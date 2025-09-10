Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

В то время как многие представляют себе процветание Европы через призму ее западных держав, более пристальный взгляд на величину валового внутреннего продукта, рассчитанную по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), открывает более тонкую региональную картину.

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году / © Visualcapitalist

Новая инфографика, созданная на основе данных Международного валютного фонда, показывает объем производства различных частей Европы, скорректированного по паритету покупательной способности в 2025 году. Нетрудно заметить, что центр тяжести ВВП по ППС в Европе заметно смещается на восток.

Объем российской экономики по ППС составляет 7,2 триллиона международных долларов (условная расчетная денежная единица, применяемая при сравнении макроэкономических показателей разных стран мира), что обеспечивает совокупный ВВП Восточной Европы почти 12,9 триллиона международных долларов, опережая и Северную, и Южную Европу. Более низкие уровни цен в таких странах, как Польша, Румыния и Чехия, укрепляют местную покупательную способность, увеличивая ее вклад с учетом стоимости жизни.

Если измерять в долларах США, то объем производства в Западной Европе, несомненно, доминирует. Только Германия планирует достичь к концу этого года экономики в размере 4,7 триллиона долларов США, что превышает совокупную долю Восточной Европы в долларах США (4,6 триллиона).

В совокупности на страны Западной Европы, включая Великобританию и Францию, приходится около 11,5 триллиона долларов США, или 41 % от общего номинального ВВП Европы. Сильная производственная база, крупные потребительские рынки и развитые торговые сети позволяют региону занимать лидирующие позиции в экономической иерархии Старого Света.