Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
15 сентября, 07:19
Рейтинг: +440
Посты: 958

OpenAI раскрыла причину «галлюцинаций» у ИИ

Специалисты OpenAI объяснили, почему модели ИИ иногда дают неверные ответы — так называемые «галлюцинации». Это устойчивая тенденция больших языковых моделей выдавать ответы, которые фактически могут быть неверны.

Сообщество
# OpenAI
# ИИ
# нейросети
# технологии
ChatGPT / © OpenAI
ChatGPT / © OpenAI

В недавно опубликованной статье группа исследователей OpenAI сообщила, что модели дают ошибочные ответы или «выдумывают» их, потому что при создании они вынуждены предугадывать результат. «Большие языковые модели оптимизированы для того, чтобы хорошо сдавать тесты, а угадывание в неопределенных ситуациях повышает результаты теста», — говорится в статье.

Традиционно выходные данные ИИ оцениваются просто: за правильный ответ — награда, за неправильный — наказание. Поэтому модель чаще делает догадку, потому что она может быть правильной, чем признает, что не знает ответа.

Из-за «естественного статистического давления» ИИ склонны придумывать ответ, вместо того чтобы признать свое незнание. В будущем многое будет зависеть от того, удастся ли эту проблему исправить.

OpenAI предлагает простое решение: перенастроить стимулы. Нужно поощрять адекватное проявление неуверенности и не наказывать за признание неизвестного. Это может уменьшить «галлюцинации» и открыть путь к более сложным языковым моделям с богатой прагматической компетенцией.

Как эти корректировки проявятся в реальном мире, пока неизвестно.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
12 сентября, 12:14
Росатом

В «Росатоме» впервые в мире извлекли три металла платиновой группы из ядерных отходов

Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.

Росатом
# металлы
# палладий
# платина
# ядерные отходы
12 сентября, 07:54
Адель Романова

На Макемаке обнаружили газообразный метан

Карликовая планета Макемаке стала уже вторым после Плутона объектом за орбитой Нептуна, на котором наблюдают испарение летучих веществ. Ученые не исключают, что у нее есть внутренний источник тепла.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# Макемаке
# метан
