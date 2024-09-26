Сыр с мумий бронзового века помог уточнить историю происхождения кефира

Ученым удалось извлечь и проанализировать ДНК из древних образцов сыра, найденных рядом с таримскими мумиями — мумифицированными телами, которые в начале XX века обнаружили во время археологических раскопок в бассейне реки Тарим в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Открытия указали на существование двух путей распространения кефира и сыра из него, тогда как прежде единственной родиной этих продуктов считали Северный Кавказ.

Мумии из захоронения Сяохэ (Xiaohe) на северо-западе Китая датируются бронзовым веком — их возраст оценивают примерно в 3300-3600 лет. На одном из тел, которое принадлежало молодой женщине и хорошо сохранилось в засушливых условиях пустынной местности, археологи в области головы и шеи нашли кусочки неправильной формы. В дальнейшем в них опознали фрагменты кисломолочного продукта — вероятнее всего, сыра, но полной уверенности в этом не было.

Точку в вопросе поставило новое исследование, статья о котором вышла в журнале Cell. С помощью генетического анализа коллектив специалистов из Китайской академии наук и нескольких университетов КНР подтвердил, что вещество — это остатки кефирного сыра.

Взяв образцы, найденные рядом с тремя разными мумиями, ученые выделили фрагменты сохранившейся ДНК и сравнили их с геномом современных веществ, которые применяют для изготовления сыра. В образцах оказались следы коровьей и козьей ДНК, что говорило об использовании молока обоих животных для сыроделия. При этом ученые отметили, что древние люди, жившие в том районе Китая, не смешивали два типа молока, как это часто делают ближневосточные и греческие сыроделы.

Исследователи также обнаружили фрагменты ДНК бактерий Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii, встречающихся в современных кефирных грибках. Эти похожие на соцветия цветной капусты образования содержат разные виды пробиотиков и дрожжей, которые при взаимодействии с молоком сквашивают его, превращая в кефир и кефирный сыр.

Сегодня распространены два основных типа бактерий Lactobacillus, один из которых родом с Северного Кавказа, а другой — из Тибета. Кавказский вариант наиболее широко применяют для изготовления кисломолочных продуктов в мире, в том числе в США, Японии и Европе.

Сопоставив геном древних и современных Lactobacillus kefiranofaciens, специалисты выяснили, что первые более близки к тибетским штаммам. Это расходится с принятым мнением о том, что кефир и связанные с ним продукты появились исключительно на Кавказе.

«Результаты наших научных наблюдений свидетельствуют, что кефирная культура в регионе Синьцзян на северо-западе Китая сохранилась с бронзового века», — заявила одна из авторов работы, сотрудница Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук Цяомэй Фу (Qiaomei Fu).

По мнению ученых, они обнаружили еще один маршрут распространения кефирных продуктов — из Синьцзяна вглубь Восточной Азии — дополнительно к ранее известному пути с Северного Кавказа в Европу.

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