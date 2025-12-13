Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В прошлом у Марса могла быть большая луна, которая управляла приливами
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Сегодня вокруг Марса вращаются два небольших спутника — Фобос и Деймос. Их диаметр составляет приблизительно 22 и 12 километров соответственно. Они имеют неправильную, вытянутую и бугристую форму, отчего внешне чем-то напоминают космическую «картофелину».
Что касается гравитационного влияния этих спутников на планету, оно ничтожно мало. Если бы в наши дни на Марсе были моря, два марсианских спутника практически не влияли бы на марсианские приливные процессы. Масса этих тел и расстояние, на котором они находятся от Красной планеты, дают слабый приливный эффект по сравнению с Луной у Земли.
Когда на Земле мы видим регулярно накатывающие на берег волны, то знаем — это работа приливов, вызванных в основном гравитацией Луны и в меньшей степени — Солнца. Вода приходит и уходит, оставляя после себя характерные следы — слои песка и ила, формирующиеся с предсказуемой, периодической последовательностью, которые геологи называют ритмитами. Эти слоистые образования, словно природный «диктофон», сохраняют информацию о циклах приливов и используются для реконструкции древних условий.
Специалисты предполагают, что в далеком прошлом на Марсе все же существовали моря, и если бы у планеты была достаточно массивная луна, она тоже могла оставить подобные «записи» в осадочных породах. Фобос и Деймос для этой роли категорически не подходят.
В августе 2012 года в районе кратера Гейл успешно совершил посадку марсоход NASA «Кьюриосити». Этот кратер особенно интересен ученым, потому что служит одной из лучших природных «книг истории Марса», сохранив многослойные геологические записи, которые помогают реконструировать древнюю климатическую и водную среду планеты. В нем обнаружены эродированные осадочные породы, которые с большой долей вероятности могут быть озерными отложениями. То есть миллиарды лет назад кратер Гейл мог быть заполнен водой.
Международная команда геологов, планетологов и геофизиков под руководством Сунити Карунатиллаке (Suniti Karunatillake) из Университета штата Луизиана в США изучила снимки, сделанные «Кьюриосити» в кратере Гейл, и обнаружила на них тонкие, чередующиеся слои осадочных пород. По мнению исследователей, эти слои напоминают земные ритмиты. Карунатиллаке и его коллеги объяснили их именно как возможные признаки древних приливов.
Чтобы подтвердить свою догадку, ученые пошли дальше простого визуального сравнения. Для анализа структуры слоев марсианских пород они использовали стандартный математический метод, называемый преобразованием Фурье, который помогает выявлять скрытые ритмы (периодичности) в данных. Преобразование Фурье — это математический способ перевести сигнал из временной формы в частотную форму. То есть оно объясняет, из каких частотных «составляющих» состоит исходный сигнал.
Анализ показал, что толщина марсианских слоев изменялась с равными интервалами — то увеличивалась, то уменьшалась через конкретные промежутки времени. Такой закономерный чередующийся рисунок похож на волны приливов, которые на Земле повторяются регулярно из-за влияния Луны и Солнца. В случае Марса приливы, судя по всему, также вызывали два небесных тела — Солнце и древний спутник.
На основании этих данных ученые смогли оценить параметры гипотетического марсианского спутника. Если он действительно существовал, то его масса в 15—18 раз превышала массу самого крупного из нынешних спутников — Фобоса. При этом он все равно оставался бы менее массивным, чем Луна Земли. Исследователи предположили, что Фобос и Деймос могут быть обломками той самой большой древней луны, которая когда-то разрушилась.
Идея о том, что на Марсе могли быть приливы, поддерживается другими специалистами. Еще в 2023 году геолог Раджат Мазумдер (Rajat Mazumder) из Немецкого технологического университета в Омане заметил похожие слоистые образования на снимках марсианского кратера Езеро, сделанных марсоходом «Персеверанс», и предположил, что они тоже образовались под влиянием приливов.
Однако фотографии «Персеверанс» не имели достаточного разрешения для детального математического анализа. Новые снимки из кратера Гейл оказались гораздо лучше и предоставили больше деталей.
Однако в научном сообществе к выводам команды Карунатиллаке отнеслись с настороженностью. Например, планетолог Никола Мангольд (Nicolas Mangold) из Лаборатории планетологии и геонаук в Нанте во Франции усомнился, что водоемы в кратерах Езеро и Гейл были достаточно большими для возникновения заметных приливов. По его мнению, даже более массивная луна не сделала бы эти места подходящими для записи приливных отложений.
Другой планетолог, Кристофер Федо (Christopher Fedo) из Университета Теннесси в США, отметил, что ритмиты формируются не только приливами. Похожая регулярная слоистость может быть результатом сезонных изменений климата, колебаний уровня воды, мелких течений и других геологических процессов.
Авторы исследования подготовились к такой критике. Они предложили возможное объяснение. Ученые допустили, что озеро в кратере Гейл имело гидрологическую связь с более крупным морем или океаном. То есть оно могло быть «приливным бассейном», соединенным с большим водоемом. Поэтому приливы в нем все же могли быть, и их следы, вероятно, сохранились в породах.
В то же время исследователи не пояснили, как слои, образованные в результате регулярных сезонных колебаний уровня водоема, можно отличить от тех, что сформировались под действием приливов. Это действительно сложно, поскольку временное разрешение ритмитов недостаточно точное.
Другая проблема: чтобы получились сегодняшние Фобос и Деймос, большую луну должен был разрушить чудовищный удар. Чтобы разбросать обломки (будущие Фобос и Деймос) по орбите, им нужно придать скорость в три километра в секунду. Для этого требуется невероятное количество энергии — порядка триллиона триллионов джоулей. Это в миллионы раз больше энергии, чем выделилось при взрыве самой мощной ядерной бомбы.
Такую энергию могло дать только лобовое столкновение большой луны (диаметром не более 30 километров при такой расчетной массе) с другим гигантским объектом диаметром в десятик километром, то есть почти тех же размеров, что и сам спутник. Вероятность подобного события крайне мала.
Результаты научной работы Карунатиллаке и его коллеги представят на ежегодной встрече Американского геофизического союза, которая пройдет с 15 по 19 декабря в Новом Орлеане.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Белорусские инженеры выяснили, как комплексы uST могут улучшить городскую транспортную инфраструктуру
Развитие городского транспорта со временем упирается в пределы наземной инфраструктуры. Рост трафика, дефицит территории и высокая стоимость строительства традиционных магистралей стимулируют поиск альтернативных решений, таких как транспортно-инфраструктурный комплекс uST, не требующий значительного землеотвода под застройку. Белорусские инженеры подробно исследовали возможности применения технологии uST в городской среде.
До сих пор предполагалось, что Венера вращается вокруг своей оси ретроградно после сильного удара в результате столкновения с другой планетой. Недавние расчеты показали, что столь необычную особенность она могла приобрести и без подобной катастрофы: возможно, к этому постепенно привело влияние плотной венерианской атмосферы.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Ноября, 2020
Зачем нужны космические гейзеры Флориды
21 Февраля, 2021
Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце
26 Октября, 2015
Топ самых абсурдных теорий заговора
3 Августа, 2015
Животные, изменившие историю
24 Августа, 2016
Вегетарианство: добро или зло?
20 Июня, 2016
Как стать пилотом
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии