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  • 2 часа назад
  • Мария Азарова
  • 190

Live: восьмой испытательный запуск системы Starship

В ночь на 4 марта, в 02:30 по московскому времени, компания Илона Маска попробует отправить транспортную систему Starship в восьмой испытательный полет. Трансляция начнется примерно за 40 минут до старта.
Starship / © SpaceX

Очередной запуск 120-метровой системы Starship, состоящей из одноименного корабля и ракеты Super Heavy, должен состояться 4 марта на «Звездной базе» SpaceX в штате Техас, у побережья Мексиканского залива.

Старт ожидается в 02:30 по московскому времени. Окно будет открыто в течение часа.

Трансляция запуска / © Starship

Если все пойдет по плану и директор полета примет решение о ловле Super Heavy башней обслуживания Mechazilla на земле, после разделения ступеней первая из них вернется на Звездную базу спустя почти семь минут после старта. Если нет, ракета изменит траекторию и приводнится в заливе.

Тем временем корабль должен достичь орбитальной скорости, выключить двигатели, а затем впервые выпустить в космос полезную нагрузку — четыре макета интернет-спутников Starlink. Через 47 минут с момента запуска Starship начнет готовиться ко входу в атмосферу. Его теплозащитный экран, в целях эксперимента выполненный из разных плиток, подвергнется максимальной нагрузке.

По прошествии более чем 66 минут после старта корабль приводнится в Индийском океане, у берегов Западной Австралии.

Во время предыдущего испытательного полета, который провели 16 января, цели были теми же, однако вторая ступень взорвалась над Атлантическим океаном и не смогла развернуть полезную нагрузку — 10 макетов аппаратов спутниковой группировки Starlink.

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Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# запуск ракеты
# Илон Маск
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+ + + + + | + + + + +
5 минут назад
О чём вы спорите? Да, одна из целей человечества при создании ИИ это знаменитый ответ 42 из "Путешестивия по галактики на попутках". Загрузи все

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Игорь Еньков
6 минут назад
Александр, детка, повзрослеешь, может быть перестанешь верить в сказки. А, сейчас вернись к изучению физики, начиная со школьной программы, может

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Serg X
14 минут назад
Иван, вот в это я как раз готов поверить. Причем эффект от такого ИИ будет просто эпохальный - вся затея со старшипами будет выглядеть детским

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Мишка Бер
17 минут назад
"Луна 2112", 2009 г.

«Микки 17»: кинематографическая сатира или научная утопия?

Serg X
18 минут назад
Шизик. Ему бы в следующие года 3 на Землю тот старшип посадить без разрушения, а он о Марсе мечтает. Да еще приплел любимые аргументы космических

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
29 минут назад
Иван, в этом и есть ее проблема: суммировать мнения людей часто бессмысленно, потому что большинство живущих людей в большинстве сложных вопросов

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Иван Колупаев
30 минут назад
Александр, так китайская комната лишь суммирует мнение людей по этому вопросу и делает "выводы" на основании доступных публикаций. Еще скажите что

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
31 минута назад
JoannaKat, потому что нет атмосферы, рассеивающей солнечный свет, как на Земле.

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Vlad Zen
32 минуты назад
Почему нам всегда показывают самое стрёмное фото, как с Марса так и с Луны и ТД. Такое ощущение как будто снимают на телефон с камерой wga или 1,5

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Александр Березин
37 минут назад
Иван, да, мнение китайских комнат о человеке, который запускает в космос больше, чем все остальные космические игроки вместе взятые, очень важно.

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
38 минут назад
Иван, она ему принадлежит, но он в ней не техдиректор. Я о том, что если в ракетах он разбирается лучше любого другого живущего, то в ИИ -- нет. "Ну так

Starship полетит на Марс уже в следующем году

JoannaKat
45 минут назад
И почему там темно, где солнце?

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, впрочем чат гпт скептически оценил вероятность такого сценария как и уровень компетентности Илона ) Грок впрочем ему тоже лишь 7 баллов

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, как известно ему принадлежит компания xAI которая занимается разработкой Grok и в работе компании Маск принимает непосредственное

Starship полетит на Марс уже в следующем году

John Oakland
1 час назад
Отлично, если долетят. Но как именно будет проходить терраформирование и сколько времени займет? А что будет до его окончания? Как питаться

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Александр Березин
2 часа назад
Иван, если фон Браун говорит о своих планах по запуску ракет, то эти его оценки несколько более весомы, чем его же оценки о захвате роботами власти

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Иван Колупаев
2 часа назад
А еще он говорил что к 2030 году ИИ станет умнее всех людей на планете и с вероятностью 20% может уничтожить человечество 😲

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Gwaihir
2 часа назад
Сергей, очень "серьезные",😁

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Дождиков Антон
2 часа назад
Вероятность успеха не 100%. Но она есть. И как минимум политический "Старшиповый" шок гарантирован многим политическим системам. Что же до демографии

Starship полетит на Марс уже в следующем году

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