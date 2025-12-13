  • Добавить в закладки
13 декабря, 14:51
Игорь Байдов
В прошлом у Марса могла быть большая луна, которая управляла приливами

На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.

Астрономия
# вода на марсе
# Деймос
# марс
# спутники Марса
# Фобос
кратер Гейл
Древнее озера в марсианском кратере Гейл в представлении художника / © Flickr, Kevin Gill

Сегодня вокруг Марса вращаются два небольших спутника — Фобос и Деймос. Их диаметр составляет приблизительно 22 и 12 километров соответственно. Они имеют неправильную, вытянутую и бугристую форму, отчего внешне чем-то напоминают космическую «картофелину». 

Что касается гравитационного влияния этих спутников на планету, оно ничтожно мало. Если бы в наши дни на Марсе были моря, два марсианских спутника практически не влияли бы на марсианские приливные процессы. Масса этих тел и расстояние, на котором они находятся от Красной планеты, дают слабый приливный эффект по сравнению с Луной у Земли.

Когда на Земле мы видим регулярно накатывающие на берег волны, то знаем — это работа приливов, вызванных в основном гравитацией Луны и в меньшей степени — Солнца. Вода приходит и уходит, оставляя после себя характерные следы — слои песка и ила, формирующиеся с предсказуемой, периодической последовательностью, которые геологи называют ритмитами. Эти слоистые образования, словно природный «диктофон», сохраняют информацию о циклах приливов и используются для реконструкции древних условий. 

Специалисты предполагают, что в далеком прошлом на Марсе все же существовали моря, и если бы у планеты была достаточно массивная луна, она тоже могла оставить подобные «записи» в осадочных породах. Фобос и Деймос для этой роли категорически не подходят. 

В августе 2012 года в районе кратера Гейл успешно совершил посадку марсоход NASA «Кьюриосити». Этот кратер особенно интересен ученым, потому что служит одной из лучших природных «книг истории Марса», сохранив многослойные геологические записи, которые помогают реконструировать древнюю климатическую и водную среду планеты. В нем обнаружены эродированные осадочные породы, которые с большой долей вероятности могут быть озерными отложениями. То есть миллиарды лет назад кратер Гейл мог быть заполнен водой.

Международная команда геологов, планетологов и геофизиков под руководством Сунити Карунатиллаке (Suniti Karunatillake) из Университета штата Луизиана в США изучила снимки, сделанные «Кьюриосити» в кратере Гейл, и обнаружила на них тонкие, чередующиеся слои осадочных пород. По мнению исследователей, эти слои напоминают земные ритмиты. Карунатиллаке и его коллеги объяснили их именно как возможные признаки древних приливов.

Чтобы подтвердить свою догадку, ученые пошли дальше простого визуального сравнения. Для анализа структуры слоев марсианских пород они использовали стандартный математический метод, называемый преобразованием Фурье, который помогает выявлять скрытые ритмы (периодичности) в данных. Преобразование Фурье — это математический способ перевести сигнал из временной формы в частотную форму. То есть оно объясняет, из каких частотных «составляющих» состоит исходный сигнал. 

Анализ показал, что толщина марсианских слоев изменялась с равными интервалами — то увеличивалась, то уменьшалась через конкретные промежутки времени. Такой закономерный чередующийся рисунок похож на волны приливов, которые на Земле повторяются регулярно из-за влияния Луны и Солнца. В случае Марса приливы, судя по всему, также вызывали два небесных тела — Солнце и древний спутник.

На основании этих данных ученые смогли оценить параметры гипотетического марсианского спутника. Если он действительно существовал, то его масса в 15—18 раз превышала массу самого крупного из нынешних спутников — Фобоса. При этом он все равно оставался бы менее массивным, чем Луна Земли. Исследователи предположили, что Фобос и Деймос могут быть обломками той самой большой древней луны, которая когда-то разрушилась.

Идея о том, что на Марсе могли быть приливы, поддерживается другими специалистами. Еще в 2023 году геолог Раджат Мазумдер (Rajat Mazumder) из Немецкого технологического университета в Омане заметил похожие слоистые образования на снимках марсианского кратера Езеро, сделанных марсоходом «Персеверанс», и предположил, что они тоже образовались под влиянием приливов. 

кратер Гейл
На изображениях показан путь «Кьюриосити» в сторону хребта Веры Рубин на нижнем склоне горы Шарпа в марсианском кратере Гейл. На цветных снимках, сделанных марсоходом, видны тонкие слоистые образования. Ученые считают, что это свидетельствует о ритмитах. Справа представлены аналогичные слои, которые встречаются на Земле (для сравнения) / © Ranjan Sarkar, Priyabrata Das, Suniti Karunatillake, AGU25, Eos

Однако фотографии «Персеверанс» не имели достаточного разрешения для детального математического анализа. Новые снимки из кратера Гейл оказались гораздо лучше и предоставили больше деталей. 

Однако в научном сообществе к выводам команды Карунатиллаке отнеслись с настороженностью. Например, планетолог Никола Мангольд (Nicolas Mangold) из Лаборатории планетологии и геонаук в Нанте во Франции усомнился, что водоемы в кратерах Езеро и Гейл были достаточно большими для возникновения заметных приливов. По его мнению, даже более массивная луна не сделала бы эти места подходящими для записи приливных отложений.

