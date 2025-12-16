Уведомления
Изотопный анализ зуба показал, что мозазавр мог жить в пресной воде
Палеонтологи установили, что крупные мозазавры обитали в пресноводных водоемах вдали от морского побережья. Анализ химического состава зуба, найденного в формации Хелл-Крик, показал: рептилия длительное время жила в той же среде, что и сухопутные динозавры.
Мозазавры — группа водных пресмыкающихся, которые стали доминирующими хищниками в океанах позднего мелового периода. Эти животные, некоторые виды которых достигали в длину 17 метров, дышали воздухом, но были полностью адаптированы к жизни в соленой воде: их конечности видоизменились в ласты, а тело приобрело обтекаемую форму. Традиционно палеонтологи считали, что среда обитания мозазавров ограничивалась морями и океанами. Редкие находки их костей в пресноводных отложениях обычно интерпретировали как результат посмертного переноса останков течением или объясняли случайными заходами животных в устья рек.
Авторы статьи, опубликованной в журнале BMC Zoology, изучили одиночный зуб мозазавра, обнаруженный в геологическом слое, богатом останками сухопутных животных, но лишенном следов морской фауны. Чтобы выяснить происхождение рептилии, исследователи сравнили изотопный состав эмали найденного зуба с зубами других животных из того же региона. В качестве контрольных групп выступили морские обитатели (акулы, аммониты) из соседних формаций и представители местной пресноводной фауны (тираннозавры, гадрозавры, крокодилы).
Ключевым маркером послужило соотношение изотопов стронция и кислорода, которые отражают химический состав воды, потребляемой животным при жизни. Анализ помог выявить полное совпадение изотопных сигнатур мозазавра с показателями сухопутных динозавров и пресноводных крокодилов. Химический профиль кардинально отличался от данных морских акул, что исключает версию о морском происхождении особи.
Морфология зуба позволила отнести хищника к трибе Prognathodontini — группе мозазавров с мощными челюстями, приспособленными для дробления твердой добычи. Размер коронки (около трех сантиметров) указал на то, что зуб принадлежал крупной особи. Это была взрослая рептилия, занимавшая вершину пищевой цепи в речной экосистеме.
Примечательно, что зуб мозазавра лежал рядом с зубом Tyrannosaurus rex. Это подтверждает, что в конце мелового периода, когда Западное внутреннее море отступало, мозазавры проявляли высокую экологическую пластичность. Они не просто следовали за уходящей водой, но и успешно осваивали пресноводные ниши, разделяя среду обитания с крупными тероподами и крокодилами.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
