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Кофеин снизил риск алкоголизма
Хотя кофеин относится к психоактивным веществам и способен вызывать зависимость, он не позволяет развиваться алкоголизму. Международная команда ученых обнаружила, что вещество блокирует реакцию мозга на спиртное.
Психоактивные вещества воздействуют на организм и тем или иным образом меняют поведение человека. Например, кофеин может временно уменьшать объем серого вещества в мозге, что негативно сказывается на когнитивных функциях, а алкоголь вне зависимости от крепости — ухудшать рацион, заставляя человека чаще есть жирное, жареное, соленое и копченое, а также предпочитать простые углеводы клетчатке.
Специалисты из нескольких университетов США и Италии заметили, что одно психоактивное вещество способно защитить организм от воздействия другого. Они проследили, как ведет себя мозг грызунов, перед алкоголем получивших кофеин. Результаты исследования опубликовал журнал Translational Psychiatry.
Авторы статьи провели эксперимент с участием самцов крыс. Одной группе грызунов давали только алкоголь, другой — алкоголь и кофеин, третьей — препараты, которые блокируют некоторые рецепторы и позволяют проследить эффект кофеина.
Оказалось, что кофеин эффективно блокирует вызванный алкоголем выброс дофамина, из-за которого человек чувствует удовлетворение и с большой вероятностью пьет спиртное повторно. Кофеин также предотвращал образование салсолинола — химического вещества, связанного с системой вознаграждения и «поощряющего» человека за употребление алкоголя. Мог препятствовать кофеин и стимуляции дофаминовых нейронов, которая в противном случае возникла бы под действием спиртного.
«У грызунов, никогда ранее не употреблявших алкоголь, низкие дозы кофеина предотвращают <…> высвобождение дофамина в определенной области мозга, которая отвечает за вознаграждение. Кофеин у мышей, которые принимали его перед алкоголем, потенциально снижал восприятие приятного воздействия алкоголя. Следовательно, дозы кофеина, сравнимые с теми, которые потребляет человек, могут защитить от некоторых эффектов алкоголя, вызывающих очень опасные изменения в поведении и, как следствие, зависимость».
Похожим образом кофеин влиял на организм мышей, когда им вводили не алкоголь, а сальсолинол и морфин напрямую. Эти вещества должны были активировать дофамин вне зависимости от алкоголя, но кофеин блокировал их действие.
По мнению исследователей, кофеин может стать основой для профилактических средств, которые будут предотвращать появление алкогольной зависимости. Однако у научной работы есть ряд ограничений. Например, в исследовании участвовали только самцы мышей, до этого не употреблявшие алкоголь. В дальнейшем команда ученых планирует повторить эксперимент на самках, а также на животных, которые уже зависимы от алкоголя.
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