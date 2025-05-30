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Не жертвоприношения, а культ предков: археологи пересмотрели погребальные практики майя
Человеческие жертвоприношения занимали важное место в культурной и политической жизни древних майя. Следы ритуального насилия традиционно приписывались даже таким вторичным останкам, как черепа, зубы и кости рук. Однако анализ останков, захороненных на территории современного Белиза показал, что такие фрагменты тел едва ли использовались как трофеи.
Поскольку кровь — сакральная и важная субстанция для всех древних цивилизаций, майя регулярно проводили ритуалы кровопускания. Элита и правители, как ранее рассказывал Naked Science, истязали себя и будущих наследников престола. Человеческие жертвы, напротив, были приурочены к важным общественным событиям, например, к освящению храмов и победам в войнах. Убивали несчастных по-разному: душили, отрубали конечности, обезглавливали и сбрасывали с высоты.
Тела жертв часто выставлялись на публике, а фрагменты использовали в ритуальных обрядах. Последние существенно различались в зависимости от региона и исторического периода и по своей форме и значению не всегда трактовались как жестокость. Например, останки некоторых жертв указали на проведение обрядов, направленных на почитание богов или усопших родственников, что отражает сложную и многогранную систему верований этой древней цивилизации.
Похожего мнения придерживается и археолог Анджелина Локер (Angelina Locker) из Университета Джорджа Мейсона (США). Анализ останков вторичного захоронения позднедоклассического периода (300 год до нашей эры — 250 год нашей эры), обнаруженных недалеко от древнего города, сейчас носящего условное название Дос Омбрес (Dos Hombres, «два человека», современный Белиз), показал, что фрагменты тел, вероятно, захоронили в знак уважения к предкам. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Anthropological Archaeology.
В захоронении, расположенном в пределах обычного жилого дома, нашли останки трех человек. Двое из них были представлены зубами и фрагментами челюстей. Изотопный анализ кислорода и стронция в зубной эмали показал, что вторичные останки принадлежали приезжим, а третий индивид, напротив, вырос в том же регионе, где погиб.
Локер предположила, что фрагментированные останки намеренно захоронили с третьим, вероятно принесенным в жертву человеком: подобные практики могли символизировать связь с предками и местом происхождения, чтобы утвердить право семьи на землю. К тому же, майя верили, что душу человека можно разделить между различными частями тела и после смерти сохранить в костях, зубах и других фрагментах. Значит, останки могли извлекать из предыдущих захоронений для погребения в новом месте.
Полученные результаты позволяют переосмыслить привычные интерпретации смерти, ритуалов и жертвоприношений в культуре древних майя. Вторичные захоронения и связанные с ними ритуальные практики могут символизировать любовь и привязанность, а не только насилие и жестокость.
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