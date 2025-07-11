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Набирающая популярность сексуальная практика стала причиной инсульта у женщин

Набирающая в мире популярность сексуальная практика стала причиной инсульта у женщин / © Getty Images

Как отметили врачи, шеи очень хрупкие. Блокировка яремной вены требует меньшего давления, чем открытие банки колы. Данные свидетельствуют о том, что удушение уже стало второй по распространенности причиной инсульта у женщин моложе 40 лет.

Удушение влияет как на кровообращение, так и на циркуляцию воздуха. Хотя в некоторых случаях потеря сознания может произойти за секунды, а смерть — за минуты, в других случаях последствия могут быть отсрочены на недели. Гипоксия при придавливании шеи может повлечь изменение голоса, затруднение глотания, недержание мочи, судороги, проблемы с памятью, принятием решений и концентрацией внимания, депрессию, тревожность и выкидыш.

По данным исследования, у девушек, которых душили не менее четырех раз во время секса за последние 30 дней до тестов, в образцах крови выявили повышенный уровень S100B — маркера повреждения головного мозга.

Специалисты заявили, что безопасного способа удушения во время секса не существует.