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12 минут назад
Любовь Соковикова
11

Самые ранние солеварни майя обнаружили под водой на юге Белиза

4.6

Соль — важнейший элемент рациона и самая настоящая древняя валюта, получить которую, особенно в домашних условиях, было нелегко. Государства майя, например, были обеспечены ею благодаря солеварам, проживающим на юге полуострова Юкатан. Ранее считалось, что соль там начали получать в VI–VIII веках, однако недавно археологи обнаружили самые ранние солеварни майя: раскопки на территории современного государства Белиз отодвинули начало соляной индустрии этой доколумбовой цивилизации на несколько столетий назад.

Археология
# Доколумбова Америка
# полуостров Юкатан
# раскопки
# соль
# цивилизация майя
Керамические инструменты для выпаривания соли, обнаруженные на морском дне на юге Белиза / © Cambridge University Press

Люди не могут жить без соли. Такие древние цивилизации, как майя, например, питались преимущественно растительной пищей (основной рацион состоял из маиса, фасоли и тыквы), соль имела огромную ценность. Так как с развитием земледелия и ростом городов, который пришелся на поздний классический период (550-800 годы нашей эры), потребность в соли росла, ее получали на юге полуострова Юкатан из солончаков, сначала растворяя их в воде, а затем выпаривая в глиняных горшках над костром. 

К такому выводу пришли исследователи из Университета Луизианы (США) в 2021 году, детально изучив солеварни майя и расположенные рядом с ними площадки для засолки рыбы. Оказалось, на территории современного Белиза (маленькой страны на восточном побережье Центральной Америки) соль добывали фактически во дворе, обеспечивая ею население древнего государства. 

Теперь, три года спустя, исследовательская группа совершила еще одно открытие, обнаружив во время раскопок в лагуне Пунта-Икакос на юге Белиза самое раннее свидетельство производства соли у древних майя, датируемое ранним классическим периодом (250-550 годы нашей эры). Результаты научной работы, опубликованной в журнале Antiquity, предоставили новые данные об эволюции соляной индустрии и ее роли в развитии цивилизации.   

Под руководством Хизер МакКиллоп (Heather McKillop) команда археологов обнаружила под водой остатки деревянных построек — соляных кухонь, которые прекрасно сохранились благодаря водно-болотистым угодьям и красному мангровому торфу. 

Оказалось, соль там добывали путем выпаривания морской воды в больших керамических чашах над огнем. Эта технология производства отличалась от более поздних методов. В частности, вместо привычных глиняных горшков и подставок местные солевары пользовались большими чашами с загнутыми краями. 

Фильтрация воды в Джей-йи-Нах рядом с раскопочным блоком № 2 / © photograph by E.C. Sills / Cambridge University Press

Отсутствие характерных для более поздних периодов инструментов и артефактов свидетельствует о зарождении промысла.

Авторы нового исследования отметили, что в ранний классический период соль, вероятно, предназначалась для удовлетворения местных потребностей, а торговля велась на небольших расстояниях, в то время как в позднем классическом периоде с ростом внутреннего спроса производство соли стало более масштабным и организованным. 

Таким образом, это открытие позволило проследить изменение технологий производства соли доколумбовой цивилизации, которые, вероятно, способствовали укреплению торговых и социальных связей древнего общества. Дальнейшие раскопки помогут ученым подробнее изучить соляной промысел региона, чтобы лучше понять, как именно менялись технологии и организация производства с течением времени, а также больше узнать об экономических основах этой древней и удивительной цивилизации.  

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Археология
# Доколумбова Америка
# полуостров Юкатан
# раскопки
# соль
# цивилизация майя
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