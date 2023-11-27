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55 минут назад
Алиса Гаджиева
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48

В центре Мехико нашли трехтысячелетние могилы

4.7

Мексиканские археологи обнаружили в самом большом городском парке Америки гробницы доколумбовых времен. Осталось лишь найти поселение людей, которые хоронили там своих мертвых.

Антропология
# археология
# Доколумбова Америка
# захоронения
# Мезоамерика
# погребение
мексиканский археолог
По предварительным оценкам, древним гробницам, найденным в городском парке Мехико, около трех тысяч лет / © INAH

Чапультепек — это холм в центре мексиканской столицы, расположенный выше двух тысяч метров над уровнем моря. При ацтеках там находилась загородная резиденция правителя, с Теночтитланом ее связывала насыпь.

Во время испанской колонизации на холме построили дворец вице-короля (сейчас в нем размещен Национальный исторический музей), а лес вокруг имел статус охотничьего заказника. В наши дни Чапультепек — самый крупный городской парк Америки, площадью чуть менее 686 гектаров.

Летом 2023 года археологи из мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH) проводили раскопки, предваряющие строительные работы по улучшению инфраструктуры парка. И буквально в нескольких метрах от крупного городского проспекта они нашли целый ряд погребений доиспанского периода.

раскопки в Мехико
Вид сверху на археологический участок. Буквально в нескольких метрах от него находится оживленный проспект / © INAH

В пресс-релизе института исследователи сообщили, что они особо выделили десять усеченных конусообразных гробниц, половина которых содержит человеческие останки и погребальный инвентарь. Могилы датировали ранним и средним доклассическими периодами (2500-400 лет до нашей эры).

Это первое кладбище такого типа и возраста, обнаруженное на значительной высоте — 2416 метров над уровнем моря. По мнению археологов, где-то рядом, в парке Чапультепек, должны находиться остатки крупного поселения — скорее всего, сельскохозяйственного. Ведь кто-то же устраивал эти неодновременные (как это бывает в случае военного конфликта или эпидемии) погребения.

На сегодня археологические работы провели на площади 200 квадратных метров. Обнаруженные погребальные камеры имеют диаметр от одного до двух метров, максимальная высота — полтора метра. Все выполнены в форме усеченного перевернутого конуса, поэтому их называют колоколовидными гробницами.

колоколовидные гробницы
Колоколовидные гробницы / © INAH

«Это очень специфический тип погребений. Примеры таких гробниц находили в других районах Древней Мексики, например на побережье Мексиканского залива, есть случаи их обнаружения на юге, севере и востоке Мексиканской котловины. Но теперь они есть и у нас», — прокомментировал археолог Лопес Камачо (López Camacho).

Предварительно, по характеристикам сопутствующих материалов, большую часть усеченных конусообразных гробниц датировали средним доклассическим периодом (1200-400 годы до нашей эры). Но некоторые из этих колоколовидных погребений близки к раннему доклассическому (2500-1200 годы до нашей эры).

Внутри пяти из них находились останки человеческих скелетов. По ним ясно, что хоронили людей в согнутом виде. По морфологическим признакам исследователи предположили, что четыре могилы — женские, одна — мужская. Все погребенные были молодыми людьми в расцвете лет.

В менее древних слоях кладбища археологи раскопали несколько прямоугольных курганов, где обнаружили три погребения. Это позволяет предположить, что вышеупомянутая деревня существовала в течение длительного времени, выходящего за рамки доклассического периода.

Ученые считают, что сельскохозяйственная община жила на холме, который потом назвали Чапультепеком, до извержения вулкана Кситле и последующего излияния лавы. Это случилось в 245-315 годах нашей эры.

Из гробниц извлекли предметы, составляющие погребальный инвентарь: четыре оленьих рога, обработанные как орудия труда, шилья, вогнуто-выпуклую чашку, большое количество женских фигурок и небольших сосудов, а также фигурки со схематичными чертами — археологи называют их «фантасмитас» (fantasmitas, «маленькие призраки»).

