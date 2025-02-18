Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Разработан уникальный порошок для быстрого тушения пожаров
Во многих областях промышленности в результате производственных процессов существует опасность возгорания, быстро переходящего во взрыв. В таких случаях решающее значение имеет каждая миллисекунда, поэтому особо важна быстрота срабатывания системы пожаротушения, которая в зоне возгорания должна создать инертную среду из частиц тушащего материала и прекратить распространение реакции горения. Чтобы решить эту проблему, ученые Института технической химии УрО РАН и Пермского Политеха разработали новый высокоэффективный огнетушащий порошок. Показатели его пожаротушащей способности на 25 процентов превышают российские и зарубежные аналоги, при этом улучшенные характеристики влагостойкости гарантируют его использование в течение не менее 10 лет.
Статья опубликована в журнале «Технологии безопасности жизнедеятельности», 2024 год. Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края в рамках научного проекта «Огнетушащий порошковый состав комбинированного газогенерирующего воздействия».
Огнетушащие порошки состоят из мелких частиц минеральных солей, которые в процессе термического разложения выделяют вещества, способные прерывать процесс горения. Однако компоненты существующих порошковых материалов очень гигроскопичны (способны легко поглощать влагу), склонны к слеживанию и не обладают высокими характеристиками по текучести, что не позволяет их использовать для безотказной работы в быстродействующих системах пожаротушения и взрывоподавления.
Ученые Института технической химии УрО РАН и Пермского Политеха последние несколько лет занимаются разработкой нового поколения огнетушащих составов. Одним из таких стал материал на основе солей кристаллогидратов, а именно гексагидрат магний-аммоний фосфата. Он значительно снижает температуру очага горения за счет содержащихся в структуре молекул воды, которые выделяются в виде водяного пара при разложении соли в пламени.
Ключевым решением применения кристаллогидрата в огнетушащем составе стала разработка супергидрофобной функциональной добавки на основе монодисперсных сферических наночастиц диоксида кремния. Их введение, с одной стороны, устраняет контакты между частицами кристаллогидрата, препятствуя их слеживанию при хранении, с другой – придает им водоотталкивающие свойства.
«В итоге мы получили огнетушащий порошок, компоненты которого покрыты защитной оболочкой из супергидрофобных сферических наночастиц диоксида кремния. Испытания показали, что благодаря эффективности распыления 98 процентов, разработанный состав создает концентрацию огнетушащего вещества в объеме пламени за 2,25 миллисекунды. Формируемого облака из частиц порошка достаточно как для полного тушения возгорания, так и подавления взрыва», – поделился Виктор Вальцифер, профессор кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ, доктор технических наук, заведующий лабораторией ИТХ УрО РАН.
Проведенные исследования и эксперименты доказали превышение пожаротушащей эффективности разработанного порошкового состава на 25 процентов по отношению к существующим аналогам. Также он обладает высокими показателями влагостойкости по сравнению с коммерческими порошками, наилучшей текучестью, а значит обеспечит высокое быстродействие системам пожаротушения.
В результате решения инновационных научно-технических задач сотрудниками Института технической химии УрО РАН в сентябре 2024 года успешно сертифицировано серийное производство собственного огнетушащего порошкового состава «Эврика-ИТХ ОН» в органе по сертификации ФГБУ ВНИИПО МЧС. Он уже сейчас обеспечивает повышение эффективности пожаротушения при использовании в ручных и автоматических системах, а в ближайшем будущем ожидается запуск производства нового поколения высокоэффективных средств пожаротушения.
Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»
Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.
Помпеи стали римской колонией лишь за 160 лет до извержения Везувия. Каменные плиты, пережившие катастрофу, хранят следы повозок, дождевых потоков, отпечатки ног. Каждая колея — словно страница дневника, рассказывающая о том, как жили Помпеи. Американский археолог изучил улицы города и узнал, как местные жители изменили свою жизнь после полной установки римской власти.
Солнечная радиация в межпланетном пространстве — одна из серьезных проблем для пилотируемой космонавтики. Полет на Марс длится долгие месяцы, а прогнозировать крупное солнечное событие пока не представляется возможным. Тем не менее ученые нашли способ оперативного оповещения экипажа о начале такого события и дать космонавтам время укрыться от пиковой дозы. Как выяснилось, в этом может помочь уже успешно работающий на Марсе прибор.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.
Ученые математически объяснили возможность обратного течения времени на микроуровне. Новое исследование показывает, что противоположные стрелы времени теоретически могут возникать в определенных квантовых системах.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Японская «самоликвидация» коронавируса или «ликвидация по-московски»: почему в России они невозможны
Российская вакцина от коронавируса: опасна для введения или еще одна антивакцинаторская истерия?
Как мы разрушили озоновый слой и что это значит для климата Земли? Интервью с Евгением Розановым
Психологическое айкидо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии