3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

В момент открытия третьего в истории наблюдений межзвездного объекта 3I/ATLAS в начале июля 2025 года он был необычно ярким для своего расстояния от Солнца — находился в четыре с половиной раза дальше Земли от Солнца, то есть сравнительно близко к орбите Юпитера. Напомним, газовый гигант в среднем располагается в 5,1 раза дальше нашей планеты от светила.

При этом у 3I/ATLAS практически сразу заметили кометную активность: ядро уже было окружено облаком испаряющегося с него вещества, а на освещенной стороне оно «антихвостом» тянулось в сторону Солнца. На этом основании тогда можно было предполагать два варианта: либо комета имеет небольшое ядро, но теряет вещество с невиданной интенсивностью, либо сублимация идет умеренно, просто с очень большой площади поверхности, то есть ядро весьма крупное. Ученые больше склонялись ко второй версии и считали, что небесное тело даже может достигать в диаметре примерно 20 километров.

К осени космические обсерватории помогли выяснить интересные подробности. «Уэбб» собрал данные о составе испаряющегося вещества кометы. Исследователи пришли к выводу, что ее активность вызвана прежде всего изобилием углекислого газа: именно он сублимировал в самом начале, а позже стал поднимать вместе с собой в космос крупинки водяного льда, которые вскоре тоже испарялись и создавали впечатляющую кому.

В свою очередь, «Хаббл» помог поближе рассмотреть среди всего этого само ядро. Комета тогда была примерно вдвое дальше Марса от Солнца. Астрономы рассчитали, что небесное тело должно иметь размеры от 440 метров до 5,6 километра.

Недавнее исследование специалистов из Университета Кентербери (Новая Зеландия) еще больше сузило этот предполагаемый диапазон. Ученые попытались установить размер кометного ядра по косвенному признаку — эффекту негравитационного ускорения в результате испарения летучих газов. Оно создает небольшую реактивную тягу. Правда, до недавних пор 3I/ATLAS летела к Солнцу, а сублимация и извержения мощных газовых струй в основном происходят на освещенной стороне. Значит, тогда реактивная тяга немного отталкивала комету от Солнца, и получаемый эффект вернее было называть не ускорением, а торможением.

В любом случае эти естественные «двигатели» позволяют составить представление о габаритах небесного тела, которое они «толкают». В своей статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, исследователи сопоставили данные об их влиянии на скорость движения 3I/ATLAS с результатами измерений интенсивности испарения ее вещества. Расчеты показали, что диаметр ядра межзвездной кометы должен составлять от 820 до 1050 метров. Большинство комет Солнечной системы по размерам как раз примерно такие или даже меньше.

При этом предполагается, что у ядра 3I/ATLAS типичная для комет плотность — 0,5 грамма на кубический сантиметр. Ранее активность испарения позволяла подозревать большую рыхлость небесного тела. Отметим, что при всей наблюдаемой интенсивности потери вещества оно не могло бы за несколько месяцев уменьшиться в 20 или даже в пять раз: по крайней мере, наши местные кометы за время каждого подлета к Солнцу «худеют» максимум на десятки метров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Адель Романова 273 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.