Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Практически каждые пару месяцев появляется новая китайская космическая компания с очередным проектом ракеты и обещаниями выйти на орбиту в ближайшие годы. Долгое время большинство таких проектов подозрительно напоминали Falcon 9 компании SpaceX, но теперь ситуация меняется.

Рендер Starship-1 / © Beijing Leading Rocket Technology

Первым из этих «двойников» стала ракета Zhuque-3, разработанная компанией LandSpace, которая выполнила первый полет в начале этого месяца. Основная миссия прошла штатно, однако попытка посадки закончилась неудачей — вполне ожидаемый результат для дебютного полета.

Однако за последний год в Китае наметился заметный сдвиг в подходе к новым пусковым технологиям. Подобно тому как SpaceX стремится перейти от своей «рабочей лошадки» Falcon 9, летающего уже полтора десятилетия, к полностью многоразовому Starship, китайские компании также начали пересматривать свои амбиции.

Тренд задал китайский государственный сектор. В ноябре 2024 года власти объявили о серьезном изменении концепта сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9» (Long March 9). Вместо прежнего проекта — полностью одноразовой трехступенчатой ракеты с боковыми твердотопливными ускорителями — государственный производитель представил вариант, откровенно напоминающий полностью многоразовый Starship от SpaceX.

Примерно в то же время частная компания Cosmoleap объявила о планах создать полностью многоразовую ракету Leap в течение ближайших лет. Анимационное видео, представленное вместе с новостями о финансировании, показало, что компания намерена использовать систему посадки с «захватом башней обслуживания», аналогичную той, что SpaceX успешно продемонстрировала на своих испытаниях.

Но и это еще не все. В июне компания Astronstone заявила, что также разрабатывает ракету из нержавеющей стали, предусматривающую возврат первой ступени с помощью «палочек-манипуляторов». Astronstone даже не пыталась скрыть источник вдохновения, прямо заявив о «полном выравнивании своего технического подхода с подходом SpaceX Илона Маска».

По данным издания Ars Technica, компания Beijing Leading Rocket Technology пошла еще дальше. Она назвала свой проект «Starship-1», подчеркнув, что ракета будет «полностью многоразовой» и «усиленной искусственным интеллектом».

Стоит отметить, что в отличие от государственной Long March 9, большинство китайских стартапов начинают с уменьшенных версий Starship — и это логично, поскольку для стартапа практически нереально сразу взяться за разработку сверхтяжёлой ракеты.

Разумеется, многие из этих проектов так и не выйдут за пределы презентаций и рендеров. Коммерческая космическая отрасль США проходила через похожий период примерно десять лет назад — тогда существовали десятки стартапов с самыми разными идеями, но лишь единицы в итоге смогли добраться до орбиты.

Хотя механизмы венчурного финансирования в Китае отличаются от американских, инвесторами везде движет одно и то же — ожидание роста и долгосрочной прибыли. Поэтому стремление копировать самую успешную пусковую компанию мира, SpaceX, и ее передовые технологии выглядит вполне логичным. Китайские стартапы фактически обещают инвесторам стать «китайским SpaceX», а самый очевидный путь к этому — создание максимально похожих ракет.

Но получится ли у них довести собственный «Starship» до рабочего состояния — большой вопрос. В конце концов, даже сама SpaceX до сих пор находится на этапе активной разработки своей сверхтяжелой ракеты.