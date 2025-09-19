  • Добавить в закладки
19 сентября, 17:11
Адель Романенкова
361

Взрыв метеороида заставил пересмотреть план эвакуации перед падением «астероида-убийцы»

❋ 5.1

Небесное тело, недавно ворвавшееся в земную атмосферу, повело себя совершенно неожиданно: вместо того, чтобы постепенно разрушаться еще в верхних слоях атмосферы, оно спустилось до высоты всего 28 километров почти невредимым и там взорвалось. После этого исследователи темы планетарной обороны глубоко задумались: если так же произойдет с крупным астероидом, это может оказаться даже хуже его падения.

Метеороид 2023 CX1 в небе над Францией 13 февраля 2023 года
Метеороид 2023 CX1 в небе над Францией 13 февраля 2023 года / © Wikimedia Commons/Wokege

Метеороид 2023 CX1 оказался тем редким случаем, когда летящее к Земле небесное тело удается обнаружить до его вхождения в атмосферу. Правда, его заметили менее чем за семь часов до падения, но этого вполне хватило для сбора полезной информации о его орбите и происхождении.

Оказалось, он принадлежал к семейству Аполлонов — небесных тел, которые пересекают орбиту Земли, но в основном находятся дальше от Солнца. Кстати, большинство потенциально опасных астероидов относится именно к этой группе. К примеру, (101955) Бенну, падение которого в 2182 году не исключено, — тоже Аполлон.

Полный оборот вокруг Солнца метеороид совершал за два с небольшим года. В момент падения 13 февраля 2023 года ему оставался всего месяц до очередного перигелия — максимального сближения с нашей звездой. Наблюдали его во Франции, над побережьем Нормандии. При внимательном просмотре видео падения этого объекта ученых заинтересовала одна немаловажная деталь: небесное тело мчалось сквозь плотные слои атмосферы, горело и оплавлялось, но не распадалось на части вплоть до достижения высоты 28 километров, где время от времени летают метеозонды и стратостаты. Там метеороид внезапно взорвался и высвободил энергию, эквивалентную примерно 29 тоннам тротила.

Это породило некоторые размышления, которыми международная команда ученых недавно поделилась в статье для издания Nature Astronomy. Исследователи подчеркнули, что по «поведению» этого метеороида можно составить представление о том, каким может быть падение на Землю более крупного небесного тела с такой же структурой. C помощью моделирования они «масштабировали» энергию взрыва 2023 CX1 до мощности Тунгусского события 1908 года. Выяснилось, что при взрыве подобного астероида низко над поверхностью Земли площадь поражения ударной волной возрастает примерно вчетверо по сравнению с таковой в случае его постепенного разрушения в полете и падения.

По оценкам, до вхождения в атмосферу 2023 CX1 имел массу примерно 650 килограммов и диаметр 72 сантиметра. Впоследствии удалось найти около сотни его обломков, самый крупный оказался 490-граммовым. Исследователи определили, что метеорит относится к классу L-хондритов — распространенного типа внеземных камней со сравнительно небольшим количеством железа в составе.

Ученые предполагают, что эти метеориты представляют собой осколки астероидов S-типа — крупных небесных тел, состоящих в основном из силикатных минералов и металлов. К ним относятся вышеупомянутый 560-метровый Бенну, а еще, к примеру, 325-метровый (99942) Апофис, который в 2029 году должен проследовать мимо Земли на высоте наших геостационарных спутников (36-38 тысяч километров).

Конкретно 2023 CX1, как установлено, — один из многочисленных обломков 145-километрового астероида (20) Массалия из внутренней части Главного пояса между Марсом и Юпитером. Он тоже принадлежит к S-типу. Таких астероидов там большинство.

По мнению ученых, взрыв 2023 CX1 показал, что в случае обнаружения грозящего катастрофой астероида нужно будет как можно скорее определить его тип. Если он окажется представителем S-класса, есть основания ожидать аналогичного, только гораздо более мощного взрыва в воздухе. Поэтому предстоит в первую очередь эвакуировать людей не только с территорий вдоль траектории его пролета в атмосфере, но и в предполагаемом радиусе этого воздушного взрыва.

Адель Романова
215 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Комментарии

Последние комментарии

Иван Колупаев
1 час назад
Р., вот тебе парочка скринов из гугл-карт с координатами коли "с чего ты взял что бедный" 😁 Хоть в целом уровень жизни высокий но бедные конечно же

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Иван Колупаев
1 час назад
Р., чудак твой ИИ 😁 или выдает тебе инфу с учетом твоих предпочтений есть за ними такой грех, галлюцинации называется. Впрочем и за кожаными

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Violet Writer
1 час назад
Во-о-от! А, моя всё не верит, что это древний и эволюционно необходимый процесс!!! Ну, давайте ещё по одной...

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Р. Мурзагулов
1 час назад
А в это время в столице самых культурных и образованных людей https://moskvichmag.ru/gorod/moskvich-oborudoval-tualet-pryamo-na-balkone-s-panoramnymi-oknami/

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Violet Writer
2 часа назад
Текущие LLM не станут разумными, т. к. им не требуется ничего. Они не производят никаких телодвижений, пока их не спросили. Вот, когда у них появится

Откуда ИИ знает то, что никто ему не говорил

Р. Мурзагулов
2 часа назад
Рустам, не тому вопрос задал.

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Р. Мурзагулов
2 часа назад
Ivan, и твоим соплеменникам тоже

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Р. Мурзагулов
2 часа назад
Иван, с чего ты взял, что бедный квартал на твоем фото это Мекка? Я сделал запрос "бедные кварталы в Мекке" и вот что мне выдал поисковик с ИИ. А

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Yevhen Iskhakov
2 часа назад
Они хоть строят и заботятся о своих гражданах в отличие от другой страны, которая разрушает и ни чего не делают для для благосостояния своего

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

E. Belozorov
2 часа назад
В молодости в СССР часто летали с одно тех посадкой более 20 часов и норм , живем.

Китайская авиакомпания запустит самый длинный прямой рейс в мире

Р. Мурзагулов
2 часа назад
Евгений, Кузовлев, я называю халявщиками всех кто таковыми является. Ты прав, везде надо платить. Бесплатно никто кормить и поить не будет. Однако с

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Иса Шукаев
3 часа назад
Как написано в Коране , что арабы начнут строительство разного рода масштабных проектов ,вместо того чтобы помогать бедным и обездоленным .

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, ладно речь не об этом а о том что мобильный интернет в ряде регионов уже уходит в область фантастики или "до выполнения целей сво" И

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Roman Frolov
4 часа назад
"для девушек важны устойчивые межличностные связи и личностные черты собеседников, такие как дружелюбие и открытость, а для юношей — фиксация

В групповой работе девушкам оказались важны отношения, а юношам — результат

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, как ни странно есть регионы которые реально подвергались атакам бпла, а не только "угрозе атак". И там мобильный интернет работает. Но

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

D N
5 часов назад
Провал своего детища ГОНЦА не дает покоя ))

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Ivan
5 часов назад
Нуждающимся мусульманам следует меньше плодиться

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Сергей Механик
5 часов назад
Однако важен сам факт присутствия пилота. В форс-мажорных ситуациях это иногда помогает. Да и психологически такое присутствие влияет на многих

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Азат
5 часов назад
Питон, капец ты умный, срочно напиши этим "учёным" чтобы они перестали заниматься чушью и просто поговорили с реально умным человеком, вместо того

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Евгений Васильевич Антипов...
6 часов назад
Qwerty, интересно, а если в вентиляционных шахтах установить зеркала, получится ли светопровод?

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

