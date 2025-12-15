Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)
Колониальные империи Европы на протяжении более чем пяти столетий формировали политическое и экономическое устройство мира.
От первых заморских экспедиций Португалии в XV веке до огромной Британской империи начала XX столетия европейские державы соперничали за контроль над территориями и торговыми путями практически на всех континентах. В данной инфографике прослеживается история европейских колоний с 1462 года до наших дней, показывая, как колониальная эпоха зарождалась, достигала расцвета и постепенно сходила на нет.
Данные для визуализации предоставлены проектом Our World in Data. Он фиксирует количество заморских колоний, находившихся под контролем ведущих европейских держав, включая Великобританию, Францию, Испанию, Португалию, Нидерланды и другие страны.
Эти цифры отражают исторический путь расширения европейского влияния через географические открытия, завоевания и колонизацию, а затем — его ослабление и распад в результате войн, движений за независимость и международного давления.
Португалия стала первой европейской державой, основавшей заморские колонии, начав экспансию в XV веке вдоль побережья Африки и на островах Атлантики. Вскоре за ней последовала Испания, создавшая обширную империю в Америке.
Ключевым событием стал Тордесильясский договор (1494), который предоставил Испании и Португалии исключительные права на исследования, захват и колонизацию земель по разные стороны условного меридиана. При поддержке королевской власти и благодаря развитию морских технологий Португалия выстроила сеть торговых опорных пунктов от Бразилии до Индийского океана, тогда как Испания посредством завоеваний, переселения и добычи ресурсов создала обширные территориальные колонии в Америке.
К началу XVII века в колониальную гонку включились Великобритания, Франция и Нидерланды, основавшие владения в Северной Америке, Карибском бассейне и Азии. Это соперничество подпитывало века морских экспедиций и вооруженных конфликтов, закладывая основы мировой торговли и межкультурных контактов.
Однако колонизация сопровождалась и темной стороной — эксплуатацией и вытеснением местного населения, захватом земель и ресурсов, принудительным трудом и разрушением традиционного уклада коренных народов.
После Второй мировой войны расстановка сил в мире изменилась. Европейские империи оказались финансово истощены и политически ослаблены, утратив возможность удерживать обширные заморские территории. Одновременно в Азии, Африке и на Ближнем Востоке усиливались национально-освободительные движения.
Ярким примером стала независимость Индии от Великобритании в 1947 году, ставшая мощным импульсом для глобальной волны деколонизации. Ослабленная войной Британия, столкнувшись с массовым движением за независимость во главе с Махатмой Ганди, была вынуждена отказаться от суверенитета над колонией.
В период с 1945 года до конца XX века число колониальных территорий под контролем европейских держав резко сократилось, ознаменовав завершение эпохи формального имперского строительства. Десятки бывших колоний в Азии, Африке и на Ближнем Востоке обрели независимость.
Сегодня от колониальных империй остались лишь немногочисленные заморские территории — острова и анклавы, управляемые европейскими государствами на особых конституционных условиях. Как правило, они обладают широкой внутренней автономией и уже не считаются колониями в классическом понимании, хотя в ряде случаев дискуссии о праве на самоопределение продолжаются.
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки установили, что хронический недостаток сна снижает среднюю продолжительность жизни населения сильнее, чем безработица или отсутствие медицинской страховки. Масштабный анализ данных по всем округам США показал: недосып — второй по значимости поведенческий фактор риска ранней смерти, он уступает лидерство только курению.
Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния
Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Сентября, 2021
Содом и Гоморру уничтожил взрыв в пару десятков мегатонн
20 Марта, 2017
Готов ли человек жить вечно?
13 Февраля, 2016
МиГ-41: российский перехватчик будущего?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии