15 декабря, 18:04
Андрей Серегин
12

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

❋ 3.9

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
Апеннинский бурый медведь в парке Аппенино-Тоско-Эмилиано / © Mykola Pokalyuk

Апеннинский бурый медведь — редкая популяция, которая живет исключительно в Центральной Италии в тесном соседстве с человеком уже тысячи лет. Эти животные отделились от сородичей примерно три тысячи лет назад и с тех пор жили изолированно. Люди преследовали и оттесняли их в горы, из-за чего численность медведей периодически сокращалась, но популяция смогла сохраниться до наших дней.

Сейчас эти медведи отличаются относительно спокойным и менее агрессивным нравом по сравнению с другими бурыми медведями. Долгое время оставалось неясным, стало ли такое поведение результатом обучения, или антропогенный фактор привел к настоящим эволюционным изменениям. Новое исследование ученых из Университета Феррары в Италии, опубликованное в журнале Molecular Biology and Evolution, дало ответ на этот вопрос.

Авторы научной работы впервые собрали хромосомный эталонный геном апеннинского медведя. Затем они проанализировали полные геномы 20 медведей из Апеннин и Словакии — последних как представителей крупной европейской популяции, — а также использовали опубликованные данные по медведям из Канады и Аляски.

Оказалось, апеннинские медведи имеют крайне низкое генетическое разнообразие, причиной чего было недавнее сильное «бутылочное горлышко». Так называют ситуацию, когда значительная часть популяции погибает по каким-то причинам, и свои гены будущим поколениям передает малое количество особей, что и снижает разнообразие генетических вариантов. Оно совпало с активной вырубкой лесов и расширением сельского хозяйства, что и привело к изоляции популяции.

Важным открытием стало то, что среди генов, которые подверглись сильнейшему отбору, оказались связанные с развитием и работой нервной системы, а конкретнее — с поведением. Среди них — ген DCC, который управляет ростом нервных окончаний и связан с одомашниванием лисиц и кошек; ген SLC13A5, влияющий на темперамент домашнего скота; а также гены GRM7 и GRIK3, отвечающие за глутаматные рецепторы, важные для передачи сигналов в мозге и тоже вовлеченные в процесс доместикации. По сути, ученые обнаружили целый генетический ансамбль, способствующий снижению агрессии.

Авторы статьи утверждают, что самое правдоподобное объяснение этим данным — многовековое непреднамеренное влияние человека. Более агрессивных, смелых и конфликтных медведей с большей вероятностью уничтожали люди для самозащиты или контроля. В результате выживали и оставляли потомство более осторожные и менее агрессивные особи. Со временем такой антропогенный отбор привел к росту доли «мирных» генетических вариантов во всей популяции.

Следовательно, снижение агрессивности стало для апеннинского медведя эволюционной стратегией выживания. Это уменьшило прямые конфликты с людьми, что, в свою очередь, снизило смертность медведей от человеческих рук. Генетически закрепленное поведение стало ключом к долгосрочному, хоть и хрупкому, сосуществованию.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
11 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
15 декабря, 08:10
Любовь С.

Опубликована «дорожная карта» первой пилотируемой миссии на Марс

В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.

Астрономия
# астронавты
# жизнь на Марсе
# колонизация Марса
# космические аппараты
# пилотируемый полет
# поверхность марса
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
13 декабря, 14:51
Игорь Байдов

В прошлом у Марса могла быть большая луна, которая управляла приливами

На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.

Астрономия
# вода на марсе
# Деймос
# марс
# спутники Марса
# Фобос
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
Комментарии

