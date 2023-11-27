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22 минуты назад
Ольга Иванова
29

Ученые назвали неожиданную причину похудения людей в возрасте

5.1

Финские исследователи пришли к выводу, что возрастная потеря слуха может быть связана с нездоровой потерей веса.

Медицина
# вес
# гены
# глухота
# ИМТ
# масса тела
# похудение
# слух
Слуховой аппарат
Ученые назвали неожиданную причину похудения людей в возрасте / © Getty images

Предыдущие исследования показали наличие потенциальной взаимосвязи между повышенным уровнем шума (от дорожного движения, паровых турбин и так далее) и риском развития ожирения. Есть и другие данные: известно, например, что недоедание и недостаточный вес связаны с нейросенсорной потерей слуха. Существуют исследования, авторы которых утверждают, что развитие определенной глухоты положительно коррелирует с индексом массы тела (ИМТ).

Однако данные по этому вопросу весьма противоречивы. Ученые из Университета Оулу (Финляндия) решили больше узнать об этом и провели свое исследование. Они изучили воздействие возрастной потери слуха на снижение массы тела. В работе использовали данные сотен тысяч человек европейского происхождения. Возрастной диапазон испытуемых составил от 52 до 63 лет. Результаты своего труда ученые представили в журнале Scientific Reports.

Выяснилось, что возрастная потеря слуха коррелирует с похудением — снижением ИМТ и общего количества жира в организме. Ученые полагают, что причина кроется в гене, ассоциирующимся с жировом массой и ожирением — FTO. Не исключено, что его влияние на слух до сих пор ускользало от исследователей.

Отметим, что на этом этапе корреляцию потери веса и слуха только открыли, поэтому к выводам новой работы следует относиться с некоторой осторожностью.

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Медицина
# вес
# гены
# глухота
# ИМТ
# масса тела
# похудение
# слух
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kpi
41 минута назад
Anatolyi Bucharskyi, А вот это Ваше утверждение может быть неверным? Возможно ведь все!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
43 минуты назад
Andrey Kolkov, Ну тогда Вам остается только в YouTubt ролики поинтересней искать, где опровергают всё и вся. Это увлекательно - плоская земля, мошенники в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
50 минут назад
Marazmen, Да, был в сети такой бездарный и неграмотный блогер, продвигавший это тему. Если скорость света зависит от направления (т.е. мир неизотропен,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
58 минут назад
Ваня Сергеевич, Да! Именно так "в гармошку". Не бывает без люфтов и деформаций!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
59 минут назад
Роман Рыбка, Атомная бомба не доказательство? В свое время команда Курчатова смогла объяснить И.В. Сталину, что без СТО у них ничего не получится.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Алексей Думный, Вы задаете верные вопросы. Но Вы не первый, кто их задал. Именно отвечая на эти "элементарны" вопросы и создавалась СТО. Еще немного

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Майк Вазовский
1 час назад
Роман Рыбка, Так мало того, электричество и магнитное поле два не разъемных свойства. И тут вопрос, что к кому ещё магнитилось, тем более при таких

Физики открыли новый вид магнетизмаФизики открыли новый вид магнетизма

Михаил
1 час назад
Андрей Лаптев, визуально да, верно, а фактически нет, т.к. на таких скоростях и расстояниях то что мы видим, мы видим с искажениями. Как я говорил в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Дибров
1 час назад
kpi, Еще в техникуме молодой физик обнулил в опу все те теории одним движением. Но т.к., говорит, меня тут посадили вам читать, куда деваться ...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Вадим Маракулин, Лоренц великий ученый! И он решил задачу нахождения преобразований систем отсчета, относительно которых инвариантны (неизменны)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Andrey Kolkov, Вы это серьезно? Атомной бомбы недостаточно? Сталин в свое время понял, что без СТО не получится.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Wlad Homan, Спасибо! Наконец-то нашелся человек, который вместо того, чтобы просто по клавишам стучать, взял и нормально, правильно посчитал.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Andrey Kolkov, Из того, что кто-то чего-то не знает и затрудняется книжки почитать и разобраться, отнюдь не следует что "увы, наука сама пока толком ничего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Крехта Виталий, НЕТ такой системы отсчета, в которой можно видеть атом, движущийся со скоростью свет.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Алексей Геннадьевич, Вот в этом и есть весь смысл! Не бывает ПРОСТО! Все (расстояние, скорость, время, энергия ...) измеряется в ОТНОСИТЕЛЬНО

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Андрей Лаптев, Пропущено самое главное: указание системы отсчета, в которой проводится изменение. И, в зависимости от системы отсчета результаты

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kolkov
2 часа назад
Алексей Пушкин, что считать временем для фотона...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Рашид Имадиев, Расстояния измеряются в системе отсчета. И, если две системы отсчета движутся друг относительно друга, результаты измерения

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kolkov
2 часа назад
Andrey Kholin, Ка и неверного. Критерий веры неизвестен.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Paul Storn
2 часа назад
Что за бред я только что прочитал :/ "нельзя потому что нельзя" все можно, если два пучка вышли из одного центра в противоположных направлениях то

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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