — объяснил с помощью аналогии главную мысль Дмитрий Макаров.

По мнению Макарова, эти два примера не стоит рассматривать как случайные изолированные ошибки научных журналов. Это сигнал о нарастающей проблеме, которую научное сообщество должно осознать и отнестись к ней серьезно.

Исследователь подчеркнул, что предложенные в статьях Карра и Ву методы нацелены на практическое применение реальными инвесторами. Портфельные управляющие тратят серьезные ресурсы на поиск новых инвестиционных идей и моделей оценки активов. Они также вкладывают средства в разработку торговых стратегий на основе этих моделей, потому что соревнуются с другими управляющими. Им нужно показать достойную доходность активов под их управлением. Поэтому для реальных участников финансового рынка ошибочная оценка экономической модели как новой может обернуться существенными потерями.

«Я много раз слышал фразу «новое — это хорошо забытое старое», и вот удалось убедиться в правдивости этого утверждения. Если говорить более серьезно, общий вывод и одновременно рекомендация: никогда не стоит отключать критическое мышление при изучении любых материалов, даже если их авторы — ведущие эксперты в своей области. Как мне кажется, этой же мыслью стоит руководствоваться не только ученым, но и любому человеку в современном мире», — отметил Дмитрий Макаров.

