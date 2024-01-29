В НИУ ВШЭ создали консорциум, который простимулирует внедрение нейротехнологий во врачебную практику 

Высшая школа экономики, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова и Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения Москвы подписали соглашение о сотрудничестве и создании консорциума «Трансфер нейрокогнитивных технологий». Он призван стимулировать разработку и внедрение передовых решений в сфере нейротехнологий, направленных на сохранение и улучшение здоровья людей. Соглашение подписано на пять лет, а сам консорциум открыт для новых участников.

Идея создать консорциум возникла из естественного желания внедрять разработки нейрокластера ВШЭ (Центра языка и мозга, Института когнитивных нейронаук, департамента психологии) в клиническую практику партнеров. Так, Центр языка и мозга сотрудничает с НМХЦ имени Н. И. Пирогова и Центром патологии речи и нейрореабилитации уже десять лет. Результатом этой совместной работы стали фундаментальные исследования, посвященные мозговым основам патологии речи и репрезентации языка в мозге, а также инструменты диагностики речи и других когнитивных функций у взрослых и детей. В партнерстве с медиками разработаны программы совмещенной со стимуляцией мозга коррекции речи после инсульта и протоколы интраоперационного картирования речи, которые позволяют сохранить ее во время нейрохирургических вмешательств.

Подобные разработки осуществляются в ВШЭ в рамках стратегического проекта «Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, обучения, развития и реабилитации человека в изменяющейся среде» программы «Приоритет-2030». В рамках созданного консорциума они будут апробироваться и внедряться в реальную клиническую работу. Задача консорциума — создать систему партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества в сфере нейронаук — одном из приоритетных направлений университета.

Это сотрудничество включает в себя научно-исследовательскую и практическую деятельность, а также дополнительные инициативы, направленные на развитие нейротехнологий в России: создание общих баз данных, совместные научные публикации и доклады, организация образовательных и научных мероприятий. В планах консорциума — издание книг и статей, медиапроекты, выставки, посвященные нейротехнологиям и достижениям отечественных ученых в области медицины и нейронаук.

«Мы договорились о нескольких важных аспектах совместной работы. Планируем вести научные исследования, определять интересные и перспективные темы, создавать совместные команды для работы над проектами. Работа в таких междисциплинарных командах — один из основных способов поиска нетривиальных решений и привлечения в науку талантливой молодежи из разных областей», — рассказывает директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой.

Среди главных практических задач — апробация нейротехнологических решений в медицинских учреждениях, разработка новых нейротехнологий и внедрение их в клиническую практику.

«В медицинских центрах есть все условия для апробации клинически ориентированных решений, которые мы создаем в университете, а также для внедрения нейротехнологий в клиническую повседневность — предотвращение, диагностику или лечение нейрокогнитивных расстройств у детей и взрослых», — подчеркивает Ольга Драгой.

«Между сектором фундаментальной науки и повседневной практикой всегда имеется определенная дистанция. Их разделяют различные барьеры: юридические, финансовые, информационные, психологические. Разрушить их, максимально сократить трек от рождения свежих научных идей, открытий, изобретений до момента, когда они начинают приносить плоды в медицинской практике и работать на благо пациента, — глобальная цель неформального сотрудничества различных секторов, — комментирует главный врач Центра патологии речи и нейрореабилитации Москвы Роман Черемин.

— Убежден, что рождение нового консорциума позволит решать эти задачи. Достижения в области межсекторального взаимодействия должны максимально быстро доноситься до всех заинтересованных игроков этого поля, насыщая их актуальной информацией, мультиплицируя усилия отечественных ученых и практиков на пути технологических прорывов российской прикладной науки. И с этим мы также связываем надежды и ожидания от работы в составе нового объединения».

«Пироговский центр — многопрофильное учреждение, которое занимается лечебной деятельностью и медицинской наукой в большом количестве направлений. Но изолированно наши врачи не смогут достичь тех целей и задач, которые они ставят перед собой. Это особенно актуально для нейронауки, находящейся на стыке нескольких дисциплин, которые изучают нейронные процессы в самых разных аспектах и проявлениях.

В рамках научного сотрудничества с ВШЭ в области нейронаук мы уже получили перспективные результаты. И сейчас мы действительно ощущаем высокую потребность в коллаборации с учеными и практиками из других организаций. Создание консорциума позволит нам не только продвинуться в области фундаментальных наук, но и активно внедрять разработки ВШЭ и партнеров в нашу клиническую практику», — считает директор НМХЦ им. Н.И. Пирогова Олег Карпов.

Консорциум открыт для присоединения к нему других организаций. Для участия необходимо направить письменное заявление от организации-кандидата в адрес НИУ ВШЭ.

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НИУ ВШЭ 269 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».