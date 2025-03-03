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2 часа назад
Дарья Г.
1
173

Первые сверхновые насытили Вселенную водой вскоре после Большого взрыва

6.6

Умирая, первые звезды сбросили в космос тяжелые элементы, из которых сформировалось многообразие планет и жизни, какой мы ее знаем. Но для жизни нужна и вода. В новом исследовании ученые доказали, что первые сверхновые смогли насытить водой космос еще до образования первых галактик.

Астрономия
# внеземная вода
# возникновение жизни
# молодая Вселенная
# область звездообразования
# Сверхновая
Иллюстрация вспышки сверхновой
Иллюстрация вспышки сверхновой / © ESA & Wolfram Freudling (STScI/ESO, Germany)

В научной работе, опубликованной сегодня в журнале Nature Astronomy, исследователи смоделировали взрывы сверхновых звезд гипотетического населения III (самые первые звезды во Вселенной). В расчетах учитывали светила, которые в 13 и в 200 раз массивнее Солнца. Такие значения выбрали неслучайно — это среднестатистические представители двух типов сверхновых.

Светило в 13 солнечных масс — пример звезды массой от восьми до 20 солнечных масс, которая взрывается сверхновой на основе коллапса ядра. При средней массе такая звезда жила около 12,2 миллиона лет и оставляла после себя примерно 0,8 солнечной массы тяжелых элементов, из которых приблизительно 0,051 солнечной массы — кислород.

Гораздо ярче и впечатляюще заканчивали жизненный путь звезды массой 140-260 солнечных масс — взрывались парно-нестабильными сверхновыми. При средних значениях такие светила жили лишь 2,6 миллиона лет, зато выбрасывали 55 солнечных масс кислорода при общей массе тяжелых элементов в 113 солнечных масс.

Излучение этих звезд в течение их жизни создавало в окружающем облаке космического газа и пыли «кокон» из ионизированного водорода. Как показало моделирование, сверхновые не разрывали этот кокон и запускали в нем быстрый процесс образования водорода-2, главного «ингредиента» воды. Сброшенный сверхновыми кислород реагировал в этих областях с водородом, образуя воду.

Первое время после взрыва сверхновой содержание воды в окружающем пространстве росло постепенно, но потом резко ускорялось, увеличиваясь на несколько порядков. Наибольшей плотности вода достигала в плотном «ядре» остатка сверхновой, насыщенном тяжелыми элементами от погибшей звезды. Такие «ядра», вероятно, были главными источниками воды в большинстве первых областей звездообразования.

Остаток сверхновой из звезды в 13 солнечных масс (CC supernova) через 1,2 миллиона лет и через 90 миллионов лет после взрыва (левый столбец). Остаток сверхновой из звезды в 200 солнечных масс (PI supernova) через 0,7 миллиона лет и спустя три миллиона лет после взрыва. В первом ряду цветом обозначена температура, во втором — содержание воды. Справа — график содержания воды / © D.J. Whalen et al. Nature Astronomy (2024)

Как показали расчеты, массовая доля воды в остатках вспышек сверхновых достигала 10-10, лишь на порядок меньше, чем в Млечном Пути сегодня. И это всего через 100-200 миллионов лет после Большого взрыва.

Что еще интереснее, в протопланетном диске, сформировавшемся из остатков парно-нестабильной сверхновой, воды должно было быть лишь на порядок меньше, чем в Солнечной системе. Причем других элементов там хватало на образование планетезималей земного типа в потенциальной обитаемой зоне системы — и, как следствие, планет с жидкой водой на поверхности. Может, удастся найти такие древние миры во время будущих экзопланетных обзоров неба.

Авторы исследования моделировали взрыв только одной сверхновой в облаке. Вероятно, первые звезды не были такими уж одинокими и области их взрыва могли накладываться друг на друга. В этом случае на «стыке» областей молекулы воды распадались, но плотные «ядра» остатков вспышек сверхновых точно должны были пережить соседство.

Ученым еще предстоит узнать, смогла ли та вода «пережить» формирование первых галактик. С одной стороны, молекулы должны были разложиться вследствие химических реакций и под воздействием излучения звезд. С другой — облака пыли могли защитить какую-то долю первичной воды.

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Астрономия
# внеземная вода
# возникновение жизни
# молодая Вселенная
# область звездообразования
# Сверхновая
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Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
иван федоров
иван федоров
23 секунды назад
-
0
+
для возникновения жизни сверхновых недостаточно. элементы тяжелей железа синтезируются в нейтронных звездах, в результате их коллапса или слияния. например золото или уран должны быть сверхредки на просторах вселенной в доступной планетарной форме. в виде "полезных ископаемых". ну, относительно вселенной в целом редки, конечно.
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иван федоров
23 секунды назад
для возникновения жизни сверхновых недостаточно. элементы тяжелей железа синтезируются в нейтронных звездах, в результате их коллапса или

Первые сверхновые насытили Вселенную водой вскоре после Большого взрыва

Игорь Еньков
12 минут назад
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Mikhail Lukashev
33 минуты назад
Александр, это типа из-за того, что угол обзора камеры большой?

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

+ + + + + | + + + + +
36 минут назад
Марс всего лишь цель - ну долетел и что? Ну приземлился и что? Где "рабочие" процессы для закрытого цикла жизни, где роботы, которые могут без

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Gwaihir
45 минут назад
Александр, да тут надо не только закусывать,но и к психатуру обратиться

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Александр Березин
45 минут назад
Serg, куда интереснее люди, которые думают, что понимают в космосе достаточно, чтобы рассказывать Маску, что ему в следующие три года в космической

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Gwaihir
47 минут назад
Arkady, он имел в виду себя) что никогда не был на Луне

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Иван Колупаев
54 минуты назад
Serg, если такой ИИ будет создан, то конечно это превзойдет эффект Старшипа который по сути лишь усовершенствованная химическая ракета пригодная

Starship полетит на Марс уже в следующем году

+ + + + + | + + + + +
57 минут назад
О чём вы спорите? Да, одна из целей человечества при создании ИИ это знаменитый ответ 42 из "Путешестивия по галактики на попутках". Загрузи все

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Игорь Еньков
59 минут назад
Александр, детка, повзрослеешь, может быть перестанешь верить в сказки. А, сейчас вернись к изучению физики, начиная со школьной программы, может

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Serg X
1 час назад
Иван, вот в это я как раз готов поверить. Причем эффект от такого ИИ будет просто эпохальный - вся затея со старшипами будет выглядеть детским

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Мишка Бер
1 час назад
"Луна 2112", 2009 г.

«Микки 17»: кинематографическая сатира или научная утопия?

Serg X
1 час назад
Шизик. Ему бы в следующие года 3 на Землю тот старшип посадить без разрушения, а он о Марсе мечтает. Да еще приплел любимые аргументы космических

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
1 час назад
Иван, в этом и есть ее проблема: суммировать мнения людей часто бессмысленно, потому что большинство живущих людей в большинстве сложных вопросов

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, так китайская комната лишь суммирует мнение людей по этому вопросу и делает "выводы" на основании доступных публикаций. Еще скажите что

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
1 час назад
JoannaKat, потому что нет атмосферы, рассеивающей солнечный свет, как на Земле.

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Vlad Zen
1 час назад
Почему нам всегда показывают самое стрёмное фото, как с Марса так и с Луны и ТД. Такое ощущение как будто снимают на телефон с камерой wga или 1,5

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Александр Березин
1 час назад
Иван, да, мнение китайских комнат о человеке, который запускает в космос больше, чем все остальные космические игроки вместе взятые, очень важно.

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
2 часа назад
Иван, она ему принадлежит, но он в ней не техдиректор. Я о том, что если в ракетах он разбирается лучше любого другого живущего, то в ИИ -- нет. "Ну так

Starship полетит на Марс уже в следующем году

JoannaKat
2 часа назад
И почему там темно, где солнце?

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