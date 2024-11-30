В сверхскоростных звездах заподозрили признаки деятельности внеземных цивилизаций

Астрономы находят все больше звезд, которые мчатся гораздо быстрее всех остальных в нашей Галактике. Их необычное ускорение объясняют естественными причинами, но некоторые исследователи предлагают обдумать и вариант искусственного разгона звезды: по расчетам, для хорошо знающей физику цивилизации в этом нет ничего невозможного.

По мере спокойного движения вокруг центра нашей Галактики Солнце вместе со всеми своими планетами преодолевает примерно 240 километров за секунду — это самая типичная скорость звезд в Млечном Пути. Конечно, у галактического центра они движутся гораздо быстрее, ведь там их разгоняет гравитация черной дыры массой в четыре миллиона Солнц.

Но есть в нашем космическом мегаполисе звезды, которые расположены далеко от центра или даже вообще за пределами галактического диска, при этом мчатся с «турбоскоростью». К примеру, самая первая из таких обнаруженных звезд SDSS J090745.0+024507 расположена в 230 тысячах световых лет от нас и летит там со скоростью примерно 800 километров в секунду или даже больше. Стоит упомянуть, что диаметр Млечного Пути — около сотни тысяч световых лет.

Среди этих космических гонщиков есть такие, которые улетают прочь из Галактики, их называют «убегающими звездами». Некоторые, наоборот, мчатся из межгалактического пространства к нам. Астрономы подозревают, что их когда-то выбросило из своей галактики ее собственной центральной черной дырой — она придала им огромное гравитационное ускорение. Насчет «убегающих» есть версия, что они происходят из двойных звездных систем, а разогнал их взрыв сверхновой в момент гибели напарника.

Направление движения гиперскоростных звезд по данным космической обсерватории Gaia / © ESA

Тем не менее некоторых ученых эти необычные звезды наводят на мысли о внеземных цивилизациях. Они считают, что в теории технологически продвинутое общество могло перемещаться вместе со своей планетой и всей системой. Как это возможно, объяснил в недавней статье (доступна на сервере препринтов arXiv.org) исследователь из Свободного университета Брюсселя Клеман Видаль.

Ученый обратил внимание на некоторые любопытные двойные звездные системы. Они состоят из интенсивно вращающейся нейтронной звезды и гораздо менее массивного компаньона. При этом «партнеры» настолько близко друг к другу, что пульсар перетягивает к себе вещество второй звезды и вдобавок бомбардирует ее сильнейшим звездным ветром, отчего позади жертвы тянется шлейф сдуваемой плазмы. Такие брутальные примеры астрономы называют пульсарами-пауками. Если жертва имеет массу, которая меньше 70 процентов от солнечной, то «поедающую» ее нейтронную звезду именуют «черной вдовой».

Эти жестокие зрелища заинтересовали бельгийского исследователя потому, что как минимум два таких хищных пульсара по не вполне ясным причинам движутся быстрее, чем должны: их что-то ускоряет. Предположительно, один из них могла разогнать гравитация когда-то пролетевшей мимо звезды, но Видаль считает это маловероятным.

Он рассказал, что в теории можно взять под контроль процесс исхода вещества с «поедаемой» звезды и использовать ее как источник топлива для создания реактивной тяги. По мнению исследователя, так гипотетическая развитая внеземная цивилизация могла бы переместиться, скажем, поближе к соседней, более подходящей звездной системе и перебраться туда из своего гиблого места.

Другой вопрос в том, как могли бы даже самые разумные и развитые живые существа находиться у нейтронной звезды — бывшего ядра светила, которое прожило от силы пару десятков миллионов лет и взорвалось сверхновой. Такая вспышка мгновенно уничтожила бы все живое в системе. Да и сам пульсар испускает совершенно убийственную радиацию. Впрочем, исследователь подчеркнул, что это лишь его теоретические расчеты, которые стоит принять к сведению.

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