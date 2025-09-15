Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
OpenAI раскрыла причину «галлюцинаций» у ИИ
Специалисты OpenAI объяснили, почему модели ИИ иногда дают неверные ответы — так называемые «галлюцинации». Это устойчивая тенденция больших языковых моделей выдавать ответы, которые фактически могут быть неверны.
В недавно опубликованной статье группа исследователей OpenAI сообщила, что модели дают ошибочные ответы или «выдумывают» их, потому что при создании они вынуждены предугадывать результат. «Большие языковые модели оптимизированы для того, чтобы хорошо сдавать тесты, а угадывание в неопределенных ситуациях повышает результаты теста», — говорится в статье.
Традиционно выходные данные ИИ оцениваются просто: за правильный ответ — награда, за неправильный — наказание. Поэтому модель чаще делает догадку, потому что она может быть правильной, чем признает, что не знает ответа.
Из-за «естественного статистического давления» ИИ склонны придумывать ответ, вместо того чтобы признать свое незнание. В будущем многое будет зависеть от того, удастся ли эту проблему исправить.
OpenAI предлагает простое решение: перенастроить стимулы. Нужно поощрять адекватное проявление неуверенности и не наказывать за признание неизвестного. Это может уменьшить «галлюцинации» и открыть путь к более сложным языковым моделям с богатой прагматической компетенцией.
Как эти корректировки проявятся в реальном мире, пока неизвестно.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Карликовая планета Макемаке стала уже вторым после Плутона объектом за орбитой Нептуна, на котором наблюдают испарение летучих веществ. Ученые не исключают, что у нее есть внутренний источник тепла.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
