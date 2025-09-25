Исследование о пользе яблочного уксуса для сброса веса отозвали из-за множества ошибок

Яблочному уксусу давно приписывают полезные свойства. Некоторые уверяют, что его прием в разбавленном водой виде может снижать аппетит и помогает в похудении. Весной 2024 года в издании BMJ Nutrition, Prevention & Health даже появилась статья со свидетельствами в пользу яблочного уксуса. Исследование привлекло внимание и стало широко цитируемым в интернет-СМИ. Но, как выяснилось, ажиотаж был преждевременным. В сентябре 2025 года журнал отозвал научную работу из-за многочисленных аналитических ошибок.

Онлайн-заметки с упоминанием прошлогоднего исследования легко найти поиском среди русскоязычных и англоязычных источников. Пресс-релиз к нему доступен на сайте BMJ Group. В рандомизированном контролируемом испытании, проведенном в Ливане, участвовали подростки и молодые люди от 15 до 25 лет, имеющие лишний вес или ожирение.

Описывая результаты эксперимента, ливанские ученые сообщили, что ежедневное употребление небольшого количества яблочного уксуса в течение 12 недель позволило испытуемым похудеть в среднем на 6-8 килограммов и снизить индекс массы тела на 2,7-3 единицы.

В научном сообществе резко раскритиковали публикацию вскоре после выхода. Сторонние ученые отмечали, что авторы допустили ошибки при статистическом анализе, и требовали убрать статью.

Это побудило редакцию BMJ Group провести собственное расследование. Работу передали экспертам по статистике для оценки надежности. Специалисты не смогли воспроизвести результаты, выявили несоответствия в наборе данных и многочисленные аналитические ошибки. В итоге статью отозвали.

Авторы исследования в заявлении отметили, что допущенные ошибки были «честными», но согласились с решением редакции.

«Как бы ни хотелось рассказать читателям о вроде бы простом и действенном средстве, способствующем похудению, в настоящее время результаты исследования ненадежны. Журналистам и другим лицам не следует ссылаться на них или использовать в будущих публикациях», — отметила редактор по этике публикаций и целостности контента в BMJ Group Хелен Макдональд (Helen Macdonald). Она пояснила, что на тщательное расследование потребовалось время, поэтому отзыв произошел только теперь.

Критики исследования приветствовали решение журнала. Диетолог из Австралии Розмари Стэнтон (Rosemary Stanton) в комментарии агентству AFP подчеркнула: ко всему, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, ученым нужно подходить со здоровой долей скептицизма.

Она посетовала, что многие сегодня предпочитают доверять неквалифицированным инфлюенсерам, а не обращаться к врачам и экспертам в области питания. По словам Стэнтон, некоторые другие утверждения о пользе яблочного уксуса тоже не имеют под собой научной основы. К примеру, что это хороший источник калия, кальция и магния.

Тем, кто все-таки использует средство, диетолог посоветовала тщательно промывать рот водой после каждого употребления, поскольку содержащаяся в яблочном уксусе кислота может повреждать зубную эмаль. По этой же причине его не рекомендуют людям, имеющим проблемы с желудком и другими органами пищеварения.

Юлия Трепалина 824 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.