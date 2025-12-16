Изотопный анализ зуба показал, что мозазавр мог жить в пресной воде

Палеонтологи установили, что крупные мозазавры обитали в пресноводных водоемах вдали от морского побережья. Анализ химического состава зуба, найденного в формации Хелл-Крик, показал: рептилия длительное время жила в той же среде, что и сухопутные динозавры.

Мозазавры — группа водных пресмыкающихся, которые стали доминирующими хищниками в океанах позднего мелового периода. Эти животные, некоторые виды которых достигали в длину 17 метров, дышали воздухом, но были полностью адаптированы к жизни в соленой воде: их конечности видоизменились в ласты, а тело приобрело обтекаемую форму. Традиционно палеонтологи считали, что среда обитания мозазавров ограничивалась морями и океанами. Редкие находки их костей в пресноводных отложениях обычно интерпретировали как результат посмертного переноса останков течением или объясняли случайными заходами животных в устья рек.

Авторы статьи, опубликованной в журнале BMC Zoology, изучили одиночный зуб мозазавра, обнаруженный в геологическом слое, богатом останками сухопутных животных, но лишенном следов морской фауны. Чтобы выяснить происхождение рептилии, исследователи сравнили изотопный состав эмали найденного зуба с зубами других животных из того же региона. В качестве контрольных групп выступили морские обитатели (акулы, аммониты) из соседних формаций и представители местной пресноводной фауны (тираннозавры, гадрозавры, крокодилы).

Ключевым маркером послужило соотношение изотопов стронция и кислорода, которые отражают химический состав воды, потребляемой животным при жизни. Анализ помог выявить полное совпадение изотопных сигнатур мозазавра с показателями сухопутных динозавров и пресноводных крокодилов. Химический профиль кардинально отличался от данных морских акул, что исключает версию о морском происхождении особи.

Морфология зуба позволила отнести хищника к трибе Prognathodontini — группе мозазавров с мощными челюстями, приспособленными для дробления твердой добычи. Размер коронки (около трех сантиметров) указал на то, что зуб принадлежал крупной особи. Это была взрослая рептилия, занимавшая вершину пищевой цепи в речной экосистеме.

Примечательно, что зуб мозазавра лежал рядом с зубом Tyrannosaurus rex. Это подтверждает, что в конце мелового периода, когда Западное внутреннее море отступало, мозазавры проявляли высокую экологическую пластичность. Они не просто следовали за уходящей водой, но и успешно осваивали пресноводные ниши, разделяя среду обитания с крупными тероподами и крокодилами.

Максим Абдулаев 26 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.