Взрыв метеороида заставил пересмотреть план эвакуации перед падением «астероида-убийцы»
Небесное тело, недавно ворвавшееся в земную атмосферу, повело себя совершенно неожиданно: вместо того, чтобы постепенно разрушаться еще в верхних слоях атмосферы, оно спустилось до высоты всего 28 километров почти невредимым и там взорвалось. После этого исследователи темы планетарной обороны глубоко задумались: если так же произойдет с крупным астероидом, это может оказаться даже хуже его падения.
Метеороид 2023 CX1 оказался тем редким случаем, когда летящее к Земле небесное тело удается обнаружить до его вхождения в атмосферу. Правда, его заметили менее чем за семь часов до падения, но этого вполне хватило для сбора полезной информации о его орбите и происхождении.
Оказалось, он принадлежал к семейству Аполлонов — небесных тел, которые пересекают орбиту Земли, но в основном находятся дальше от Солнца. Кстати, большинство потенциально опасных астероидов относится именно к этой группе. К примеру, (101955) Бенну, падение которого в 2182 году не исключено, — тоже Аполлон.
Полный оборот вокруг Солнца метеороид совершал за два с небольшим года. В момент падения 13 февраля 2023 года ему оставался всего месяц до очередного перигелия — максимального сближения с нашей звездой. Наблюдали его во Франции, над побережьем Нормандии. При внимательном просмотре видео падения этого объекта ученых заинтересовала одна немаловажная деталь: небесное тело мчалось сквозь плотные слои атмосферы, горело и оплавлялось, но не распадалось на части вплоть до достижения высоты 28 километров, где время от времени летают метеозонды и стратостаты. Там метеороид внезапно взорвался и высвободил энергию, эквивалентную примерно 29 тоннам тротила.
Это породило некоторые размышления, которыми международная команда ученых недавно поделилась в статье для издания Nature Astronomy. Исследователи подчеркнули, что по «поведению» этого метеороида можно составить представление о том, каким может быть падение на Землю более крупного небесного тела с такой же структурой. C помощью моделирования они «масштабировали» энергию взрыва 2023 CX1 до мощности Тунгусского события 1908 года. Выяснилось, что при взрыве подобного астероида низко над поверхностью Земли площадь поражения ударной волной возрастает примерно вчетверо по сравнению с таковой в случае его постепенного разрушения в полете и падения.
По оценкам, до вхождения в атмосферу 2023 CX1 имел массу примерно 650 килограммов и диаметр 72 сантиметра. Впоследствии удалось найти около сотни его обломков, самый крупный оказался 490-граммовым. Исследователи определили, что метеорит относится к классу L-хондритов — распространенного типа внеземных камней со сравнительно небольшим количеством железа в составе.
Ученые предполагают, что эти метеориты представляют собой осколки астероидов S-типа — крупных небесных тел, состоящих в основном из силикатных минералов и металлов. К ним относятся вышеупомянутый 560-метровый Бенну, а еще, к примеру, 325-метровый (99942) Апофис, который в 2029 году должен проследовать мимо Земли на высоте наших геостационарных спутников (36-38 тысяч километров).
Конкретно 2023 CX1, как установлено, — один из многочисленных обломков 145-километрового астероида (20) Массалия из внутренней части Главного пояса между Марсом и Юпитером. Он тоже принадлежит к S-типу. Таких астероидов там большинство.
По мнению ученых, взрыв 2023 CX1 показал, что в случае обнаружения грозящего катастрофой астероида нужно будет как можно скорее определить его тип. Если он окажется представителем S-класса, есть основания ожидать аналогичного, только гораздо более мощного взрыва в воздухе. Поэтому предстоит в первую очередь эвакуировать людей не только с территорий вдоль траектории его пролета в атмосфере, но и в предполагаемом радиусе этого воздушного взрыва.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
«Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной
Пролет автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» около небольшого астероида 1998 KY26 запланирован на июль 2031 года. Однако новые данные наблюдений за объектом показали, что его размер в три раза меньше ожидаемого, а скорость вращения вдвое быстрее. Открытие превращает и без того сложную миссию в настоящую головоломку.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
