Палеонтологи описали нового мегараптора, погибшего с крокодилом в зубах
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Мир динозавров мелового периода не ограничивался тираннозаврами. Пока эти знаменитые гиганты доминировали на севере, в южном полушарии, на землях современных Южной Америки и Австралии, процветали другие высшие хищники — мегарапторы. Эти плотоядные динозавры напоминали увеличенные версии велоцирапторов и отличались не столько мощными челюстями, сколько развитыми передними конечностями с огромными смертоносными когтями.
Несмотря на статус главных хищников своих экосистем, мегарапторы остаются не так хорошо изучены. Их ископаемые останки встречаются редко и, как правило, очень фрагментарны. Из-за нехватки полных скелетов ученым недостает информации об их анатомии, эволюции и образе жизни. Особенно мало известно о пищевых привычках мегарапторов, поскольку прямые доказательства их рациона — большая редкость в палеонтологической летописи.
Палеонтологи из Патагонского института геологии и палеонтологии описали новый вид, получивший название Joaquinraptor casali. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
Останки динозавра нашли в отложениях формации Лаго-Колуэ-Уапи в аргентинской Патагонии. Их возраст оценили примерно в 68 миллионов лет, что соответствует позднему маастрихтскому веку. Это делает Joaquinraptor casali одним из последних мегарапторов, которые жили на Земле незадолго до массового вымирания, уничтожившего динозавров.
Найденный скелет, хоть и неполный, стал одним из самых цельных среди всех известных мегарапторов. Палеонтологам удалось обнаружить фрагменты черепа, нижние челюсти, кости передних и задних конечностей, а также несколько хвостовых позвонков.
Анализ останков показал, что это был крупный хищник — его длина от носа до хвоста превышала семь метров, а масса составляла более 1000 килограммов. Изучение микроструктуры костей голени помогло определить возраст особи. Подсчет линий остановки роста, подобных годичным кольцам у деревьев, показал, что динозавру было не менее 19 лет. К этому возрасту он достиг половой зрелости, но, вероятно, еще не перестал расти.
Самой необычной стала находка, сделанная в челюстях хищника. Между ними находилась плечевая кость древнего крокодиломорфа — родственника современных крокодилов. На кости обнаружили следы зубов, а сама она соприкасалась с несколькими зубами динозавра. Это позволило сделать предположение, что крокодиломорф стал последней добычей Joaquinraptor casali.
Новая находка стала важным дополнением к нашим знаниям о фауне Южной Америки конца мелового периода. Она подтвердила, что мегарапторы процветали и сохраняли свои гигантские размеры до самого кануна своего исчезновения.
