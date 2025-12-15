Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Колониальные империи Европы на протяжении более чем пяти столетий формировали политическое и экономическое устройство мира.

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000) / © Visual Capitalist

От первых заморских экспедиций Португалии в XV веке до огромной Британской империи начала XX столетия европейские державы соперничали за контроль над территориями и торговыми путями практически на всех континентах. В данной инфографике прослеживается история европейских колоний с 1462 года до наших дней, показывая, как колониальная эпоха зарождалась, достигала расцвета и постепенно сходила на нет.

Данные для визуализации предоставлены проектом Our World in Data. Он фиксирует количество заморских колоний, находившихся под контролем ведущих европейских держав, включая Великобританию, Францию, Испанию, Португалию, Нидерланды и другие страны.

Эти цифры отражают исторический путь расширения европейского влияния через географические открытия, завоевания и колонизацию, а затем — его ослабление и распад в результате войн, движений за независимость и международного давления.

Португалия стала первой европейской державой, основавшей заморские колонии, начав экспансию в XV веке вдоль побережья Африки и на островах Атлантики. Вскоре за ней последовала Испания, создавшая обширную империю в Америке.

Ключевым событием стал Тордесильясский договор (1494), который предоставил Испании и Португалии исключительные права на исследования, захват и колонизацию земель по разные стороны условного меридиана. При поддержке королевской власти и благодаря развитию морских технологий Португалия выстроила сеть торговых опорных пунктов от Бразилии до Индийского океана, тогда как Испания посредством завоеваний, переселения и добычи ресурсов создала обширные территориальные колонии в Америке.

К началу XVII века в колониальную гонку включились Великобритания, Франция и Нидерланды, основавшие владения в Северной Америке, Карибском бассейне и Азии. Это соперничество подпитывало века морских экспедиций и вооруженных конфликтов, закладывая основы мировой торговли и межкультурных контактов.

Однако колонизация сопровождалась и темной стороной — эксплуатацией и вытеснением местного населения, захватом земель и ресурсов, принудительным трудом и разрушением традиционного уклада коренных народов.

После Второй мировой войны расстановка сил в мире изменилась. Европейские империи оказались финансово истощены и политически ослаблены, утратив возможность удерживать обширные заморские территории. Одновременно в Азии, Африке и на Ближнем Востоке усиливались национально-освободительные движения.

Ярким примером стала независимость Индии от Великобритании в 1947 году, ставшая мощным импульсом для глобальной волны деколонизации. Ослабленная войной Британия, столкнувшись с массовым движением за независимость во главе с Махатмой Ганди, была вынуждена отказаться от суверенитета над колонией.

В период с 1945 года до конца XX века число колониальных территорий под контролем европейских держав резко сократилось, ознаменовав завершение эпохи формального имперского строительства. Десятки бывших колоний в Азии, Африке и на Ближнем Востоке обрели независимость.

Сегодня от колониальных империй остались лишь немногочисленные заморские территории — острова и анклавы, управляемые европейскими государствами на особых конституционных условиях. Как правило, они обладают широкой внутренней автономией и уже не считаются колониями в классическом понимании, хотя в ряде случаев дискуссии о праве на самоопределение продолжаются.