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Улицы Помпей рассказали, как город приспосабливался к римскому владычеству
Помпеи стали римской колонией лишь за 160 лет до извержения Везувия. Каменные плиты, пережившие катастрофу, хранят следы повозок, дождевых потоков, отпечатки ног. Каждая колея — словно страница дневника, рассказывающая о том, как жили Помпеи. Американский археолог изучил улицы города и узнал, как местные жители изменили свою жизнь после полной установки римской власти.
Помпеи — один из символов Римской империи, но так было не всегда. В течение нескольких столетий городом управляли самниты (представители италийской народности), чья культура и политика сильно отличались от римских. Самниты контролировали плодородные земли у подножия Везувия, торговали с греческими колониями и строили здания в своем стиле.
Даже после завоевания римским полководцем Суллой в 89 году до нашей эры, когда город полностью перешел под власть Рима, Помпеи сохраняли самнитскую идентичность: местные элиты продолжали использовать родной язык, а ремесленники — традиционные методы. Эта идентичность сохранялась вплоть до извержения Везувия в 79 году.
Римляне превратили город в колонию (Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum), переселили ветеранов легионов и перестроили инфраструктуру. Следы самнитского прошлого оставались: например, храм Исиды сохранил элементы доримской архитектуры, а в домах знати находят фрески с самнитскими мотивами.
Жизнь города сильно преобразилась. Главное изменение коснулось экономики: вместо локальной торговли Помпеи стали связующим звеном между Римом и морскими путями Средиземноморья.
Американский археолог Дэвид Пикер-Килле (David Picker-Kille) из Государственного университета Флориды изучил пережившие извержения Везувия каменные плиты улиц Помпей, чтобы понять, как изменилась жизнь в городе после прихода Рима. Ученый проанализировал более сотни каменных плит на улицах и заметил, что глубина и форма колеи от повозок различаются в северной и южной частях Помпей.
У самнитов и римлян существовали немного разные системы измерения. Важно, что эти различия достаточно существенны, чтобы ученые могли определить, какие колеи на улицах Помпей оставили телеги самнитского типа, а какие — римского.
У северных ворот, обращенных к Везувию, колеи соответствовали самнитской системе мер, то есть отличались от римских стандартов, были уже. Такие повозки перевозили урожай с полей у вулкана. Археолог обнаружил, что улицы здесь чаще ремонтировали в первые десятилетия после римского завоевания — вероятно, из-за активного движения грузовых телег.
У южных ворот, ведущих к реке Сарно, колеи были шире. Это римский стандарт, связанный с торговыми маршрутами. Анализ слоев лавы и пепла показал, что активное движение там началось лишь незадолго до извержения Везувия. Пикер-Килле связал это с портом на Сарно, через который товары из Помпей попадали на корабли, направлявшиеся в Рим.
В совокупности это позволяет предположить, что движение в Помпеях изменилось: повозки самнитского типа въезжали (выезжали) в северные ворота, а повозки римского типа — в южные.
«Мы видим, что изменение схемы движения затронуло различные виды транспорта, используемых в разных районах города», — пояснил Пикер-Килле.
Американский археолог предположил, что под властью самнитов жители Помпей занимались сельским хозяйством на плодородных землях вокруг Везувия, к северу от города. После прихода римлян земледельцы, вероятно, предпочли южную часть города. Это позволяло быть ближе к реке Сарно, где, как предполагают археологи, располагался порт, который «встроили» в морскую торговую сеть империи. Иными словами, после установки римской власти большинство грузов из Помпей стало идти именно через южные ворота.
По мнению ученого, римляне не просто перестроили дороги — они изменили логистику. Грузы с юга было проще доставлять к реке. Кроме того, Пикер-Килле считает, что изменение схемы движения транспорта могло вынудить местных торговцев реорганизовать свой «бизнес», чтобы начать обслуживать обширные торговые сети Рима.
Исследование американского археолога вносит некоторые коррективы в понимание уклада жизни римской колонии. Среди прочего автор статьи показал, что после установки римской власти происходила постепенная адаптация жителей Помпей: местным элитам не навязывали «план действий» сверху — скорее всего, они сами выбрали для себя более выгодные пути сотрудничества.
Научная работа Пикера-Килле опубликована в Journal of Archaeological Science.
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