Лекция
12+
Обогащение среды: как развлекают и обучают животных в зоопарке

Слушатели узнают, как в зоопарках поддерживают естественное поведение животных и развивают из когнитивные способности.

Московский зоопарк
18 декабря, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

О мероприятии

Биолог, выпускница академии им. К.А. Тимирязева Елена Козлова на лекции, посвященной обогащению среды, расскажет про различия между старинными зверинцами и современными зоопарками, обсудит разнообразие способов обогащения среды, объяснит, как определять соответствие обогащения видовым потребностям животных.

Участники совершат виртуальное путешествие по разным вольерам Московского зоопарка, увидят, как они устроены и чем наполнены, обсудят, что такое тренинг и чем он отличается от дрессировки.

Расписание
18
Четверг
Декабрь 2025
ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

12 декабря, 05:01
Александр Речкин
5
# биология
# животные
# природа
Комментарии

Написать комментарий

