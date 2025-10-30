  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
30 октября, 09:55
Рейтинг: +716
Посты: 2177

В Китае протестировали передовой ускоритель тяжелых ионов

В китайской провинции Гуандун завершились испытания установки для высокоинтенсивного ускорения тяжелых ионов (HIAF) — крупнейшего в мире полного ионного ускорителя. Об этом сообщил Институт современной физики Китайской академии наук.

# Китай
# наука
# технологии
Аэрофотоснимок установки для высокоинтенсивного ускорения тяжелых ионов (HIAF) / © Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences
Аэрофотоснимок установки для высокоинтенсивного ускорения тяжелых ионов (HIAF) / © Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences

Расположенный в городе Хуэйчжоу в Гуандуне, ускоритель тяжелых ионов стал крупным национальным научно-техническим инфраструктурным проектом под руководством Института современной физики. Строительство началось в декабре 2018 года и включало установку более 6 000 крупных единиц оборудования, почти пяти миллионов компонентов и прокладку свыше одного миллиона метров трубопроводов.

Для реализации проекта исследовательская группа применила новую модель крупномасштабного научного инжиниринга с использованием технологии цифрового двойника, что позволило сократить время монтажа с обычных двух-трех лет до всего восьми месяцев.

По данным Института современной физики, ускоритель тяжелых ионов проведет тесты производительности пучка и планирует выполнить первый научный эксперимент до конца 2025 года, после чего последует этап технической приемки.

Когда ускоритель заработает на полную мощность, он обеспечит самый высокий в мире импульсный поток тяжелых ионов и оснащен самым точным многофункциональным масс-спектрометром для изучения ядер. Новый ускоритель станет ведущей глобальной платформой для исследований пределов атомных ядер, изучения ядерно-астрономических процессов, развития ядерной энергетики и реализации многоотраслевых научных приложений.

