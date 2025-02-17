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Naked Science стало самым цитируемым научно-популярным СМИ в России второй год подряд
Индекс цитируемости, по определению российской компании «Медиалогия», отражает качество распространения контента СМИ. По этому показателю Naked Science стало лучшим научно-популярным средством массовой информации сначала в 2023-м, а теперь и в 2024 году.
Интернет-издание Naked Science вновь возглавило рейтинг «Топ-15 самых цитируемых СМИ научно-популярной тематики». Список составила аналитическая компания «Медиалогия».
По итогам 2024 года в топ-5 года вошли такие газеты, журналы и сетевые издания, как «Наука в Сибири», Nplus1, «Родина», и раздел «Наука» ТАСС. Остальные позиции в рейтинге заняли: Mel.fm, Techinsider, Scientificrussia.ru, «Учительская газета», телеканал «Наука», «Моя планета», Naukatv.ru, Antropogenez.ru и Nkj.ru.
Индекс цитируемости, который каждый месяц, квартал и по итогам года рассчитывает «Медиалогия», называют показателем качества распространения контента СМИ. Чтобы вычислить ИЦ, компания учитывает число ссылок на источник в других средствах массовой информации и «влиятельность источника», опубликовавшего ссылку, а также «социальную влиятельность СМИ» (количество лайков и шеров материалов СМИ в соцмедиа).
В базу входят более 102 тысяч самых влиятельных источников: федеральные и региональные телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Naked Science — самый посещаемый научно-популярный интернет-проект в Рунете. Сайт существует с 2013 года, ежемесячно на нем выходит до 500 новостей и текстов, посвященных науке и технологиям. Охват — свыше миллиона подписчиков в соцсетях, ежемесячно до пяти миллионов визитов на портал.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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