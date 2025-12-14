  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
14 декабря, 09:51
Рейтинг: +26
Посты: 135

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Для многих людей утро начинается с простого выбора — кофе или чай. Однако один из этих напитков уверенно лидирует по объему потребления во всем мире, и эта картина отражает не только культурные привычки, но и экономические изменения, а также глобальные проблемы с поставками.

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов / © World Visualized
Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов / © World Visualized

По данным Международной организации по кофе (ICO), ежегодное мировое потребление превышает 170 миллионов мешков кофе, причем европейские страны остаются лидерами по объему кофе на душу населения. Особенно выделяются государства Северной Европы: так жители Финляндии в среднем выпивают почти по четыре чашки в день на человека.

Тем не менее чаем остается самым потребляемым горячим напитком в мире. Исследования Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) показали, что глобальное потребление чая продолжает расти — в первую очередь благодаря Китаю, Индии и другим азиатским рынкам, где чай глубоко укоренен в культурных традициях.

Эта мировая «разделенность» отчетливо заметна на карте: Северная Америка, большая часть Южной Америки и Западная Европа отдают явное предпочтение кофе, тогда как Азия, Африка, Восточная Европа и Ближний Восток остаются верны чаю.

Великобритания и Ирландия сохраняют свой традиционный статус главных «чайных» стран Европы, тогда как Бразилия и США укрепляют себя в роли экономик, ориентированных на кофе.

Недавние климатические изменения в странах — основных производителях кофе, таких как Бразилия (заморозки) и Эфиопия (неустойчивая сезонность осадков), привлекли внимание к уязвимости глобальных цепочек поставок напитков.

Одновременно меняется и поведение потребителей. Международный торговый центр отмечает, что молодые покупатели все чаще уделяют внимание устойчивости производства, этичному происхождению и качеству: будь то кофе одного региона или ремесленные сорта чая. Эти предпочтения меняют то, как бренды продвигают свои продукты и как потребители с ними взаимодействуют.

