  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Сегодня, 11:15
РНФ
6

Химики создали «калькулятор цвета» для предсказания свойств красителей

❋ 4.5

Ученые разработали онлайн-инструмент для простого и быстрого анализа сольватохромных свойств красителей — их способности менять цвет в зависимости от растворителя. Разработка представляет собой сайт с загруженной базой данной характеристик растворителей. На нем исследователи могут ввести спектральные данные материалов, с которыми они работают, и узнать, как краситель будет взаимодействовать с растворителем. Инструмент снизит риск ошибок и ускорит обработку больших объемов спектральных данных, которые применимы в флуоресцентной микроскопии и проектировании оптических устройств.

РНФ
# красители
# лекарства
# растворитель
# цвет
Сушка цветной ткани, окрашенной различными красителями / © Jubair Ahmed Arnob, en.wikipedia.org

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

Сольватохромизм — свойство красителей изменять цвет своих растворов в зависимости от свойств растворителя. Сольватохромные красители, обладающие высокой чувствительностью к параметрам растворителей, широко применяются в химических, биологических и физических исследованиях для окрашивания различных структур. Например, ими маркируют лекарственные молекулы и наблюдают, как они ведут себя в организме. Однако, чтобы создать красители с заданными свойствами, как правило, приходится проводить дорогие и затратные по времени исследования. Альтернативой могут быть системы, прогнозирующие результат на основе заданных параметров красителя и растворителя.

Раствор сольватохромного красителя в растворителях различной полярности, для изучения которых предназначен веб-ресурс / © Александр Ксенофонтов, пресс-служба РНФ

Ученые из Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН (Иваново) создали онлайн-инструмент SolvatoChrom, с помощью которого по заданным параметрам вещества можно проанализировать природу его сольватохромной чувствительности. Авторы собрали из литературы данные 1060 параметров 76 растворителей. Химики проанализировали общие физические свойства этих соединений — плотность, вязкость, дипольный момент, показатели преломления, — а также частные, которые используют для оценки сольватохромной чувствительности. В их числе, например, параметры Камлета-Тафта, отражающие, как связаны свойства растворителя со скоростью химических реакций, константами равновесия и оптическими свойствами; и параметр Димрота-Райхардта, который показывает, как зависит скорость превращения от полярности растворителя.

Исследовательский коллектив / © Александр Ксенофонтов, пресс-служба РНФ

В результате исследователи получили базу данных и загрузили ее на онлайн-платформу. Для оценки сольватохромных свойств пользователям необходимо ввести в программу только экспериментальные данные исследуемых красителей, например, длину волны максимума поглощения и испускания света. Программа же за несколько секунд — что существенно быстрее и удобнее классических подходов, используемых для этих целей, — предоставит полную информацию о влиянии параметров растворителей на спектральные свойства соединения. Также на сайте можно определить, к какому именно параметру растворителя чувствителен образец.

«Мы собрали достаточно большой набор данных по параметрам растворителей и решили реализовать его в виде программы, которая упростит рутинную работу исследователей. Работать с сайтом максимально просто — пользователю необходимо только ввести данные исследуемого вещества, нажать на кнопку и получить результаты. Далее мы планируем расширить функционал SolvatoChrom в соответствии с обратной связью от коллег — сначала нужно понять, какие еще параметры им будут необходимы и какие опции интересны», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Ксенофонтов, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РНФ
161 статей
РНФ осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.
Показать больше
РНФ
# красители
# лекарства
# растворитель
# цвет
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Болезнь Альцгеймера: новая парадигма диагностики и терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Растения большого города
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Применение ИИ в разработке лекарств
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
1300
Как астрономы помогают физикам
Живое слово
Тверь
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Пациент глазами ИИ
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Исторические цивилизации на Северном Тянь-Шане
Русское географическое общество
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Гипотезы о происхождении языка
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Диагноз по картине: болезни художников, повлиявшие на их творчество
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Власть Вечного города: как Древний Рим подчинил наше сознание?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
Сегодня, 08:06
Юлия Тарасова

Худоба и мускулистость мужчин понравились женщинам меньше, чем небольшая полнота

Какие физические параметры делают мужское тело привлекательным? В новом международном исследовании ученые попытались разобраться в вопросе с помощью снимков рентгеновской денситометрии и эволюционного моделирования. Полученные результаты поставили под сомнение популярный стереотип о предпочтении худощавых и мускулистых мужчин.

Психология
# внешность
# ИМТ
# индекс массы тела
# мужчины
# мускулы
# привлекательность
# тело
# телосложение
Вчера, 19:44
Игорь Байдов

Древняя ДНК раскрыла состав популярного в Римской империи соуса

Гарум — знаменитый рыбный соус, который был неотъемлемой частью кухни Древнего Рима и других средиземноморских культур. Он стоял на столах и в хижинах бедняков, и в пиршественных залах патрициев. Философ Сенека с отвращением называл его «‎драгоценной сукровицей протухших рыб», но миллионы римлян обожали эту приправу. Что на самом деле входило в ее состав? Ответ на вопрос нашла международная команда ученых с помощью чанов, которые использовались для приготовления соуса.

Археология
# ДНК
# пища
# Рим
# римляне
# Римская империя
Вчера, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
28 июня, 18:58
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

Биология
# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
# Рыба
# треска
# эволюция
27 июня, 09:47
Авдей Палиш

Биологи запустили стрим из «мегалогова» гремучих змей, чтобы восстановить их репутацию

Снимки с фотоловушек давно стали культурным явлением. Особенно забавными выглядят медведи. Мы с удовольствием смотрим на зверей, попавших в объектив камер в национальных парках: тигр украл фотоловушку, муравьед проехал верхом на муравьеде и так далее. Но не все животные настолько обаятельные. Ученые из США решили развить эмпатию к гремучим змеям, которых многие боятся. Для этого специалисты запустили трансляцию из «мегалогова», где рептилии отдыхают и рожают потомство.

Биология
# гремучая змея
# змеи
# камера
# сша
# трансляция
# фотоловушки
# эмпатия
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
5 июня, 13:20
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно