В центре Мехико нашли трехтысячелетние могилы

Мексиканские археологи обнаружили в самом большом городском парке Америки гробницы доколумбовых времен. Осталось лишь найти поселение людей, которые хоронили там своих мертвых.

Чапультепек — это холм в центре мексиканской столицы, расположенный выше двух тысяч метров над уровнем моря. При ацтеках там находилась загородная резиденция правителя, с Теночтитланом ее связывала насыпь.

Во время испанской колонизации на холме построили дворец вице-короля (сейчас в нем размещен Национальный исторический музей), а лес вокруг имел статус охотничьего заказника. В наши дни Чапультепек — самый крупный городской парк Америки, площадью чуть менее 686 гектаров.

Летом 2023 года археологи из мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH) проводили раскопки, предваряющие строительные работы по улучшению инфраструктуры парка. И буквально в нескольких метрах от крупного городского проспекта они нашли целый ряд погребений доиспанского периода.

Вид сверху на археологический участок. Буквально в нескольких метрах от него находится оживленный проспект / © INAH

В пресс-релизе института исследователи сообщили, что они особо выделили десять усеченных конусообразных гробниц, половина которых содержит человеческие останки и погребальный инвентарь. Могилы датировали ранним и средним доклассическими периодами (2500-400 лет до нашей эры).

Это первое кладбище такого типа и возраста, обнаруженное на значительной высоте — 2416 метров над уровнем моря. По мнению археологов, где-то рядом, в парке Чапультепек, должны находиться остатки крупного поселения — скорее всего, сельскохозяйственного. Ведь кто-то же устраивал эти неодновременные (как это бывает в случае военного конфликта или эпидемии) погребения.

На сегодня археологические работы провели на площади 200 квадратных метров. Обнаруженные погребальные камеры имеют диаметр от одного до двух метров, максимальная высота — полтора метра. Все выполнены в форме усеченного перевернутого конуса, поэтому их называют колоколовидными гробницами.

Колоколовидные гробницы / © INAH

«Это очень специфический тип погребений. Примеры таких гробниц находили в других районах Древней Мексики, например на побережье Мексиканского залива, есть случаи их обнаружения на юге, севере и востоке Мексиканской котловины. Но теперь они есть и у нас», — прокомментировал археолог Лопес Камачо (López Camacho).

Предварительно, по характеристикам сопутствующих материалов, большую часть усеченных конусообразных гробниц датировали средним доклассическим периодом (1200-400 годы до нашей эры). Но некоторые из этих колоколовидных погребений близки к раннему доклассическому (2500-1200 годы до нашей эры).

Внутри пяти из них находились останки человеческих скелетов. По ним ясно, что хоронили людей в согнутом виде. По морфологическим признакам исследователи предположили, что четыре могилы — женские, одна — мужская. Все погребенные были молодыми людьми в расцвете лет.

В менее древних слоях кладбища археологи раскопали несколько прямоугольных курганов, где обнаружили три погребения. Это позволяет предположить, что вышеупомянутая деревня существовала в течение длительного времени, выходящего за рамки доклассического периода.

Ученые считают, что сельскохозяйственная община жила на холме, который потом назвали Чапультепеком, до извержения вулкана Кситле и последующего излияния лавы. Это случилось в 245-315 годах нашей эры.

Из гробниц извлекли предметы, составляющие погребальный инвентарь: четыре оленьих рога, обработанные как орудия труда, шилья, вогнуто-выпуклую чашку, большое количество женских фигурок и небольших сосудов, а также фигурки со схематичными чертами — археологи называют их «фантасмитас» (fantasmitas, «маленькие призраки»).

Фигурка из погребального инвентаря / © INAH

Все эти свидетельства говорят о существовании сложной социальной и погребальной практики, а также таких видов производственной деятельности, как земледелие, гончарное дело и строительство, еще в доклассический период, когда закрепились многие характерные черты мезоамериканских обществ, сохранившиеся в последующие века.

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