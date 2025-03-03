Live: восьмой испытательный запуск системы Starship

В ночь на 4 марта, в 02:30 по московскому времени, компания Илона Маска попробует отправить транспортную систему Starship в восьмой испытательный полет. Трансляция начнется примерно за 40 минут до старта.

Очередной запуск 120-метровой системы Starship, состоящей из одноименного корабля и ракеты Super Heavy, должен состояться 4 марта на «Звездной базе» SpaceX в штате Техас, у побережья Мексиканского залива.

Старт ожидается в 02:30 по московскому времени. Окно будет открыто в течение часа.

Трансляция запуска / © Starship

Если все пойдет по плану и директор полета примет решение о ловле Super Heavy башней обслуживания Mechazilla на земле, после разделения ступеней первая из них вернется на Звездную базу спустя почти семь минут после старта. Если нет, ракета изменит траекторию и приводнится в заливе.

Тем временем корабль должен достичь орбитальной скорости, выключить двигатели, а затем впервые выпустить в космос полезную нагрузку — четыре макета интернет-спутников Starlink. Через 47 минут с момента запуска Starship начнет готовиться ко входу в атмосферу. Его теплозащитный экран, в целях эксперимента выполненный из разных плиток, подвергнется максимальной нагрузке.

По прошествии более чем 66 минут после старта корабль приводнится в Индийском океане, у берегов Западной Австралии.

Во время предыдущего испытательного полета, который провели 16 января, цели были теми же, однако вторая ступень взорвалась над Атлантическим океаном и не смогла развернуть полезную нагрузку — 10 макетов аппаратов спутниковой группировки Starlink.

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