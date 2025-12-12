Слушатели узнают, как в советской Москве боролись с диверсионно-подрывной деятельностью и разведкой германских спецслужб.

О мероприятии

С июня 1941 по апрель 1942 года НКВД СССР и его Московское управление работали в условиях фронтового города. Осенью 41-го, когда возникла реальная угроза столице, наши спецслужбы начали реализовывать сверхсекретный «Московский план».

Слушатели узнают, в чем заключалась суть этой программы и кто ей руководил. Полковник госбезопасности в отставке Олег Хлобустов расскажет о том, почему «Московский план» опирался не только на профессиональных чекистов, но и на москвичей-патриотов.

ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва 19:30 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется.