Российские ученые разработали соединения с краун-эфиром для выявления тяжелых металлов

Научная группа из РТУ МИРЭА синтезировала два новых макроциклических соединения. Краун-эфиры будут полезны для разработок мониторинга загрязненных природных вод и оценки наличия тяжелых металлов.

Ученые РТУ МИРЭА синтезировали и исследовали два новых макроциклических соединения, содержащих фрагмент краун-эфиров. Краун-эфир — это циклический простой эфир, связанный через атомы кислорода. Состав и свойства полученных соединений были детально изучены с помощью современных физико-химических методов анализа, таких как ЯМР, УФ-спектроскопия и флуоресцентная спектроскопия.

Разработанные соединения — краун-эфиры — являются селективными распознавателями (ионофорами) для ионов бария, свинца и аммония. Они использовались для создания ионоселективных полимерных мембран, применяемых в электрохимических сенсорах (амперометрические и ионоселективные электроды). Краун-эфирам удалось придать стабильность комплексов с этими ионами, что привело к эффективному переносу ионов из воды в мембрану. Это позволило сенсорам точно определять концентрацию ионов в воде и растениях.

Эти соединения образуют устойчивые комплексы с катионами бария и аммония, а их поведение в полимерной мембране отличается, рассказал доцент кафедры аналитической химии Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА Леонид Мартынов. Исследователь отмечает, что одно из соединений диффундирует медленнее, чем другое, что связано с наличием дополнительных структурных препятствий в одном из них.

Такие различия могут быть использованы для разработки новых сенсорных систем для задач экологического мониторинга природных вод и оценки их загрязнения ионами тяжелых металлов, определения неорганических катионов.

Результаты совместного исследования Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА и Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН опубликованы в журнале New Journal of Chemistry.

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РТУ МИРЭА 9 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».