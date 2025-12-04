О мероприятии

Он знал о Ниле то, что отрицала официальная наука. Его карты были полны загадок. Его теории — вызовом истеблишменту. Участники раскроют величайшие секреты самой длинной реки мира вместе с наследием человека, который бросил вызов целой эпохе.

Член Русского географического общества Борис Семянников расскажет про наследие французского исследователя и этнографа Андрэ Дави (1889-1973). В то время, когда мир считал загадку истоков Нила решенной, Дави посвятил свою жизнь альтернативной версии, основанной на тщательных полевых наблюдениях. Его работы, долгое время остававшиеся в тени, сегодня представляют огромный интерес для истории науки и африканистики.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация