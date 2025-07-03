  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Сегодня, 10:59
Игорь Байдов
2

Ученые впервые расшифровали полный геном древнего египтянина

❋ 5.1

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Египте жил пожилой человек, который, вероятно, трудился гончаром. Сегодня его ДНК расшифровали полностью: это первый для современной науки случай расшифровки полного генома человека из Древнего Египта. Анализ не только раскрыл детали былой жизни, но и намекнул на связи с Месопотамией.

Антропология
# геном
# гены
# Древний Египет
древний египтянин
Трехмерная реконструкция лица древнего египтянина, чей геном был секвенирован / © Caroline Wilkinson, Liverpool John Moores University

Древний Египет, колыбель одной из величайших цивилизаций человечества, всегда манил археологов и историков. Пирамиды, фараоны, иероглифы — эти символы известны всем. Загадкой оставались сами люди: откуда пришли основатели царства на Ниле, как складывались их связи с соседями?

Ответ на этот вопрос обещала генетика, но теплый египетский климат — злейший враг древней ДНК. Высокая температура и влажность вблизи Нила и его дельты крайне неблагоприятны для сохранения древнего генетического материала. Все предыдущие попытки извлечь его из египетских мумий встречали серьезные трудности именно из‑за климатических условий и применяемых при мумификации смол и масел.

До недавнего времени удавалось извлечь лишь обрывки генетической информации из нескольких более поздних мумий (Нового царства, Эллинистического и Римского Египта). Речь идет о митохондриальных последовательностях и фрагментах ядерной ДНК. Полная картина генома древнего египтянина времен ранних династий казалась недостижимой мечтой. Все изменила находка, сделанная более века назад, но получившая огласку только сейчас.

В начале XX века археологи раскопали скальный некрополь Бени-Хасан эпохи Древнего и Среднего царств. В одной из гробниц внимание ученых привлек большой погребальный сосуд. Внутри были кости мужчины. Исследователям повезло: останки пролежали в таких условиях, которые почти не повредили ДНК. Мужчину похоронили внутри глиняного сосуда, а сам сосуд поместили в каменную гробницу. Это помогло защитить ДНК от высоких температур и разрушения. 

Международная команда ученых под руководством Аделины Морез (Adeline Morez) из Ливерпульского университета имени Джона Мура впервые в истории полностью прочитала геном человека из Древнего Египта с помощью современных технологий. 

Радиоуглеродное датирование костей дало точный возраст. Мужчина умер между 2855 и 2570 годами до нашей эры. Это эпоха Раннего царства или начала Древнего царства — время консолидации и централизации власти, становления крупных государственных институтов, когда египетская цивилизация только набирала силу и начинала возводить первые пирамиды.

Анализ скелета и ДНК подтвердил, что останки принадлежали мужчине. Исследование костей, а также следы артрита и специфические повреждения суставов указали на возраст, когда мужчина, предположительно, умер. Согласно данным, на момент смерти ему было за 60 лет. По меркам Древнего Египта это почти невероятный возраст. В то время средняя продолжительность жизни едва достигала 40 лет. Вероятно, мужчина входил в число долгожителей.

Большой погребальный сосуд
Большой погребальный сосуд с костями древнего египтянина / © Courtesy Garstang Museum, University of Liverpool

Характерные деформации позвоночника и суставов рук показали, что мужчина на протяжении десятилетий тяжело трудился физически. Он постоянно наклонялся вперед, подолгу смотрел вниз, держал руки вытянутыми перед собой и сидел на твердых поверхностях. Ученые сравнили эти признаки с изображениями древнеегипетских профессий. Наиболее вероятное занятие мужчины — гончар. Он формировал и обжигал сосуды, возможно, похожие на тот, в котором его похоронили.

Ученые извлекли ДНК из корней одного из зубов мужчины, а точнее — из цемента зуба, твердой ткани, покрывающей корень зуба. Цемент обладает особенно высокой концентрацией эндогенной древней ДНК и часто дает более качественные образцы, чем сама зубная эмаль или кость черепа, что делает его «золотым стандартом» в палеогенетике.

Генетический анализ преподнес сюрприз. Почти 80 процентов ДНК мужчины совпало с генетическим материалом современных североафриканцев — вполне ожидаемый результат. Но оставшиеся 20 процентов совпали с жителями восточной части Плодородного полумесяца. Это территория современного Ирака, запада Ирана, а также частично Сирии и Турции. То есть на генетическом уровне этот египтянин был тесно связан с Месопотамией.

Исследователи предположили, что передвижение людей между регионами происходило постоянно. Даже после того как земледелие стало нормой, на просторах Ближнего Востока еще долго жили кочевые или полукочевые народы. Они могли стать «переносчиками» ДНК между регионами. Кроме того, еще в те времена активно торговали. Известно, что египтяне обменивались товарами с жителями Месопотамии — особенно ценили украшения из лазурита.

Археологи уже находили культурные перекрестки между двумя цивилизациями. У них были общие мотивы в искусстве, архитектуре, религиозной символике. Теперь у исследователей появился генетический аргумент в пользу тесной связи двух древнейших очагов цивилизации.

Отметим, геном одного человека — даже если он первый и уникальный — не дает полной картины о представителях цивилизации в целом. Пока неизвестно, был ли этот человек местным жителем или пришлым. Возможно, его мать привели из других земель, например, во время военных походов. Поэтому делать глубокие выводы о масштабных связях между цивилизациями только на основе этой ДНК пока рано.

Научная работа опубликована в журнале Nature.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
353 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Антропология
# геном
# гены
# Древний Египет
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Болезнь Альцгеймера: новая парадигма диагностики и терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Растения большого города
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Применение ИИ в разработке лекарств
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
1300
Как астрономы помогают физикам
Живое слово
Тверь
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Пациент глазами ИИ
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Исторические цивилизации на Северном Тянь-Шане
Русское географическое общество
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Гипотезы о происхождении языка
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Диагноз по картине: болезни художников, повлиявшие на их творчество
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Власть Вечного города: как Древний Рим подчинил наше сознание?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
Сегодня, 08:06
Юлия Тарасова

Худоба и мускулистость мужчин понравились женщинам меньше, чем небольшая полнота

Какие физические параметры делают мужское тело привлекательным? В новом международном исследовании ученые попытались разобраться в вопросе с помощью снимков рентгеновской денситометрии и эволюционного моделирования. Полученные результаты поставили под сомнение популярный стереотип о предпочтении худощавых и мускулистых мужчин.

Психология
# внешность
# ИМТ
# индекс массы тела
# мужчины
# мускулы
# привлекательность
# тело
# телосложение
Вчера, 19:44
Игорь Байдов

Древняя ДНК раскрыла состав популярного в Римской империи соуса

Гарум — знаменитый рыбный соус, который был неотъемлемой частью кухни Древнего Рима и других средиземноморских культур. Он стоял на столах и в хижинах бедняков, и в пиршественных залах патрициев. Философ Сенека с отвращением называл его «‎драгоценной сукровицей протухших рыб», но миллионы римлян обожали эту приправу. Что на самом деле входило в ее состав? Ответ на вопрос нашла международная команда ученых с помощью чанов, которые использовались для приготовления соуса.

Археология
# ДНК
# пища
# Рим
# римляне
# Римская империя
Вчера, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
28 июня, 18:58
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

Биология
# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
# Рыба
# треска
# эволюция
27 июня, 09:47
Авдей Палиш

Биологи запустили стрим из «мегалогова» гремучих змей, чтобы восстановить их репутацию

Снимки с фотоловушек давно стали культурным явлением. Особенно забавными выглядят медведи. Мы с удовольствием смотрим на зверей, попавших в объектив камер в национальных парках: тигр украл фотоловушку, муравьед проехал верхом на муравьеде и так далее. Но не все животные настолько обаятельные. Ученые из США решили развить эмпатию к гремучим змеям, которых многие боятся. Для этого специалисты запустили трансляцию из «мегалогова», где рептилии отдыхают и рожают потомство.

Биология
# гремучая змея
# змеи
# камера
# сша
# трансляция
# фотоловушки
# эмпатия
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
5 июня, 13:20
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые впервые расшифровали полный геном древнего египтянина

    Сегодня, 10:59

  2. Тюменские ученые выяснили, как жирная еда и инфекции разрушают пищеварение

    Сегодня, 10:58

  3. Фитокомпозиция из растений от пермских ученых помогла диабетикам

    Сегодня, 10:23

  4. Астрономы открыли вторую межзвездную комету в истории

    Сегодня, 09:47
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

Dmitriy Dorian
45 секунд назад
Aлек, так вот и странно, что корректора нет. Хотя тут и к грамотности авторов тоже вопросы есть.

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Арсений Краснов
17 минут назад
Стасюк, а если сбраживать борщевик, так только одни плюсы))

В России создали технологию производства авиатоплива из растений

Сергей Романов
32 минуты назад
Согласен. Что нужно изучать космос. Многое что узнаем в космосе по любому нужно для сохранение нашей планеты. Только в правдивости информации

Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода

Александр Березин
46 минут назад
Alexander, вы немного ошиблись. Израиль действительно занимается международным террором -- см. его удары по Ирану и проч. -- но он не подошел вплотную к

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Александр Березин
47 минут назад
Alexander, ноль конкретных контраргументов и масса эмоциональных оскорблений -- лучшая из возможных похвал тексту от комментатора.

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

1 2
59 минут назад
Неплохо бы вынести в заголовок что это были РЕНТГЕНОВСКИЕ СНИМКИ. Название кликбейтное, не соответствует сути

Худоба и мускулистость мужчин понравились женщинам меньше, чем небольшая полнота

Конрад Грамов
1 час назад
Кико Дончев так и не разработал литий-ионные аккумуляторы. Обещанных Маском гигафабрик в СГА и в Европе как не было, так и нет. Все электромобили

Первые после Маска: 10 руководителей, которые привели SpaceX к успеху

John Skynet
6 часов назад
https://disposablevapeshoponline.com/product/3g-cake-she-hits-different-disposable/ https://disposablevapeshoponline.com/product/ace-ultra-premium-2g-disposable/ https://disposablevapeshoponline.com/product/baked-bar-disposable/

Жители Земли смогут наблюдать два суперлуния в августе

John Skynet
6 часов назад
https://disposablevapeshoponline.com/product/3g-cake-she-hits-different-disposable/ https://disposablevapeshoponline.com/product/ace-ultra-premium-2g-disposable/ https://disposablevapeshoponline.com/product/baked-bar-disposable/

Жители Земли смогут наблюдать два суперлуния в августе

HoD No
8 часов назад
О, играют лучше, чем большинство современных музыкантов. Даёшь группу, состоящую только из грибов!

Инженеры научили грибы играть на музыкальных инструментах

Алексей Широнин
12 часов назад
Иван, связь пропала задолго до разделения и это было нештаткой. Каманин: "По программе спуска ТДУ должна включиться в 01:35:24 и через 187 секунд -

«Роскосмос» рассекретил переговоры погибших членов экипажа корабля «Союз-11»

Natalia Fyodorova
13 часов назад
На втором снимке все-таки Луна

Зонд «Тяньвэнь-2» впервые прислал снимки Земли и Луны

Сергей Тюрин
13 часов назад
Щас плоскоземы налетят и будут уверять что это компьютерная графика.

Зонд «Тяньвэнь-2» впервые прислал снимки Земли и Луны

Алексей Широнин
13 часов назад
Иван, т.е. "телеметрической системы" не было (здесь копирайт Роскосмоса), а регистратор телеметрии был, клево

«Роскосмос» рассекретил переговоры погибших членов экипажа корабля «Союз-11»

Алексей Широнин
13 часов назад
Иван, версия люка слегка лучше версии клапана (никак не подтвержденной экспериментами)

«Роскосмос» рассекретил переговоры погибших членов экипажа корабля «Союз-11»

Иван Колупаев
13 часов назад
Алексей, чего сказать-то хотели цитируя этот отрывок? Ну да еще одна версия событий и что? Власти опять что-то скрывают?

«Роскосмос» рассекретил переговоры погибших членов экипажа корабля «Союз-11»

Иван Колупаев
13 часов назад
Алексей, а не речевой если то что 😁 вся теория накуй? В случае разгерметизации люка по версии Бугровой у экипажа Союз-11 тоже вряд ли было время на

«Роскосмос» рассекретил переговоры погибших членов экипажа корабля «Союз-11»

Alexander Lipkovich
13 часов назад
Речь идёт о общемировой проблеме, авторитарной фанатичной стране занимающейся международным террором и подошедшей вплотную к созданию ядерного

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Alexander Lipkovich
13 часов назад
Питон, "джинсы и пиво" это то чем для вас отличается демократия от авторитаризма?

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Alexander Lipkovich
13 часов назад
Ложь, двуличие, поддержка террора и антисемитизм, статья в лучших традициях совка

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно