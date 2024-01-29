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58 минут назад
Александр Березин
187

Вращение краев Млечного Пути указало на отсутствие темной материи в его центре

5.4

Астрономы из США сопоставили наблюдения космического телескопа «Гайя» и наземного проекта APOGEE и пришли к выводу, что периферийные области галактического диска, в котором мы живем, вращаются медленнее, чем должны. Из этого следует, что масса центральных областей Галактики ниже ожидавшейся ранее — если она там вообще есть.

Астрономия
# галактики
# Млечный путь
# темная материя
Ранее считалось, что темной материи много и внутри видимого диска Млечного Пути, и в невидимом глазу гало, окружающем нашу галактику. Теперь ясно, что как минимум в центре нашей галактики темной материи или дефицит, или нет вообще / © ESA

В Солнечной системе планеты, близкие к Солнцу, вращаются быстро, а более далекие — медленно, и это логично: тяготение нашей звезды убывает пропорционально квадрату расстояния. А вот в галактических дисках внешние области часто вращаются без убывания скоростей вращения, будто их раскручивает какая-то огромная, но невидимая масса (темная материя).

Однако для нашей Галактики долгое время точно оценить скорость вращения внешних частей диска не удавалось: мы плохо видим дальнюю по отношению к нам часть диска, есть и другие сложности. Поэтому, как это ни парадоксально звучит, точно определить, как обстоит дело со скоростью вращения внешних частей диска Млечного Пути пока не получилось, хотя для других галактик это уже сделано.

В новой работе, вышедшей в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы из Массачусетского технологического института объединили наблюдения космического телескопа «Гайя» за 33 тысячами звезд с данными наземного наблюдательного проекта APOGEE. В результате у них вышло, что скорость вращения звезд во внешних частях диска до определенного расстояния от его центра остается постоянной, но затем начинает сравнительно резко снижаться.

В конкретных цифрах это выглядит так: на удалении в 55 тысяч световых лет от центра Млечного Пути средняя скорость вращения звезд вокруг этого центра — примерно 210 километров в секунду, но сразу за этой дистанцией скорость начинает падать. В 88 тысячах световых лет от центра средняя скорость движения звезд вокруг него составляет уже около 170 километров в секунду.

Распределение скоростей вращения 33 тысяч звезд Млечного Пути по их удалению от центра / © MNRAS

Неизменная (неубывающая) скорость вращения вокруг центра галактики означает влияние темной материи, и то, что начиная с определенного расстояния она перестает быть неизменной, говорит о бедности Млечного Пути в смысле темной материи. Авторы работы подсчитали, что исходя из скоростей учтенных ими звезд гало темной материи в Галактике должно весить порядка 180 миллиардов масс Солнца. Это очень мало и сравнимо с массой обычной материи галактического диска.

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Что особенно интересно, по новым измерениям у авторов исследованиям получается, что масса темной материи в центральной части Млечного Пути должна быть на порядок меньше прежних оценок. Нельзя сказать, чтобы этот вывод был совсем неожиданным: как отмечал Naked Science, в последние годы стало ясно, что темная материя не состоит из частиц. Раз так, ей совсем не обязательно быть равномерно распределенной в галактиках и их окрестностях.

На сегодня наиболее перспективным кандидатом в темную материю выглядят темные шаровые скопления из черных дыр небольшой массы (от нескольких до десятков масс Солнца). Таких шаровых скоплений не должно быть в центральной части видимых галактических дисков, но за их краем они должны быть вполне представлены.

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Астрономия
# галактики
# Млечный путь
# темная материя
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Ruis Km
23 минуты назад
Константин, а адепты плоской земли просто падают с её края.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

yuriy p
24 минуты назад
Хотя правили naked-science и не рекомендуют обращаться к авторам, но к этому идолопоклоннику рейха и ордунга, Александру, есть только один вопрос.

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Romam Pervak
39 минут назад
katauri, в лампочках не вакуум, а азот, притом очень давно. Первые два предложения вообще лишённая смысла тарабарщина, вы ребёнок или неумный?

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Romam Pervak
43 минуты назад
Иван, согласен, работал на производстве стеклопакетов, насмотрелся много интересного, кристалл или полимер- для себя пока не определился.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Romam Pervak
47 минут назад
Юрий, заметное , обнаруживаемое инструментально количество. Не существует абсолютных вещей, там бы и алмаз постепенно терял атомы. Почитайте про

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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zelenkevich vassiliy
8 часов назад
Вакуум высасывает атмосферу с земли как-то долго, наверное купол мешает.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Alex Nikolaev
8 часов назад
Imam, если нашей то вот здесь: Cig A*

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Юрий Бекетов
10 часов назад
Sam, что ооочень мало, это понятно. Наблюдать испарение бутылки в вакууме в реальном времени не предполагалось ). Но вопрос как раз был о том, есть ли

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Иван Колупаев
11 часов назад
Магомед, не совсем так. Современная наука пока не нашла только темную энергию а кристаллическую решетку у стекла уже обнаружила )) Есть даже целых

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Иван Колупаев
11 часов назад
Изабелла, да эту надпись вестимо :) а вот рисунки там где это загадка

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала чрезвычайно редкое событие – симпатическую вспышку на СолнцеОбсерватория солнечной динамики зафиксировала чрезвычайно редкое событие – симпатическую вспышку на Солнце

Изабелла Шевякова
12 часов назад
Юрий, видимо, да. Интересно, а сто вы видите?

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала чрезвычайно редкое событие – симпатическую вспышку на СолнцеОбсерватория солнечной динамики зафиксировала чрезвычайно редкое событие – симпатическую вспышку на Солнце

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