Другой планетолог, Кристофер Федо (Christopher Fedo) из Университета Теннесси в США, отметил, что ритмиты формируются не только приливами. Похожая регулярная слоистость может быть результатом сезонных изменений климата, колебаний уровня воды, мелких течений и других геологических процессов. 

Авторы исследования подготовились к такой критике. Они предложили возможное объяснение. Ученые допустили, что озеро в кратере Гейл имело гидрологическую связь с более крупным морем или океаном. То есть оно могло быть «приливным бассейном», соединенным с большим водоемом. Поэтому приливы в нем все же могли быть, и их следы, вероятно, сохранились в породах.

В то же время исследователи не пояснили, как слои, образованные в результате регулярных сезонных колебаний уровня водоема, можно отличить от тех, что сформировались под действием приливов. Это действительно сложно, поскольку временное разрешение ритмитов недостаточно точное.

Другая проблема: чтобы получились сегодняшние Фобос и Деймос, большую луну должен был разрушить чудовищный удар. Чтобы разбросать обломки (будущие Фобос и Деймос) по орбите, им нужно придать скорость в три километра в секунду. Для этого требуется невероятное количество энергии — порядка триллиона триллионов джоулей. Это в миллионы раз больше энергии, чем выделилось при взрыве самой мощной ядерной бомбы. 

Такую энергию могло дать только лобовое столкновение большой луны (диаметром не более 30 километров при такой расчетной массе) с другим гигантским объектом диаметром в десятик километром, то есть почти тех же размеров, что и сам спутник. Вероятность подобного события крайне мала.

Результаты научной работы Карунатиллаке и его коллеги представят на ежегодной встрече Американского геофизического союза, которая пройдет с 15 по 19 декабря в Новом Орлеане.

Игорь Байдов
450 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Комментарии

Последние комментарии

Кен Адамс
6 минут назад
Российских учёных отстранили от научных данных БАК, при строительстве которого мы тоже участвовали, который также находиться во Франции и

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Павел Турчанников
59 минут назад
Роман, Рогозин не обещал американцам а предложил . Вице-премьер России Дмитрий Рогозин посоветовал США доставлять своих космонавтов на МКС с

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Павел Турчанников
1 час назад
Дмитрий, так он не обещал , он проинформировал что работы в этом направлении подходят к завершению и космодром восточный сможет запускать

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Эдуард Фатеев
1 час назад
Slava, чери распыляется на несколько брендов, поэтому в рейтинг не попал, пока что

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира

Иван Колупаев
2 часа назад
Глянешь новости по экономике в других СМИ - тут задолженность, там банкротство. Читаешь коменты к голой науке "жить стало лучше, жить стало веселее"

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Денис Бугаков
3 часа назад
Проверил с эпл погодой- неправда Москва ,Лондон,Стокгольм должны быть в правой нижней части их климат холодный и влажный!

Инфографика: климат в крупнейших городах мира

Pavel
3 часа назад
Мультик уже есть?

Китай испытал, возможно, первую портативную квантовую радиостанцию для действий в сложной местности

Олег Нефедов
4 часа назад
Марат, И как это сделать, через революцию 1917 г.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Valerij Kiselov
4 часа назад
Сергей, Когда бензин станет намного дороже.

Мировые продажи электромобилей резко выросли в 2025 году

Марат Бикмуллин
5 часов назад
Для понимания насколько люди стали жить лучше необх. учесть неравномерность распределения доходов, а именно исключить доходы сверхбогатых, а это

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Роман Желтов
5 часов назад
Павел, он еще обещал американцам на батуте летать к мкс

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Violet Writer
5 часов назад
Так, косатки же и есть дельфины, нет?

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

Сергей Варченя
6 часов назад
sergey, ты просто видимо ещё не жил в 2000-м

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Сергей Варченя
6 часов назад
Долг, нифига. Прогресс сильно выше, чем в 2 раза. Цифры для России занижены. Я помню как жил я 25 лет назад, я вижу как живут мои дети. Это несравнимые

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Сергей Варченя
6 часов назад
ИМХО, инфографика сильно занижена для России. Я прекрасно помню как я жил в 2000-м с родителями. Я прекрасно вижу как живут мои дети в 2025. Говорите что

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Anton Derevyagin
6 часов назад
Что-то создателей чёрного моря не видно. Не смогли справиться со свободой, обрушившейся на страну после гнёта ужасного совка? 😀

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Саян Горюн
6 часов назад
Владимир, - если работал, то должен знать что это нельзя НАЗЫВАТЬ АВТОСЦЕПКОЙ! Оставь это право менеджерам и блогерам с журналистами.

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Саян Горюн
6 часов назад
Дурь... Какая к черту сцепка - просто автоматическая сигнализация нового типа.! Хотел бы я посмотреть как поезда на участках с разным профилем пути

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Яна Звонкова
6 часов назад
Хреновей только в Рейкьявике,что всем покоя нет до этой России,урюки, просто, составами прутся с прекрасной родины.

Инфографика: климат в крупнейших городах мира

Виталий Вершинин
7 часов назад
TrolikZalomaiev, поздравляю , хорошо присосался к норвежской нефти. Не всем дано.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

