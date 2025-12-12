Слушатели узнают, как в зоопарках поддерживают естественное поведение животных и развивают из когнитивные способности.

Обогащение среды: как развлекают и обучают животных в зоопарке

О мероприятии

Биолог, выпускница академии им. К.А. Тимирязева Елена Козлова на лекции, посвященной обогащению среды, расскажет про различия между старинными зверинцами и современными зоопарками, обсудит разнообразие способов обогащения среды, объяснит, как определять соответствие обогащения видовым потребностям животных.

Участники совершат виртуальное путешествие по разным вольерам Московского зоопарка, увидят, как они устроены и чем наполнены, обсудят, что такое тренинг и чем он отличается от дрессировки.

ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.