фигурка из погребения
Фигурка из погребального инвентаря / © INAH

Все эти свидетельства говорят о существовании сложной социальной и погребальной практики, а также таких видов производственной деятельности, как земледелие, гончарное дело и строительство, еще в доклассический период, когда закрепились многие характерные черты мезоамериканских обществ, сохранившиеся в последующие века.

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Антропология
# археология
# Доколумбова Америка
# захоронения
# Мезоамерика
# погребение
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Комментарии

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1 Комментарий

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
2 минуты назад
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Чапультепек переводится как "Холм Кузнечика". Он невысокий и слабо выраженный, склоны не ощущаются. А в парке до сих пор сохранились каменные платформы, на которых при императорах стояли клетки со зверями. И дорожки парка разбиты и сделаны ещё ацтеками. Доводилось гулять по ним. Интересное место.
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Николай Цыгикало
2 минуты назад
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В центре Мехико нашли трехтысячелетние могилыВ центре Мехико нашли трехтысячелетние могилы

Artemis Lam
10 минут назад
Идеалист он однако, жадность и "эффективный менеджмент" не позволят. Люди как эксплуатировали себе подобных и все что только можно, так и будут.

Билл Гейтс пообещал трехдневную рабочую неделю благодаря ИИБилл Гейтс пообещал трехдневную рабочую неделю благодаря ИИ

kpi
55 минут назад
Anatolyi Bucharskyi, А вот это Ваше утверждение может быть неверным? Возможно ведь все!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
57 минут назад
Andrey Kolkov, Ну тогда Вам остается только в YouTubt ролики поинтересней искать, где опровергают всё и вся. Это увлекательно - плоская земля, мошенники в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Marazmen, Да, был в сети такой бездарный и неграмотный блогер, продвигавший это тему. Если скорость света зависит от направления (т.е. мир неизотропен,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Ваня Сергеевич, Да! Именно так "в гармошку". Не бывает без люфтов и деформаций!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Роман Рыбка, Атомная бомба не доказательство? В свое время команда Курчатова смогла объяснить И.В. Сталину, что без СТО у них ничего не получится.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Алексей Думный, Вы задаете верные вопросы. Но Вы не первый, кто их задал. Именно отвечая на эти "элементарны" вопросы и создавалась СТО. Еще немного

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Майк Вазовский
1 час назад
Роман Рыбка, Так мало того, электричество и магнитное поле два не разъемных свойства. И тут вопрос, что к кому ещё магнитилось, тем более при таких

Физики открыли новый вид магнетизмаФизики открыли новый вид магнетизма

Михаил
1 час назад
Андрей Лаптев, визуально да, верно, а фактически нет, т.к. на таких скоростях и расстояниях то что мы видим, мы видим с искажениями. Как я говорил в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Дибров
1 час назад
kpi, Еще в техникуме молодой физик обнулил в опу все те теории одним движением. Но т.к., говорит, меня тут посадили вам читать, куда деваться ...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Вадим Маракулин, Лоренц великий ученый! И он решил задачу нахождения преобразований систем отсчета, относительно которых инвариантны (неизменны)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Andrey Kolkov, Вы это серьезно? Атомной бомбы недостаточно? Сталин в свое время понял, что без СТО не получится.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Wlad Homan, Спасибо! Наконец-то нашелся человек, который вместо того, чтобы просто по клавишам стучать, взял и нормально, правильно посчитал.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Andrey Kolkov, Из того, что кто-то чего-то не знает и затрудняется книжки почитать и разобраться, отнюдь не следует что "увы, наука сама пока толком ничего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Крехта Виталий, НЕТ такой системы отсчета, в которой можно видеть атом, движущийся со скоростью свет.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Алексей Геннадьевич, Вот в этом и есть весь смысл! Не бывает ПРОСТО! Все (расстояние, скорость, время, энергия ...) измеряется в ОТНОСИТЕЛЬНО

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Андрей Лаптев, Пропущено самое главное: указание системы отсчета, в которой проводится изменение. И, в зависимости от системы отсчета результаты

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kolkov
2 часа назад
Алексей Пушкин, что считать временем для фотона...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Рашид Имадиев, Расстояния измеряются в системе отсчета. И, если две системы отсчета движутся друг относительно друга, результаты измерения

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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