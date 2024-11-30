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13 минут назад
Василий Парфенов
27

Образцы грунта с астероида Рюгу «заразились» жизнью

8.1

Драгоценные песчинки, добытые зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу, несмотря на все протоколы биологической защиты оказались загрязнены земными микробами. Это открытие поднимает сразу несколько очень важных вопросов об исследовании космоса в поисках жизни. Например, способны ли мы в принципе полностью обезопасить пробы с других небесных тел от «заражения» и, как следствие, получится ли отличить внеземные признаки жизни от «местных».

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# астероид Рюгу
# бактерии
# Великобритания
# панспермия
# Рюгу
Бактерии на образцах с астероида Рюгу
Контейнер для транспортировки образцов вещества астероида Рюгу. На этом фото — один из четырех контейнеров, переданных в США / © NASA, Robert Markowitz

В июле 2022 года лаборатория Имперского колледжа Лондона получила свою порцию образцов вещества, взятого с астероида Рюгу: песчинку реголита размером 1 на 0,8 миллиметра под номером A0180. Ее ценность трудно преувеличить — в 2019 году зонд «Хаябуса-2» смог собрать всего чуть более пяти граммов вещества. После прибытия на Землю капсулы с образцами астероидного вещества в конце 2020 года, их разделили между множеством научных организаций по всему миру.

Инструменты космического аппарата были простерилизованы, равно как и сама капсула. А после ее вскрытия все первичные манипуляции с образцами астероидного вещества проводились в чистой комнате Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Инструменты, с помощью которых работали с веществом астероида Рюгу, также были тщательно простерилизованы. Наконец, для хранения и отправки образцов в другие лаборатории песчинки помещались в чистые боксы с азотной атмосферой.

Тем не менее, анализируя свой образец, сотрудники Имперского колледжа Лондона обнаружили на нем органические волокна очень напоминающие множество палочковидных бактерий. Все подробности изучения этой интригующей находки ученые изложили в статье, которая опубликована в рецензируемом журнале Meteoritics & Planetary Science.

Бактерии на образцах с астероида Рюгу
Сканирующая электронная микроскопия образца A0180: на слайдах b-e и g-i видны волокна, богатые органическими веществами (предположительно — бактерии рода бациллы), а слайд f представляет собой карту содержания углерода (волокна содержат его намного больше, чем окружающие минералы) / Genge, M. J., Almeida, N., Van Ginneken, M., Pinault, L., Preston, L. J., Wozniakiewicz, P. J. and Yano, H. (2024), Rapid colonization of a space-returned Ryugu sample by terrestrial microorganisms. Meteorit Planet Sci. https://doi.org/10.1111/maps.14288

После прибытия в Великобританию образец A0180 дважды экспонировался в земной атмосфере. Первый раз сразу после вскрытия транспортировочного контейнера для прохождения рентгеновской компьютерной томографии (XCT). На этом этапе никаких микробов на песчинке точно еще не было. Это значит, что бактерии прибыли не из космоса, а колонизировали образец уже на Земле. Второй раз кусочек реголита сталкивался с воздухом в лаборатории спустя две недели. Тогда его покрывали защитным слоем специальной смолы перед дальнейшими манипуляциями.

Именно в этот момент, судя по всему, и произошло заражение земными микробами. На пятый день после контакта с воздухом в ходе сканирующей электронной микроскопии (SEM) ученые обнаружили 11 образований, которые они идентифицировали как бактерии. Еще через пять дней их было уже 147. Такой рост популяции соответствует темпам развития бацилл в неблагоприятных условиях среды. К 14-му дню исследования бактерии погибли, вероятно, от недостатка питательных веществ.

Важно отметить, что генетический анализ микроорганизмов не проводился. Их слишком мало и они покрыты смолой — извлечь невозможно. Поэтому их конкретный вид неизвестен. Но видимые на полученных с помощью SEM изображениях нити обладающие характерными для границ между клетками бактерий перетяжками трудно ассоциировать с чем-либо другим, кроме бацилл. Исследователи сравнили их со всеми типами волокон, которые могли попасть на песчинку реголита — от человеческих волос до материалов салфеток и подушечек, использовавшихся для обработки образца.

Бактерии на образцах с астероида Рюгу
Сканирующая электронная микроскопия различных волокон, которые могли попасть на образец A0180 в лаборатории: a) — человеческий волос, b) — хлопок, c) — лабораторная тряпка, d) — полировочная подушечка / © Genge, M. J., Almeida, N., Van Ginneken, M., Pinault, L., Preston, L. J., Wozniakiewicz, P. J. and Yano, H. (2024), Rapid colonization of a space-returned Ryugu sample by terrestrial microorganisms. Meteorit Planet Sci. https://doi.org/10.1111/maps.14288

Выводы из открытия весьма печальные для сторонников гипотезы панспермии — распространения жизни между небесными телами на их свободно путешествующих фрагментах. Выходит, что проверить ее куда сложнее, чем считалось ранее. Земные микроорганизмы за считанные дни в крайне неблагоприятных условиях стерильной лаборатории на практически лишенном питательных веществ субстрате из материала астероида смогли выжить и размножиться. Это означает, что любой метеорит со следами жизни почти наверняка «обзавелся» ими после падения на Землю. То есть все ранее сделанные находки потенциальных свидетельств существования микроорганизмов в метеоритах — ошибка.

Наконец, немаловажная проблема «заражения» других небесных тел земными микробами встает в полный рост. Человечество отправило уже десятки аппаратов на поверхность Марса, в будущем планируются посадки на спутники планет-гигантов. Все они проходили стерилизацию, но ошибки неизбежны. Получается, достаточно одного забытого в зонде человеческого волоса или «удачно» попавших в укромное местечко бактериальных спор, чтобы «подарить» другой планете или спутнику жизнь.

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Астрономия
# «Хаябуса-2»
# астероид Рюгу
# бактерии
# Великобритания
# панспермия
# Рюгу
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