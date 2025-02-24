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Елизавета Александрова
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Эксперимент DART подсказал лучший способ спасения Земли от астероида

5.8

Тестовая бомбардировка астероида Диморф позволила собрать важнейшую информацию о возможных последствиях удара по опасному для Земли небесному телу. Ученые выяснили, что большую роль играет степень кривизны его поверхности. Это позволило рассчитать, как эффективнее всего увести летящий к нашей планете массивный астероид от траектории столкновения.

Астрономия
# DART
# астероиды
# Диморф
# космос
# планетарная защита
Миссия DART в представлении художника
Миссия DART в представлении художника / © NASA / John Hopkins APL

Двойная система астероидов Дидим — Диморф для Земли неопасна: почти за три десятка лет наблюдений с момента открытия эта пара никогда не подлетала к Земле ближе чем на семь с небольшим миллионов километров. Это в 18 с лишним раз дальше Луны. Впрочем, формально потенциально опасным считается все, что приближается к нам хотя бы на семь с половиной миллионов километров и имеет размеры от 100-150 метров.

Диаметры Дидима и Диморфа — около 800 и 170 метров соответственно. Эти астероиды обращаются вокруг Солнца. В ближайшей к нему точке своей орбиты (перигелии) они почти достигают уровня орбиты Венеры, а в самой дальней (в афелии) оказываются гораздо дальше Марса.

NASA выбрало систему для недавнего эксперимента по баллистическим соображениям: параметры их орбиты оказались настолько удобны, что запущенному к ним космическому аппарату не требуется много «усилий», чтобы выйти на траекторию сближения с ними.

Эксперимент DART (Double Asteroid Redirection Test — «Тест по изменению траектории двойного астероида») — успешно состоялся 26 сентября 2022 года. В качестве мишени предпочли меньший объект — Диморф: для него столкновение с 600-килограммовым зондом означает более заметные последствия.

Результаты теста оказались даже «лучше», чем рассчитывали разработчики аппарата: они надеялись в основном на саму силу удара, но вдобавок получили внушительную реактивную тягу от выброса вещества с поверхности. Более того, астероид даже деформировался, изменил общий вид: он оказался из разряда «куч щебня» (rubble pile, вроде Рюгу и Бенну), то есть не монолитным телом, а нагромождением мелких камней, и от бомбардировки всю эту груду встряхнуло.

Момент столкновения космического аппарата DART с астероидом Диморф 26 сентября 2022 года / © NASA

Недавно международная команда астрономов поделилась новыми результатами наблюдений за образовавшимся от удара шлейфом. В статье для журнала Nature Communications они рассказали, что вид и направление распространения этого шлейфа во многом обусловлены кривизной поверхности Диморфа, но главное — форма астероида влияет на эффективность воздействия: чем более изогнута поверхность небесного тела, тем меньше оно «пострадает».

Для сравнения исследователи смоделировали результат точно такого же удара о воображаемую «плоскую стену» вместо округлого астероида. Оказалось, что кривизна поверхности Диморфа снизила передачу импульса на 44 процента, то есть, по сути, ослабила его почти вдвое.

Шлейф обломков астероида Диморф после столкновения с космическим аппаратом DART / © CTIO/NOIRLab/SOAR/NSF/AURA/T. Kareta (Lowell Observatory), M. Knight (US Naval Academy); Image processing: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF’s NOIRLab), M. Zamani & D. de Martin (NSF’s NOIRLab)

Это привело ученых к выводу, который пригодится в случае появления в будущем опасного для человечества астероида: похоже, «невыгодно» будет запускать к нему один ударник, пусть даже максимально тяжеловесный. Гораздо эффективнее, по расчетам, вместо этого атаковать глыбу несколькими небольшими аппаратами, которые одновременно либо один за другим будут бить в разные точки поверхности. Они смогут сообща нанести удар такой же силы, что и один массивный «импактор», но получить гораздо больше результатов.

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Астрономия
# DART
# астероиды
# Диморф
# космос
# планетарная защита
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