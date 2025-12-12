Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

В холодных водах у берегов Британской Колумбии обитают «резидентные» косатки (Orcinus orca ater, в российской терминологии — косатки R-типа). Это особый подвид косаток (Orcinus orca), который почти полностью питается чавычей (Oncorhynchus tshawytscha) — самым крупным видом тихоокеанского лосося.

В том же районе рядом с Orcinus orca ater плавают белобокие дельфины (Lagenorhynchus obliquidens). Они гораздо социальнее и общительнее, чем косатки, при этом предпочитают более разнообразную пищу: сельдь и мелкую рыбу.

Продолжительные наблюдения с лодок за Lagenorhynchus obliquidens показали, что дельфины плавают в считаных метрах от косаток и не боятся находиться рядом. Открытие удивило ученых, потому что обычно разные виды морских млекопитающих либо конкурируют друг с другом, либо ведут себя агрессивно.

Например, косатки другого подвида — Бигга — Orcinus orca rectipinnus (в российской терминологии — косатки T-типа), которые тоже живут в этих водах, охотятся на дельфинов и тюленей.

Почему же Orcinus orca ater и Lagenorhynchus obliquidens так спокойно плавают вместе? Ученые выдвинули две гипотезы. Согласно первой, дельфины могут использовать «резидентных» косаток как «живой щит» для защиты от более опасных хищников — косаток Бигга. Это не сотрудничество, а односторонняя тактика выживания дельфинов.

Вторая гипотеза гласит, что дельфины, вероятно, просто воруют пищу у косаток. Такое поведение, где один вид получает выгоду за счет труда другого, не принося тому пользы, в случае с косатками и дельфинами — присвоение чужой пищи, в биологии называют клептопаразитизмом.

Правда, обе гипотезы имели существенный изъян: не могли убедительно объяснить, почему территориальные и ревностные охотники — косатки — терпели присутствие дельфинов, не проявляя к ним ни малейшей агрессии. Более того, окончательно разобраться в причинах этого мирного сосуществования мешала сама среда: наблюдения с поверхности или лодок не давали полной картины. Мутная вода и большая глубина, на которой разворачивалось действие, скрывали ключевые детали подводных взаимодействий. Разгадать эту тайну помогли только технологии, позволившие, наконец, заглянуть в глубину.

В 2020 году международная команда морских биологов под руководством Сары Фортуны (Sarah Fortune) из Университета Далхаузи в Канаде попыталась окончательно разобраться в этом вопросе. После многолетних исследований, результаты которых опубликованы в журнале Nature Scientific Reports, авторы опровергли две ранее выдвинутые гипотезы и показали, что на самом деле косатки и дельфины организуют межвидовое сотрудничество, чтобы вместе охотиться на лосося.

Во время полевых работ ученые применили комплексный технологический подход: беспилотники для аэросъемки, датчики движения и акустические датчики, специальные телеметрические метки, а также компактные камеры.

С помощью длинного шеста и присосок исследователи прикрепили аппаратуру на спины девяти «резидентным» косаткам, плавающим у северной части острова Ванкувер. За время наблюдений команда Фортуны зафиксировала 258 случаев «встречи» дельфинов и косаток, причем все они происходили, когда косатки искали, ловили или поедали тихоокеанского лосося. В 25 эпизодах, когда косатки встречали дельфинов, меняли курс и следовали за последними. В общей сложности косатки разворачивались в сторону дельфинов 102 раза.

Но самое интересное происходило под водой. Данные с акустических датчиков и камер показали, что четыре помеченные косатки вместе с дельфинами погружались на глубину до 60 метров — в темную зону, где крупный лосось прячется среди скал и расщелин.

Это совместное погружение — важный этап охоты. Чавыча достигает почти метра в длину, она часто погружается на глубину, где царит практически полная темнота. В этот момент в дело вступала эхолокация.

Совместная охота косаток и дельфинов на лосося / © University of British Columbia (A.Trites), Dalhousie University (S. Fortune), Hakai Institute (K. Holmes), Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (X. Cheng), CityNews

Анализ акустических данных показал любопытную деталь: в присутствии дельфинов косатки часто снижали собственную активную эхолокацию, чтобы «подслушивать» их щелчки. Если эхолокация косатки похожа на «луч фонарика», то дельфины, сканирующие воду, действуют как «прожектор», значительно расширяя акустическое «поле зрения» и помогая быстрее обнаружить добычу.

Когда охота заканчивалась успехом, наступал этап, который сложно объяснить простым соседством. Косатка хватала крупную чавычу, выносила ее на поверхность и разрывала на части, чтобы поделиться с членами своей семейной группы. В этот момент появлялись дельфины. Они подплывали к голове косатки и подбирали остатки рыбы.

Для дельфинов чавыча слишком велика, чтобы поймать и проглотить целиком, поэтому такие объедки — ценный источник пищи. При этом косатки, обычно ревностно охраняющие свою добычу, не проявляли никакой агрессии к назойливым сотрапезникам.

Не все исследователи согласны с выводами команды Фортуны о межвидовом охотничьем сотрудничестве. Некоторые эксперты, комментируя научную работу, предложили альтернативные объяснения. Канадский морской биолог Бриттани Визона-Келли (Brittany Visona-Kelly) из организации Ocean Wise отметила, что в ее исследованиях с дронами в том же регионе косатки часто игнорировали дельфинов, а иногда даже явно их избегали. Ученый предположила, что основная выгода для дельфинов — это защита от косаток Бигга, а не сотрудничество в поиске пищи.

Однако Фортуна подчеркнула, что данные говорят о скоординированных действиях, а не о случайном «нахлебничестве». Косатки целенаправленно следовали за дельфинами, а не просто терпели их присутствие.

