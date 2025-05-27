Объекты возле Венеры сочли потенциально опасными для Земли

Обнаруженный в 2022 году квазиспутник Венеры и еще несколько летающих возле нее небесных тел навели астрономов на подозрение, что такой объект может по каким-нибудь причинам сойти со своей необычной орбиты и направиться к Земле. По мнению ученых, мы можем не узнать об этом до самого подлета астероида к нашей планете: он будет двигаться со стороны Солнца и скрываться в его свете от телескопов.

О необходимости отслеживать внутренние части Солнечной системы на предмет потенциально опасных астероидов астрономам напомнило Челябинское событие 2013 года: о существовании того примерно 17-метрового небесного тела человечество узнало лишь в ту минуту, когда оно с грохотом пролетело сквозь атмосферу Земли, разрушилось на части и упало. Метеороид было невозможно отследить заранее: он явился из «слепой зоны» — со стороны Солнца.

Еще одним уроком стал астероид 2019 ОК: он оказался уже приблизительно 100-метровым, и его удалось обнаружить лишь за сутки до его максимального сближения с Землей. Он пролетел в 71 тысяче километров от нашей планеты 25 июля 2019 года. Это оказался обыкновенный астероид из группы аполлонов, который вращается вокруг Солнца и большую часть времени держится от него дальше Земли или даже Марса, но конкретно в тот момент пролетал по внутренней части системы.

Наконец, третьим поводом для подобных размышлений стали недавние наблюдения за окрестностями Венеры и, в частности, любопытный объект по прозвищу Zoozve — 2002 VE68. Это квазиспутник Венеры, аналог летающего якобы вокруг Земли объекта (469219) Камоалева. На самом деле они оба — спутники Солнца, но по мере их движения по своим орбитам создается иллюзия их оборотов вокруг планеты. Это явление временное, в обоих случаях прогнозируют, что это продлится еще несколько сотен лет.

Квазиспутник Венеры Zoozve (2002 VE68) / © ZTF/Caltech Optical Observatories/NASA/IPAC Infrared Science Archive

Особенно примечательно в Zoozve то, что он каждые восемь лет оказывается примерно в шести миллионах километров от Земли. На таких расстояниях астероид размерами от 100 метров и больше уже считается потенциально опасным. Диаметр Zoozve оценивают в 230 с лишним метров.

Поэтому ученые задаются вопросом: что, если в силу каких-то причин подобная венерианская квазилуна внезапно изменит свою «обманчивую» орбиту и выйдет на траекторию столкновения с Землей? Помимо Zoozve, возле Венеры наблюдают еще два десятка астероидов. Это уже не квазилуны, но тоже сопровождают планету. Такие объекты называют коорбитальными. Меж тем для наблюдения за Венерой и ее окрестностями с Земли, как известно, в распоряжении чаще всего есть лишь несколько минут на рассвете и после заката в непростых условиях рассеянного в атмосфере света.

Поэтому недавно астрономы из Бразилии, Франции и Италии попытались путем расчетов составить картину возможного положения дел вокруг Венеры. Свои результаты они изложили в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. Исследователи смоделировали 14382 самых разных варианта орбит несуществующих астероидов в окрестностях Венеры.

Выяснилось, что больше половины из них мы бы вряд ли замечали с Земли, потому что они практически всегда держатся примерно на уровне Венеры и не покидают «солнечной стороны». Конечно, лишь немногие из них могут стать коорбитальными, но вычисления позволяют подозревать внушительную неизвестную популяцию таких объектов. Те, что наблюдаются в реальности, обнаружены благодаря сильно вытянутым орбитам, и это выглядит скорее как исключение из общего правила.

Вероятность падения таких околовенерианских объектов на нашу планету исследователи оценили как в целом невысокую и тем не менее настаивают на необходимости усиленного наблюдения за соседней планетой. Особые надежды они возлагают на космические телескопы, такие как инфракрасный NEO Surveyor, который планируют запустить в 2027 году.

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Елизавета Александрова 169 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.