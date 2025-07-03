Ученые впервые расшифровали полный геном древнего египтянина

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Египте жил пожилой человек, который, вероятно, трудился гончаром. Сегодня его ДНК расшифровали полностью: это первый для современной науки случай расшифровки полного генома человека из Древнего Египта. Анализ не только раскрыл детали былой жизни, но и намекнул на связи с Месопотамией.

Древний Египет, колыбель одной из величайших цивилизаций человечества, всегда манил археологов и историков. Пирамиды, фараоны, иероглифы — эти символы известны всем. Загадкой оставались сами люди: откуда пришли основатели царства на Ниле, как складывались их связи с соседями?

Ответ на этот вопрос обещала генетика, но теплый египетский климат — злейший враг древней ДНК. Высокая температура и влажность вблизи Нила и его дельты крайне неблагоприятны для сохранения древнего генетического материала. Все предыдущие попытки извлечь его из египетских мумий встречали серьезные трудности именно из‑за климатических условий и применяемых при мумификации смол и масел.

До недавнего времени удавалось извлечь лишь обрывки генетической информации из нескольких более поздних мумий (Нового царства, Эллинистического и Римского Египта). Речь идет о митохондриальных последовательностях и фрагментах ядерной ДНК. Полная картина генома древнего египтянина времен ранних династий казалась недостижимой мечтой. Все изменила находка, сделанная более века назад, но получившая огласку только сейчас.

В начале XX века археологи раскопали скальный некрополь Бени-Хасан эпохи Древнего и Среднего царств. В одной из гробниц внимание ученых привлек большой погребальный сосуд. Внутри были кости мужчины. Исследователям повезло: останки пролежали в таких условиях, которые почти не повредили ДНК. Мужчину похоронили внутри глиняного сосуда, а сам сосуд поместили в каменную гробницу. Это помогло защитить ДНК от высоких температур и разрушения.

Международная команда ученых под руководством Аделины Морез (Adeline Morez) из Ливерпульского университета имени Джона Мура впервые в истории полностью прочитала геном человека из Древнего Египта с помощью современных технологий.

Радиоуглеродное датирование костей дало точный возраст. Мужчина умер между 2855 и 2570 годами до нашей эры. Это эпоха Раннего царства или начала Древнего царства — время консолидации и централизации власти, становления крупных государственных институтов, когда египетская цивилизация только набирала силу и начинала возводить первые пирамиды.

Анализ скелета и ДНК подтвердил, что останки принадлежали мужчине. Исследование костей, а также следы артрита и специфические повреждения суставов указали на возраст, когда мужчина, предположительно, умер. Согласно данным, на момент смерти ему было за 60 лет. По меркам Древнего Египта это почти невероятный возраст. В то время средняя продолжительность жизни едва достигала 40 лет. Вероятно, мужчина входил в число долгожителей.

Большой погребальный сосуд с костями древнего египтянина / © Courtesy Garstang Museum, University of Liverpool

Характерные деформации позвоночника и суставов рук показали, что мужчина на протяжении десятилетий тяжело трудился физически. Он постоянно наклонялся вперед, подолгу смотрел вниз, держал руки вытянутыми перед собой и сидел на твердых поверхностях. Ученые сравнили эти признаки с изображениями древнеегипетских профессий. Наиболее вероятное занятие мужчины — гончар. Он формировал и обжигал сосуды, возможно, похожие на тот, в котором его похоронили.

Ученые извлекли ДНК из корней одного из зубов мужчины, а точнее — из цемента зуба, твердой ткани, покрывающей корень зуба. Цемент обладает особенно высокой концентрацией эндогенной древней ДНК и часто дает более качественные образцы, чем сама зубная эмаль или кость черепа, что делает его «золотым стандартом» в палеогенетике.

Генетический анализ преподнес сюрприз. Почти 80 процентов ДНК мужчины совпало с генетическим материалом современных североафриканцев — вполне ожидаемый результат. Но оставшиеся 20 процентов совпали с жителями восточной части Плодородного полумесяца. Это территория современного Ирака, запада Ирана, а также частично Сирии и Турции. То есть на генетическом уровне этот египтянин был тесно связан с Месопотамией.

Исследователи предположили, что передвижение людей между регионами происходило постоянно. Даже после того как земледелие стало нормой, на просторах Ближнего Востока еще долго жили кочевые или полукочевые народы. Они могли стать «переносчиками» ДНК между регионами. Кроме того, еще в те времена активно торговали. Известно, что египтяне обменивались товарами с жителями Месопотамии — особенно ценили украшения из лазурита.

Археологи уже находили культурные перекрестки между двумя цивилизациями. У них были общие мотивы в искусстве, архитектуре, религиозной символике. Теперь у исследователей появился генетический аргумент в пользу тесной связи двух древнейших очагов цивилизации.

Отметим, геном одного человека — даже если он первый и уникальный — не дает полной картины о представителях цивилизации в целом. Пока неизвестно, был ли этот человек местным жителем или пришлым. Возможно, его мать привели из других земель, например, во время военных походов. Поэтому делать глубокие выводы о масштабных связях между цивилизациями только на основе этой ДНК пока рано.

Научная работа опубликована в журнале Nature.

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Игорь Байдов 353 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.