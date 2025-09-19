Взрыв метеороида заставил пересмотреть план эвакуации перед падением «астероида-убийцы»

Небесное тело, недавно ворвавшееся в земную атмосферу, повело себя совершенно неожиданно: вместо того, чтобы постепенно разрушаться еще в верхних слоях атмосферы, оно спустилось до высоты всего 28 километров почти невредимым и там взорвалось. После этого исследователи темы планетарной обороны глубоко задумались: если так же произойдет с крупным астероидом, это может оказаться даже хуже его падения.

Метеороид 2023 CX 1 оказался тем редким случаем, когда летящее к Земле небесное тело удается обнаружить до его вхождения в атмосферу. Правда, его заметили менее чем за семь часов до падения, но этого вполне хватило для сбора полезной информации о его орбите и происхождении.

Оказалось, он принадлежал к семейству Аполлонов — небесных тел, которые пересекают орбиту Земли, но в основном находятся дальше от Солнца. Кстати, большинство потенциально опасных астероидов относится именно к этой группе. К примеру, (101955) Бенну, падение которого в 2182 году не исключено, — тоже Аполлон.

Полный оборот вокруг Солнца метеороид совершал за два с небольшим года. В момент падения 13 февраля 2023 года ему оставался всего месяц до очередного перигелия — максимального сближения с нашей звездой. Наблюдали его во Франции, над побережьем Нормандии. При внимательном просмотре видео падения этого объекта ученых заинтересовала одна немаловажная деталь: небесное тело мчалось сквозь плотные слои атмосферы, горело и оплавлялось, но не распадалось на части вплоть до достижения высоты 28 километров, где время от времени летают метеозонды и стратостаты. Там метеороид внезапно взорвался и высвободил энергию, эквивалентную примерно 29 тоннам тротила.

Это породило некоторые размышления, которыми международная команда ученых недавно поделилась в статье для издания Nature Astronomy. Исследователи подчеркнули, что по «поведению» этого метеороида можно составить представление о том, каким может быть падение на Землю более крупного небесного тела с такой же структурой. C помощью моделирования они «масштабировали» энергию взрыва 2023 CX 1 до мощности Тунгусского события 1908 года. Выяснилось, что при взрыве подобного астероида низко над поверхностью Земли площадь поражения ударной волной возрастает примерно вчетверо по сравнению с таковой в случае его постепенного разрушения в полете и падения.

По оценкам, до вхождения в атмосферу 2023 CX 1 имел массу примерно 650 килограммов и диаметр 72 сантиметра. Впоследствии удалось найти около сотни его обломков, самый крупный оказался 490-граммовым. Исследователи определили, что метеорит относится к классу L-хондритов — распространенного типа внеземных камней со сравнительно небольшим количеством железа в составе.

Ученые предполагают, что эти метеориты представляют собой осколки астероидов S-типа — крупных небесных тел, состоящих в основном из силикатных минералов и металлов. К ним относятся вышеупомянутый 560-метровый Бенну, а еще, к примеру, 325-метровый (99942) Апофис, который в 2029 году должен проследовать мимо Земли на высоте наших геостационарных спутников (36-38 тысяч километров).

Конкретно 2023 CX 1 , как установлено, — один из многочисленных обломков 145-километрового астероида (20) Массалия из внутренней части Главного пояса между Марсом и Юпитером. Он тоже принадлежит к S-типу. Таких астероидов там большинство.

По мнению ученых, взрыв 2023 CX 1 показал, что в случае обнаружения грозящего катастрофой астероида нужно будет как можно скорее определить его тип. Если он окажется представителем S-класса, есть основания ожидать аналогичного, только гораздо более мощного взрыва в воздухе. Поэтому предстоит в первую очередь эвакуировать людей не только с территорий вдоль траектории его пролета в атмосфере, но и в предполагаемом радиусе этого воздушного взрыва.

