Вовлечение супругов повысило эффективность восстановления болезней сердца

Кардиологическая реабилитация — комплексная программа оздоровления пациента, перенесшего болезнь сердца. Она увеличивает продолжительность и улучшает качество жизни пациентов, снижая риск повторных осложнений перенесенных заболеваний.

Традиционно кардиологическая помощь фокусируется на пациенте, его самочувствии и психологическом состоянии. Однако многочисленные данные указывают, что качество близких отношений — значимый фактор восстановления при сердечно-сосудистых заболеваниях. Для этого даже создали парные программы реабилитации, которые подразумевают совместное изменение образа жизни партнеров, общие диеты и физическую активность.

Это объясняют тем, что стресс и конфликты в паре повышают артериальное давление, уровень кортизола и маркеров воспаления. В то же время поддержка партнера критически важна для соблюдения правильного режима и формирования полезных привычек. Несмотря на доказанную связь, систематическое вовлечение партнера в лечение так и не стало стандартом и до сих пор вызывает вопросы у специалистов.

Ученые из Канады оценили, насколько парные программы эффективны для улучшения здоровья пациентов и их близких. Результаты исследования опубликовали в Canadian Journal of Cardiology. Авторы проанализировали 12 научных работ последних лет с участием 1444 пациентов с подтвержденным сердечно-сосудистым заболеванием и их здоровых партнеров. В этих исследованиях партнеры либо активно участвовали в реабилитации более половины ее срока, либо вообще не привлекались к процессу.

Как выяснилось, более чем две трети исследований, оценивавших поведение, показали значимое преимущество парных программ в формировании здорового образа жизни. Пациенты с партнерами лучше соблюдали режим физических нагрузок, приема лекарств и диеты. В одном из исследований участники парной программы сохраняли физическую активность, тогда как пациенты без поддержки или с проблемами в отношениях ее теряли.

В нескольких случаях ученые наблюдали и прямые позитивные медицинские изменения: снижение уровня холестерина и уменьшение числа визитов к врачу. Однако присутствие партнера в реабилитации само по себе не приносит психологических преимуществ. В части работ улучшение психоэмоционального состояния отмечали только у пациентов, в других — только у партнеров, в третьих эффекта не обнаружили вовсе.

Также выяснилось, что, несмотря на положительный эффект от совместной реабилитации, качество отношений ни в одной паре не улучшилось. То есть совместное оздоровление само по себе отношения не укрепляет.

Таким образом, парные программы эффективны как инструмент поведенческой поддержки и общего оздоровления. Но их недостаточно для улучшения эмоционального климата в паре, и сами по себе они не способствуют сближению партнеров.

Андрей Серегин 12 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак