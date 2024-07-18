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Ученые выяснили, что убило людей, выживших при извержении Везувия
Жители Помпей занимались своей обычной дневной работой, когда недалеко от их города взорвался вулкан. Столб пепла, тефры и раскаленного газа достигал многокилометровой высоты. Некоторые попробовали спастись, но у них не вышло. Авторы новой работы объяснили почему.
Год назад исследователи из Археологического парка «Помпеи» нашли в Доме целомудренных влюбленных (название дали из-за соответствующей фрески) останки двух мужчин, погибших во время извержения Везувия. Скелеты были сильно повреждены, и археологи предположили, что стены здания обрушились из-за подземных толчков.
Но было непонятно, стало ли землетрясение причиной смерти этих людей, или же повреждения костей — посмертные. Ученые из итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV) и Археологического парка «Помпеи» провели междисциплинарное исследование как скелетных останков, так и места, где они были найдены. Результаты представлены в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science.
Извержение Везувия 79 года нам известно по описанию Плиния Младшего. Совмещая его рассказ с результатами археологических раскопок, сразу несколько научных групп создали свои реконструкции извержения. Они различаются в деталях, но все сходятся в том, что это была трагедия в двух актах.
Первый — это плинианское извержение, при котором Везувий выбросил огромный столб пепла и пемзы. Они падали вниз, покрывая местность плотным слоем лапиллей (мелкие частицы камня и пепла). Чуть позже сошли пирокластические потоки. Это извержение продолжалось 18-20 часов.
Потом было небольшое затишье, и выжившие даже пытались покинуть Помпеи. Но началась третья фаза — пелейское извержение. Тогда образовались новые пирокластические потоки (но уже без взрыва), два из которых обрушились на Помпеи. В промежутке между извержениями, по словам Плиния Младшего, ощущались подземные толчки.
Предыдущее землетрясение в районе Везувия произошло 5 февраля 62 года. Извержения тогда не было, но Сенека Младший в «Естественных вопросах» сообщил о последствиях: некоторые здания в Помпеях и Геркулануме были серьезно повреждены.
Отметим, что вулканические и сейсмические события могут происходить одновременно или в быстрой последовательности. То есть последствия извержения могут затмить повреждения, вызванные землетрясениями, и наоборот.
Авторы новой работы отметили, что связь между землетрясением и извержением 79 года понятна ученым давно. Но не вполне ясно, стало ли землетрясение просто начальным импульсом трагедии, или были люди, пострадавшие именно из-за подземных толчков, а не от пепла, лавы и газов Везувия. Ответ на этот вопрос исследователи планировали получить, изучив скелеты из Дома целомудренных влюбленных.
Останки принадлежали мужчинам, умершим в возрасте около 50 лет. Судя по характеру травм, один был раздавлен внезапно обрушившейся стеной и не успел среагировать. Второй пытался прикрыть себя каким-то деревянным предметом (дверь, столешница). Остатки этого предмета нашли поверх скелета.
Компрессионные повреждения костей обоих мужчин сходны с травмами пострадавших при землетрясениях, описанными в современной медицинской литературе.
Оба скелета покрывал плотный слой лапиллей — это нормальная картина для Помпей, ведь тефра падала на город в течение многих часов. Но исследователи обнаружили, что и под обоими скелетами пол засыпан лапиллями. Сопоставив эти факторы, авторы статьи пришли к следующему выводу.
Извержение застало жителей Помпей за обычной повседневной работой. Увидев взрыв вулкана с выброшенным вверх огромным столбом пепла и пемзы, некоторые попытались укрыться в домах. И это спасло многих от пепла и камней, падающих на город. Но потом начались подземные толчки, из-за чего стены зданий рухнули.
Ученые считают, что в таких временных убежищах искали спасение многие жители города. Но когда от землетрясения стали рушиться дома, некоторые выбежали наружу, где и оказались в итоге засыпаны пеплом.
Пока нет достоверных данных о том, сколько людей погибло по причинам, связанным с вулканическим извержением, а сколько — из-за разрушений, вызванных землетрясениями. Авторы планируют вести дальнейшую работу в этом направлении, учитывая при новых раскопках то, насколько картина разрушений города и смерти людей совпадает с описаниями землетрясений.
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