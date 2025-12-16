Уведомления
Вовлечение супругов повысило эффективность восстановления болезней сердца
Канадские ученые выяснили: привлечение партнеров к программам кардиореабилитации делает лечение заметно эффективнее. Исследование подтвердило, что такая поддержка существенно повышает приверженность пациентов к здоровому образу жизни.
Кардиологическая реабилитация — комплексная программа оздоровления пациента, перенесшего болезнь сердца. Она увеличивает продолжительность и улучшает качество жизни пациентов, снижая риск повторных осложнений перенесенных заболеваний.
Традиционно кардиологическая помощь фокусируется на пациенте, его самочувствии и психологическом состоянии. Однако многочисленные данные указывают, что качество близких отношений — значимый фактор восстановления при сердечно-сосудистых заболеваниях. Для этого даже создали парные программы реабилитации, которые подразумевают совместное изменение образа жизни партнеров, общие диеты и физическую активность.
Это объясняют тем, что стресс и конфликты в паре повышают артериальное давление, уровень кортизола и маркеров воспаления. В то же время поддержка партнера критически важна для соблюдения правильного режима и формирования полезных привычек. Несмотря на доказанную связь, систематическое вовлечение партнера в лечение так и не стало стандартом и до сих пор вызывает вопросы у специалистов.
Ученые из Канады оценили, насколько парные программы эффективны для улучшения здоровья пациентов и их близких. Результаты исследования опубликовали в Canadian Journal of Cardiology. Авторы проанализировали 12 научных работ последних лет с участием 1444 пациентов с подтвержденным сердечно-сосудистым заболеванием и их здоровых партнеров. В этих исследованиях партнеры либо активно участвовали в реабилитации более половины ее срока, либо вообще не привлекались к процессу.
Как выяснилось, более чем две трети исследований, оценивавших поведение, показали значимое преимущество парных программ в формировании здорового образа жизни. Пациенты с партнерами лучше соблюдали режим физических нагрузок, приема лекарств и диеты. В одном из исследований участники парной программы сохраняли физическую активность, тогда как пациенты без поддержки или с проблемами в отношениях ее теряли.
В нескольких случаях ученые наблюдали и прямые позитивные медицинские изменения: снижение уровня холестерина и уменьшение числа визитов к врачу. Однако присутствие партнера в реабилитации само по себе не приносит психологических преимуществ. В части работ улучшение психоэмоционального состояния отмечали только у пациентов, в других — только у партнеров, в третьих эффекта не обнаружили вовсе.
Также выяснилось, что, несмотря на положительный эффект от совместной реабилитации, качество отношений ни в одной паре не улучшилось. То есть совместное оздоровление само по себе отношения не укрепляет.
Таким образом, парные программы эффективны как инструмент поведенческой поддержки и общего оздоровления. Но их недостаточно для улучшения эмоционального климата в паре, и сами по себе они не способствуют сближению партнеров.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
