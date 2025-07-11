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Набирающая популярность сексуальная практика стала причиной инсульта у женщин
Эксперты бьют тревогу из-за нормализации распространившейся практики среди молодежи по удушению партнера во время секса.
Как отметили врачи, шеи очень хрупкие. Блокировка яремной вены требует меньшего давления, чем открытие банки колы. Данные свидетельствуют о том, что удушение уже стало второй по распространенности причиной инсульта у женщин моложе 40 лет.
Удушение влияет как на кровообращение, так и на циркуляцию воздуха. Хотя в некоторых случаях потеря сознания может произойти за секунды, а смерть — за минуты, в других случаях последствия могут быть отсрочены на недели. Гипоксия при придавливании шеи может повлечь изменение голоса, затруднение глотания, недержание мочи, судороги, проблемы с памятью, принятием решений и концентрацией внимания, депрессию, тревожность и выкидыш.
По данным исследования, у девушек, которых душили не менее четырех раз во время секса за последние 30 дней до тестов, в образцах крови выявили повышенный уровень S100B — маркера повреждения головного мозга.
Специалисты заявили, что безопасного способа удушения во время секса не существует.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Фармакологи в клинических испытаниях сымитировали эпизоды пьянства, чтобы выяснить, как сочетание спиртных и энергетических напитков влияет на людей обоего пола, в особенности на их навыки вождения автомобиля.
Климакс обычно ассоциируется с проблемами в сексуальной жизни. Однако американские ученые выяснили, что сексуальное удовлетворение и оргазм остаются важными и после менопаузы, а она не всегда связана с неблагоприятными изменениями сексуальности, включая способность достигать оргазма во время мастурбации.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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