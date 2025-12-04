  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Андрэ Дави — исследователь Нила

Слушатели узнают про наследие французского исследователя и этнографа Андрэ Дави.

Библиотека иностранной литературы
18 декабря, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

Он знал о Ниле то, что отрицала официальная наука. Его карты были полны загадок. Его теории — вызовом истеблишменту. Участники раскроют величайшие секреты самой длинной реки мира вместе с наследием человека, который бросил вызов целой эпохе.

Член Русского географического общества Борис Семянников расскажет про наследие французского исследователя и этнографа Андрэ Дави (1889-1973). В то время, когда мир считал загадку истоков Нила решенной, Дави посвятил свою жизнь альтернативной версии, основанной на тщательных полевых наблюдениях. Его работы, долгое время остававшиеся в тени, сегодня представляют огромный интерес для истории науки и африканистики.

Расписание
18
Четверг
Декабрь 2025
ул. Николоямская, д. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

4 декабря, 08:56
Александр Речкин
1
# африка
# география
# история
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

    4 декабря, 08:16

  2. В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

    3 декабря, 21:39

  3. Механическая деформация сделала алмаз идеальным кубитом

    3 декабря, 16:24

  4. Татуировки резко повысили риск меланомы

    3 декабря, 14:09
Выбор редакции

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

3 декабря, 09:56

Последние комментарии

Костя Шалаев
8 минут назад
gotostereo, Все любят атом, пока его не начнут строить по соседству.

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

yur nik
10 минут назад
Люди вам трудно быть идиотами ? Вас лоб в лоб сталкивают а вы и подумать почему не в силах .шатаеи свои мозги ущербные зачем для чего и как....

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Антон Сидорук
16 минут назад
Saya, с нашей стороны люди тоже гибнут. А пиндосы кучу усилий кидают чтобы их гибло как можно больше. Вот и выходит, что цивилизация аннигилирует сама

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Антон Сидорук
20 минут назад
Mmnbvv, мне показалось, или ты что-то имеешь против матвиенко? Или может против медвидчука? Путин уже разрешил хохлофобию?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Igor S
26 минут назад
Виктор, вообще то там самая высокая плотность населения в Европе

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Шариф Умаров
30 минут назад
Alex, скорее изолируют таких как ты сионистов террористов!!!

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Память Калуга
30 минут назад
А, что с ФЭМ панелью? На нижней части фото? Она повреждена и отрывается? Или это тень от станции?

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Сергей Механик
32 минуты назад
Roman, предложенное вами сравнение не даёт достаточной ясности в понимании функций, полномочий и взаимодействия указанных мною ведомств.

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Sergei
38 минут назад
Что за загадочность? Ну и скажите что это за технология. Иначе создается впечатление, что вы просто звездите.

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Игорь Павлов
47 минут назад
Максим, так в тайнике были Тулы или Теслы? Я запутался

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Наталья Иванова
1 час назад
Не могу поверить, что при создании шедевров не был использован ИИ. И невольно приходит мысль о хрупкости миров, запечатленных мастерами.

Объявлены победители конкурса «Пейзажный фотограф 2025 года»

Рико
1 час назад
Виталий, должна будет найтись другая работа, или занятость. Работы другой куча. Роботы заменят людей , для только самых тупых. Ещё возможно,из за

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Киора Ли
1 час назад
Radhab, ты из России, нас вообще не учитывали

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Сергей Кержак
2 часа назад
Неосмотрительно со стороны китайцев. Они только что заключили соглашение о регулировании пограничных споров и этот робот выбросит это соглашение

Китайского человекоподобного робота впервые заметили на границе Индии

Потапов Сергей
2 часа назад
На видео какие-то антены, а не робот 🧐

Китайского человекоподобного робота впервые заметили на границе Индии

Аккурат Разсчёт
2 часа назад
Прокаченность играет роль а не масса) мышцы могут быть меньше но сильнее)

Мышечная масса замедлила старение мозга

ezdiumno ru
2 часа назад
Главное, что самих кошек не переписал!

Генетический анализ переписал историю происхождения домашних кошек

Потапов Сергей
2 часа назад
Vuqar, конечно, это же заслуга США

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

ирина кузнецова
2 часа назад
Антон, ты прав

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

ирина кузнецова
2 часа назад
Alex, Это религия Террора, увы , факты неоспоримы.Убей неверного ИТП. ..Вообще это дикари

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно