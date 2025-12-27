Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В момент открытия третьего в истории наблюдений межзвездного объекта 3I/ATLAS в начале июля 2025 года он был необычно ярким для своего расстояния от Солнца — находился в четыре с половиной раза дальше Земли от Солнца, то есть сравнительно близко к орбите Юпитера. Напомним, газовый гигант в среднем располагается в 5,1 раза дальше нашей планеты от светила.
При этом у 3I/ATLAS практически сразу заметили кометную активность: ядро уже было окружено облаком испаряющегося с него вещества, а на освещенной стороне оно «антихвостом» тянулось в сторону Солнца. На этом основании тогда можно было предполагать два варианта: либо комета имеет небольшое ядро, но теряет вещество с невиданной интенсивностью, либо сублимация идет умеренно, просто с очень большой площади поверхности, то есть ядро весьма крупное. Ученые больше склонялись ко второй версии и считали, что небесное тело даже может достигать в диаметре примерно 20 километров.
К осени космические обсерватории помогли выяснить интересные подробности. «Уэбб» собрал данные о составе испаряющегося вещества кометы. Исследователи пришли к выводу, что ее активность вызвана прежде всего изобилием углекислого газа: именно он сублимировал в самом начале, а позже стал поднимать вместе с собой в космос крупинки водяного льда, которые вскоре тоже испарялись и создавали впечатляющую кому.
В свою очередь, «Хаббл» помог поближе рассмотреть среди всего этого само ядро. Комета тогда была примерно вдвое дальше Марса от Солнца. Астрономы рассчитали, что небесное тело должно иметь размеры от 440 метров до 5,6 километра.
Недавнее исследование специалистов из Университета Кентербери (Новая Зеландия) еще больше сузило этот предполагаемый диапазон. Ученые попытались установить размер кометного ядра по косвенному признаку — эффекту негравитационного ускорения в результате испарения летучих газов. Оно создает небольшую реактивную тягу. Правда, до недавних пор 3I/ATLAS летела к Солнцу, а сублимация и извержения мощных газовых струй в основном происходят на освещенной стороне. Значит, тогда реактивная тяга немного отталкивала комету от Солнца, и получаемый эффект вернее было называть не ускорением, а торможением.
В любом случае эти естественные «двигатели» позволяют составить представление о габаритах небесного тела, которое они «толкают». В своей статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, исследователи сопоставили данные об их влиянии на скорость движения 3I/ATLAS с результатами измерений интенсивности испарения ее вещества. Расчеты показали, что диаметр ядра межзвездной кометы должен составлять от 820 до 1050 метров. Большинство комет Солнечной системы по размерам как раз примерно такие или даже меньше.
При этом предполагается, что у ядра 3I/ATLAS типичная для комет плотность — 0,5 грамма на кубический сантиметр. Ранее активность испарения позволяла подозревать большую рыхлость небесного тела. Отметим, что при всей наблюдаемой интенсивности потери вещества оно не могло бы за несколько месяцев уменьшиться в 20 или даже в пять раз: по крайней мере, наши местные кометы за время каждого подлета к Солнцу «худеют» максимум на десятки метров.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В подростковом возрасте молодые люди переживают важный этап — поиск себя. Это процесс формирования идентичности по Эриксону: ощущение цельной личности, где человек уверен в стабильности своего образа в широком понимании и получает признание от окружающих. В отечественной психологии это перекликается с идеей Даниила Эльконина об «открытии своего Я» — подросток начинает рефлексировать, сравнивать себя с другими и выстраивать систему ценностей для зрелых отношений и выбора профессии. Сегодня социальные сети радикально меняют этот процесс, становясь полноценной «виртуальной микросистемой» — средой влияния наравне с семьей и школой.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Обычно, увидев черную плесень в помещении, мы стремимся избавиться от нее как можно скорее. Микроскопический гриб Aspergillus niger обладает уникальной живучестью и умением приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям среды, но для человека воспринимается как признак бытовой неприятности. Он портит еду, размножается в сырых углах, вызывает аллергию и ассоциируется с антисанитарией. Однако именно эти качества — устойчивость к токсичным веществам и способность расти в экстремальных условиях — оказались ключевыми для неожиданной сферы его применения. Ученые задействовали этот гриб для утилизации одного из самых проблемных промышленных загрязнителей — трибутилфосфата.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Июня, 2017
Мы — внеземного происхождения?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии