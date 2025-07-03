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Сегодня, 10:58
ТюмГУ
3

Тюменские ученые выяснили, как жирная еда и инфекции разрушают пищеварение

❋ 4.5

Исследователи ТюмГУ обнаружили, что болезни органов пищеварения — гастрит, холецистит и другие — сопровождает окислительный стресс: состояние, при котором свободных радикалов больше, чем антиоксидантов.

ТюмГУ
# антиоксиданты
# бактерии
# гастрит
# жирная пища
# пищеварение
В ТюмГУ узнали, как жирная еда и инфекции разрушают пищеварение / © Nik, unsplash.com

«Наше исследование показало, что болезни органов пищеварения, такие, как гастрит, холецистит и некоторые другие, сопровождаются усилением окислительного стресса. Это состояние, при котором количество свободных радикалов (частиц с высокой химической активностью и реактогенностью) больше, чем количество антиоксидантов. Избыток свободных радикалов повреждает ДНК, белки и липиды. Это приводит к разрушению клеток наших органов, в том числе желудка, кишечника, желчного пузыря и других органов пищеварительной системы», — сообщила аспирант Школы естественных наук Тюменского госуниверситета Ольга Пузикова.

Как пояснили специалисты, существуют несколько факторов, почему при заболеваниях органов пищеварения усиливается окислительный стресс. Первая причина связана с попаданием в наш организм бактерии Helicobacter pylori. Эта бактерия вызывает иммунный ответ у нейтрофилов-киллеров (клеток иммунной системы, которые убивают болезнетворные бактерии). Именно они вырабатывают активные формы кислорода для уничтожения возбудителя, поэтому при инфекциях, вызванных Helicobacter pylori, окислительный стресс усиливается.

Вторая причина — это перекисное окисление липидов. При употреблении большого количества жареной пищи, хот-догов, жирного мяса, колбас, бекона и других продуктов, богатых жирами с насыщенными жирными кислотами, наш организм получает большое количество липидов. Это чревато избыточным накоплением вредных липидов, которые и вызывают окислительный стресс.

Исследование проводилось на базе одной из клиник города Тюмени. Результаты работы важны для выработки рекомендаций по профилактике болезней пищеварительной системы.

В планах исследователей — анализ данных, полученных в результате исследования болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата и патологий женской мочеполовой системы.

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# антиоксиданты
# бактерии
# гастрит
# жирная пища
# пищеварение
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