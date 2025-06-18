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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
4 минуты назад
Рейтинг: +241
Посты: 742

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

В конце прошлого года астрономы открыли астероид 2024 YR4, который привлек внимание общественности после публикации предварительных расчетов. Они показали небольшую вероятность его столкновения с Землей в начале следующего десятилетия.

Сообщество
# астероиды
# космос
# Луна
# спутники
Места возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной / © Wiegert et al. 2025 / LRO
Места возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной / © Wiegert et al. 2025 / LRO

Последующие наблюдения позволили практически исключить риск того, что космический камень врежется в нашу планету. Однако существует примерно четырехпроцентная вероятность его падения на Луну в 2032 году.

Недавно команда ученых из Института исследования Земли и космоса Университета Западного Онтарио провела более 410 симуляций столкновения 2024 YR4 с Луной и получила результаты этих последствий.

По данным специалистов, диаметр 2024 YR4 составляет от 53 до 67 метров. При столкновении астероида с Луной это приведет к взрыву, эквивалентному 6,5 килотонны тротила, и образованию кратера диаметром не менее километра. При этом до 10 % всех обломков, выброшенных в результате удара в космос, имеют шанс столкнуться с Землей и повредить спутники на околоземной орбите, что приведет к их уничтожению и возникновению значительного количества космического мусора.

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