Астероид, который может упасть на Луну, предложили взорвать

По последним данным, околоземный астероид 2024 YR4, скорее всего, не упадет на нашу планету. Вместо этого есть риск его столкновения с Луной. Как выяснилось, это тоже для нас нежелательно и даже опасно: подброшенные ударом в космос обломки всего через несколько дней могут достичь околоземного пространства и в тысячу раз повысить риск уничтожения спутников и космических кораблей.

Формально объект 2024 YR 4 не совсем подходит под категорию потенциально опасных — он для этого недостаточно велик. Его размеры оцениваются в диапазоне от 40 до 90 метров. Чтобы считаться потенциально опасным, астероиду или комете нужен диаметр на уровне 100-150 метров.

Тем не менее за ним пристально наблюдают с самого момента обнаружения 27 декабря 2024 года — через два дня после того, как он пролетел почти в 829 тысячах километров от Земли, то есть примерно вдвое дальше Луны. Оказалось, что по мере своего обращения вокруг Солнца он каждые четыре года дважды пересекает орбиту нашей планеты. Его следующее сближение с Землей ожидается в декабре 2028 года, но это не угрожает нам никакой опасностью — он проследует на гораздо большем расстоянии.

Ученых намного больше беспокоит «встреча» с 2024 YR 4 в 2032 году. Изначально расчеты даже показали опасность его падения на Землю 22 декабря 2032 года. Позже траекторию астероида уточнили и теперь предполагают, что на самом деле гораздо более вероятно его обрушение на Луну. На первый взгляд это выглядит облегчением, но недавно специалисты NASA заверили, что это тоже может пройти не без последствий для нас. Вместе с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории и других американских научных организаций они провели расчеты на эту тему и поделились ими в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

Исследователи рассказали, что удар подобного небесного тела о поверхность Луны подбросит в космос внушительную массу обломков, и часть из них уже несколько дней спустя могут оказаться в окрестностях Земли. Согласно вычислениям, это примерно в тысячу раз увеличивает риск разрушения околоземных спутников и космических кораблей, а главное – обитаемых орбитальных станций.

Поэтому инженеры предложили тщательно исследовать 2024 YR 4 . Более того, они выразили мнение, что лучше всего его уничтожить. Для разведывательной миссии оптимальным вариантом ученые считают постройку специального зонда и его отправку ориентировочно в 2028 году. Они также обдумали возможность использования уже работающих в межпланетном пространстве аппаратов, например, OSIRIS-APEX, который сейчас летит к более потенциально опасному Апофису, или зонда «Психея», созданного для изучения одноименного небесного тела. В итоге пришли к выводу, что перенаправлять их нецелесообразно — аппарату может не хватить топлива на новую внезапную миссию.

В любом случае рассмотреть 2024 YR 4 считают нужным прежде всего для уточнения его размеров, массы и структуры, а это важно для второго вопроса — о том, как предотвратить его падение на Луну. Есть два способа: ударить по астероиду с целью отклонения от опасной траектории и полностью уничтожить ядерным взрывом. Первый метод в 2022 году успешно опробовали в ходе миссии DART — зонд намеренно столкнули со 170-метровым астероидом Диморфом и получили впечатляющие результаты: возник длинный шлейф обломков, небесное тело даже изменило форму.

Однако с 2024 YR 4 такой эксперимент исследователи проводить не советуют. Они объяснили, что слабый удар его не отклонит, а сильный может разбить не на мелкие камни, а на весьма крупные, и они могут направиться к Земле.

Так что их вывод таков: лучше гарантированно раздробить его на россыпь метеороидов, то есть подорвать бомбой мощностью в 1 мегатонну тротила. По расчетам, нужно, чтобы она не упала на поверхность, а взорвалась на нужном расстоянии от астероида — ориентировочно в 85 метрах. Притом важно, чтобы это произошло за месяцы до его подлета к Луне, иначе мы получим практически то же самое, что было бы при падении. Как пишут ученые, оснащенный взрывным устройством аппарат имеет смысл запустить не позднее конца 2031 года.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Адель Романова 219 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.