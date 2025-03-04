В ночных перекусах беременных увидели тревожный знак для психики будущих мам

Женщины, которые во время вынашивания ребенка регулярно поддавались желанию съесть что-то поздно вечером или ночью, после родов чаще сталкивались с депрессией, показало проведенное в Японии исследование.

Данные о распространенности послеродовой, или постнатальной, депрессии разнятся. Согласно одной из последних оценок, она затрагивает почти пятую часть беременностей в мире и существенно чаще встречается в менее экономически развитых странах. Подобные психические расстройства не только серьезно осложняют жизнь мам, но и могут сказываться на развитии малышей: к примеру, влиять на то, насколько успешно младенцы осваивают речь. Поэтому профилактика постнатальной депрессии важна для сохранения здоровья как матерей, так и их детей.

Специалисты из нескольких японских университетов предположили, что поздние перекусы во время беременности, особенно частые, влияют на риск послеродовой депрессии. Для проверки гипотезы ученые провели исследование с участием более 600 беременных женщин из города Эбецу на севере Японии. Статья об этом вышла в журнале European Journal of Clinical Nutrition.

С помощью опросников у женщин собрали разнообразные данные, в том числе социально-демографические, экономические, а также касающиеся их образа жизни и особенностей питания. Среди прочего у респонденток спросили, как часто в течение недели они перекусывали после ужина (японцы обычно ужинают около семи-восьми часов вечера). В качестве вариантов ответа предлагались: «менее одного раза в неделю», «один-два раза», «три-четыре раза» и «почти ежедневно».

Во время беременности и после родов (по прошествии срока от двух недель до месяца) женщин также тестировали на признаки депрессии с помощью скрининговой методики Edinburgh Postnatal Depression Scale. Собранные сведения затем проанализировали, применив статистический метод множественной логистической регрессии.

Выяснилось, что у женщин, которые во время беременности ели по ночам трижды в неделю или чаще, вероятность столкнуться с послеродовой депрессией была в 2,59 раза выше, чем у тех, кто почти не практиковал подобного.

Тенденция сохранилась после того, как из анализа исключили участниц с депрессивными симптомами во время беременности. В таком варианте риск послеродовой депрессии у любительниц поздних перекусов оказался выше в 2,8 раза.

Также у женщин из этой группы заметили ряд других особенностей. Их рацион оказался более высококалорийным, чем у других участниц. Они чаще ели сладости и фрукты, но реже употребляли бобовые, овощи и рыбу. Сбалансированная диета с присутствием богатых полифенолами овощей и рыбы с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами может оказывать противовоспалительное действие. В одной из прошлых научных статей сообщалось, что тяжелые депрессивные состояния, возникающие при беременности и сразу после нее, могут быть связаны с воспалительными процессами.

Как полагают авторы новой работы, у беременных с привычкой есть по ночам и нехваткой полезных продуктов в рационе могут быть нарушены циркадные ритмы, что способствует развитию депрессии. Кроме того, ночные перекусы часто бывают связаны со стрессом: беременные женщины могут «заедать» усталость или тревогу из-за работы, домашних дел или предстоящих родов.

Тем не менее специалисты отметили необходимость дальнейших исследований, поскольку механизмы в основе выявленной связи между частыми ночными перекусами беременных и склонностью к постнатальной депрессии до конца не ясны. Говоря об ограничениях своей работы, авторы отметили, что в ней не учитывали, какие именно продукты участницы ели по ночам. Плюс к опросам привлекли только жительниц Японии, а у беременных из других стран результаты могут отличаться.

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