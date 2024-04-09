Спутниковые снимки тысяч островов показали рост их площади за время глобального потепления

Китайские ученые пришли к интересным выводам: несмотря на глобальное потепление, территория тысяч островов по всему миру не уменьшается, а, наоборот, растет. Этому способствует деятельность человека.

По мере роста температуры на планете таяние ледников и тепловое расширение морской воды приводят к повышению уровня океана, создавая серьезные риски для островных государств и прибрежных регионов. На этом фоне удивительным выглядит исследование ученых из Китайской академии наук, которые изучили спутниковые снимки островов, расположенных в Юго-Восточной Азии, Индийском океане и Средиземном море. Фотографии были сделаны с 1990 по 2020 год. Выводы ученых опубликованы в журнале International Journal of Digital Earth.

Сначала специалисты изучили работы других специалистов, посвященные аналогичному вопросу. Выяснилось, что исследования островов сводятся к трем выводам. Первый говорит о значительной береговой эрозии, связанной с повышением уровня моря. Эта тенденция проиллюстрирована на примере Гавайских островов, в частности Оаху и Мауи. На Мауи темпы повышения уровня моря оказались примерно на 65 процентов выше, чем на Оаху. Эрозия береговой линии происходит и на Соломоновых островах. Анализ аэро- и спутниковых снимков, сделанных с 1947 по 2014 год и запечатлевших 33 острова, показал полное исчезновение за это время пяти небольших (и потому необитаемых) рифовых островов.

Другие исследования продемонстрировали, что, несмотря на повышение уровня моря, многие береговые линии островов сохранили относительную стабильность. Всесторонний анализ 30 атоллов Тихого и Индийского океанов, охватывающий в общей сложности 709 островов, показал, что ни на одном из атоллов не произошло сокращение площади суши. Более того, 88,6 процента островов либо оставались стабильными, либо даже увеличились в размере, только у 11,4 процента наблюдалось сокращение территории.

Третья точка зрения предполагает, что, несмотря на повышение уровня моря, береговые линии островов подверглись не столько эрозии, сколько срастанию, за счет чего и расширилась их площадь. Утверждается и то, что крупномасштабная деятельность человека (например, намыв пляжей) сыграла большую роль в расширении островов, перекрыв собой повышение уровня Мирового океана. Этот вывод подтверждается исследованием 101 острова тихоокеанского островного государства Тувалу, где увеличение площади суши наблюдается на восьми из девяти исследованных атоллов.

Правда, отметим, что в Тувалу, в отличие от ряда других регионов, практически не проводят серьезных мероприятий по намыву искусственных пляжей. Ряд ученых объясняет расширение конкретно Тувалу глобальным потеплением: оно усиливает прибой, выносящий на берега таких островов обломочный материал с морского дна.

Тем не менее у таких работ есть проблемы с методологией, не хватает и самих исследований на эту тему, что решили исправить китайские ученые. Они использовали стандартизированный набор данных и количественную методологию изучения изменений береговой линии более 13 тысяч островов. Общая протяженность береговой линии островов составила 196 700 километров в 1990 году, 198 900 — в 2000-м, 199 500 — в 2010-м, 200 200 — в 2020-м. Значительные изменения береговой линии произошли примерно на 12 процентов.

За последние 30 лет общая площадь суши в изученном регионе увеличилась на 157,21 квадратного километра. Правда, эта тенденция не была равномерной. Так, с 1990 по 2000 год площадь островов сократилась на 259,33 квадратного километра, зато в последующие десятилетия ситуация изменилась. С 2000 по 2010 год чистый прирост составил 269,67 квадратного километра, а с 2010-го по 2020-й — 32,67.

Площадь Филиппинского архипелага, островов Южной и Западной Азии, а также Восточной Африки в целом сократилась, но не более чем на 30 квадратных километров. А вот площадь Индонезийского архипелага, островов вдоль Индокитая, а также Мальдивских и тех, что находятся в Красном и Средиземном морях, в чистом выражении увеличилась. При этом острова Индокитая оказались рекордсменами по росту площади.

Основной движущей силой происходящего ученые назвали мелиорацию и отвоевания новых земель у моря с помощью постепенного строительства дамб и насыпания искусственных пляжей. По их мнению, главные факторы, влияющие на изменения береговой линии, можно разделить на антропогенные и природные.

Первые включают урбанизацию, аквакультуру, строительство портов, плотин и другие. Под природными факторами понимают повышение уровня моря, штормовые нагоны, последствия землетрясений, разрастание мангровых зарослей и так далее. Природные факторы оказали на расширение береговой линии сравнительно незначительное влияние.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.