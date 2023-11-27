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Ученые назвали неожиданную причину похудения людей в возрасте
Финские исследователи пришли к выводу, что возрастная потеря слуха может быть связана с нездоровой потерей веса.
Предыдущие исследования показали наличие потенциальной взаимосвязи между повышенным уровнем шума (от дорожного движения, паровых турбин и так далее) и риском развития ожирения. Есть и другие данные: известно, например, что недоедание и недостаточный вес связаны с нейросенсорной потерей слуха. Существуют исследования, авторы которых утверждают, что развитие определенной глухоты положительно коррелирует с индексом массы тела (ИМТ).
Однако данные по этому вопросу весьма противоречивы. Ученые из Университета Оулу (Финляндия) решили больше узнать об этом и провели свое исследование. Они изучили воздействие возрастной потери слуха на снижение массы тела. В работе использовали данные сотен тысяч человек европейского происхождения. Возрастной диапазон испытуемых составил от 52 до 63 лет. Результаты своего труда ученые представили в журнале Scientific Reports.
Выяснилось, что возрастная потеря слуха коррелирует с похудением — снижением ИМТ и общего количества жира в организме. Ученые полагают, что причина кроется в гене, ассоциирующимся с жировом массой и ожирением — FTO. Не исключено, что его влияние на слух до сих пор ускользало от исследователей.
Отметим, что на этом этапе корреляцию потери веса и слуха только открыли, поэтому к выводам новой работы следует относиться с некоторой осторожностью.
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