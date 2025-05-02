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Генетики подтвердили устные предания народа Пикурис Пуэбло о прямом родстве с древними жителями Чако
Генетический анализ впервые подтвердил прямую связь современного коренного народа Пикурис Пуэбло с древними жителями региона каньона Чако. Исследование, инициированное самим племенем, показало непрерывную генетическую линию на протяжении последнего тысячелетия и помогло восполнить пробелы в устной истории народа.
Каньон Чако в штате Нью-Мексико — один из центров древней культуры Пуэбло на юго-западе современных США. Между 850 и 1150 годами нашей эры они построили здесь монументальные многоэтажные сооружения из песчаника, известные как «большие дома». Этот район был центром обширной социальной и ритуальной сети, которая охватывала сотни поселений.
Около 1150 года нашей эры крупное строительство в каньоне прекратилось, и он был в значительной степени покинут. Причины этого до сих пор обсуждаются — называют засуху, истощение ресурсов или социальные изменения.
Судьба населения Чако и его связи с современными народами Пуэбло — предмет давних дискуссий как среди археологов, так и в самих общинах коренных американцев. Устные предания многих племен Пуэбло, включая Пикурис Пуэбло, указывают на их происхождение или связь с регионом Чако. Однако эти истории часто игнорировались официальными структурами, особенно при решении вопросов о сохранении наследия или использовании земель, например, для добычи нефти и газа вблизи Национального исторического парка культуры Чако, объекта Всемирного наследия UNESCO.
Пикурис Пуэбло, чьи предки непрерывно жили на одной территории около тысячи лет, сохранили устные предания о связи с каньоном. Это рассказы о миграциях, архитектурные мотивы, связь их традиционных троп с системой дорог Чако и общие религиозные символы.
Прошлые исторические процессы, включая ограничения на традиционные практики, потерю доступа к землям и помещение детей в школы-интернаты, нарушили непрерывную передачу устных традиций из поколения в поколение. Это привело к появлению пробелов в исторической памяти народа. Чтобы восполнить эти пробелы и дополнить существующие знания, руководство Пикурис Пуэбло решило использовать научные методы и обратилось к генетикам для подтверждения и уточнения своей истории.
Исследование провели в сотрудничестве с генетиками из Копенгагенского университета. Оно стало уникальным примером партнерства, где коренное сообщество сохранило полный контроль над своими данными и процессом исследования. Результаты опубликованы в журнале Nature.
Ученые извлекли и проанализировали ДНК из останков 16 древних людей. Эти люди были похоронены между 1300 и 1500 годами нашей эры. Их геномы сравнили с геномами 13 современных членов общины Пикурис, а также с сотнями других древних и современных геномов из Северной и Южной Америки и Сибири. В анализ включили и ранее опубликованные данные низкого разрешения из элитных погребений в Пуэбло-Бонито — крупнейшем археологическом памятнике в каньоне Чако.
Методы анализа включали сравнение общих генетических вариантов, построение моделей популяционных отношений и поиск совпадающих длинных участков ДНК. Такие участки указывают на недавнее общее происхождение. Анализ подтвердил сильную генетическую преемственность между древними и современными жителями Пикурис Пуэбло.
Более того, и древние, и современные геномы Пикурис оказались наиболее близки к геномам древних людей из Пуэбло Бонито в каньоне Чако по сравнению со всеми другими изученными популяциями. Эта связь подкрепляется находкой у одного современного члена Пикурис очень редкого типа митохондриальной ДНК B2y1. Этот тип ранее находили у всех индивидов из элитных погребений Чако, что указывает на возможную прямую материнскую линию, которая связывает общины.
Исследователи также использовали генетические данные для реконструкции динамики численности населения в прошлом. Результаты не показали признаков значительного сокращения численности или генетического «бутылочного горлышка» до прихода европейцев, в период предполагаемого упадка Чако.
Оценки эффективной численности популяции — теоретического показателя, связанного с генетическим разнообразием — составили от трех до пяти с половиной тысяч человек. Это согласуется с археологическими данными и устной традицией. Они предполагают, что общая численность населения в сфере влияния Пикурис могла достигать 10 тысяч человек до катастрофического сокращения после европейского контакта, которое оценивают в 85% и более.
Кроме того, генетический анализ пролил свет на время миграции атабаскоязычных групп, предков современных навахо и апачей, на юго-запад. Древние геномы Пикурис, датированные ранее 1500 года нашей эры, не содержат следов атабаскской примеси.
Это подтверждает гипотезу о сравнительно позднем приходе этих групп в регион — скорее всего, уже после 1500 года, а не значительно раньше, как предполагали некоторые исследователи. Генетическая примесь атабасков появляется только у современных членов Пикурис, что отражает более поздние взаимодействия между народами.
Исследование демонстрирует, как генетика, используемая в тесном сотрудничестве с коренными народами, может эффективно дополнять устные предания и археологию.
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