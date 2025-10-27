Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Каждый пятый взрослый не захотел иметь детей

Недавнее исследование ученых из Университета штата Мичиган (Michigan State University) показало, что каждый пятый житель штата не планирует иметь детей. По словам исследователей, это отражает тенденцию по всей стране.

Кадр из фильма «Дикая» / © Searchlight Pictures

Авторы исследования, опубликованного в Scientific Reports, выяснили, что в Мичигане 21,6% взрослого населения — около 1,7 миллиона человек — не хотят детей. Как отметил соавтор исследования Закари Нил (Zachary Neal), это превышает население девяти крупнейших городов Мичигана.

Исследователи проанализировали данные репрезентативной выборки из 1 500 взрослых, участвовавших в опросе «State of the State», который проводил Институт общественной политики и социальных исследований при университете. Задачей исследователей было отделить осознанно бездетных от родителей и других людей, не имеющих детей.

Официальная статистика часто не разделяет разные типы лиц, не являющихся родителями. По словам Нила, это одно из первых исследований, в котором отдельно учитывались взрослые, намеренно отказавшиеся от детей.

По словам другого соавтора исследования Дженнифер Уотлинг Нил (Jennifer Watling Neal), люди, особенно женщины, которые не хотят детей, часто уверены, что передумают. Однако исследование показало обратное. Зачастую люди принимают решение остаться бездетными в возрасте до 20 лет. Многие женщины, которые в подростковом возрасте решили не иметь детей и достигли в среднем 40 лет, так и не изменили своего решения.

Хотя исследование было сосредоточено на Мичигане, демографический состав штата, согласно переписи 2021 года, аналогичен демографическому составу всей страны. По словам исследователей, если схожие результаты будут наблюдаться по всей стране, это означает, что от 50 до 60 миллионов американцев не желают иметь детей.