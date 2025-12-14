Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов
Для многих людей утро начинается с простого выбора — кофе или чай. Однако один из этих напитков уверенно лидирует по объему потребления во всем мире, и эта картина отражает не только культурные привычки, но и экономические изменения, а также глобальные проблемы с поставками.
По данным Международной организации по кофе (ICO), ежегодное мировое потребление превышает 170 миллионов мешков кофе, причем европейские страны остаются лидерами по объему кофе на душу населения. Особенно выделяются государства Северной Европы: так жители Финляндии в среднем выпивают почти по четыре чашки в день на человека.
Тем не менее чаем остается самым потребляемым горячим напитком в мире. Исследования Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) показали, что глобальное потребление чая продолжает расти — в первую очередь благодаря Китаю, Индии и другим азиатским рынкам, где чай глубоко укоренен в культурных традициях.
Эта мировая «разделенность» отчетливо заметна на карте: Северная Америка, большая часть Южной Америки и Западная Европа отдают явное предпочтение кофе, тогда как Азия, Африка, Восточная Европа и Ближний Восток остаются верны чаю.
Великобритания и Ирландия сохраняют свой традиционный статус главных «чайных» стран Европы, тогда как Бразилия и США укрепляют себя в роли экономик, ориентированных на кофе.
Недавние климатические изменения в странах — основных производителях кофе, таких как Бразилия (заморозки) и Эфиопия (неустойчивая сезонность осадков), привлекли внимание к уязвимости глобальных цепочек поставок напитков.
Одновременно меняется и поведение потребителей. Международный торговый центр отмечает, что молодые покупатели все чаще уделяют внимание устойчивости производства, этичному происхождению и качеству: будь то кофе одного региона или ремесленные сорта чая. Эти предпочтения меняют то, как бренды продвигают свои продукты и как потребители с ними взаимодействуют.
Физики не понимали, как легкие ядра не разрывает экстремально высокими температурами. Оказалось, что они образуются не в самом сердце столкновения.
Недавние расчеты показали, что небольшую вытянутость и наклон орбит планет-гигантов Солнечной системы лучше всего объясняет появление в ней массивного объекта из межзвездного пространства — свободноплавающей планеты или коричневого карлика. Интересно, что эта версия предполагает изначальное присутствие еще одного мира.
Международная группа агроэкологов доказала, что посев разнотравья на кормовых угодьях дает больше биомассы, чем выращивание одной культуры с обильным внесением химических удобрений. Как показал эксперимент на 26 площадках по всему миру, смесь из шести видов растений позволяет снизить использование азотных удобрений и одновременно увеличить производство корма для скота.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
3 Февраля, 2018
Как устроен авианосец
